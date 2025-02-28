Универсальный гайд к софтам Arcane (Инструкция)

На данной странице находится инструкция к читам Arcane для Marvel Rivals, Arcane для PUBG, Arcane для DayZ и Arcane для SQUAD. Данная продукция разработана совместно с нашими партнёрами из Arcane.

Руководство по использованию

Пошаговая инструкция по запуску софтов Arcane:

После успешной оплаты вы получаете лицензионный ключ для активации доступа к софту и ссылку на данный гайд. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Если у вас видеокарта NVidia, то для запуска софта вам понадобится включенный оверлей Nvidia GeForce Experience. Скачать Nvidia GeForce Experience можно по этой ссылке. Для включения оверлея перейдите в Настройки - Внутриигровой оверлей - Включить.

Если у вас видеокарта от AMD, то вам нужно установить AMD Software: Adrenalin Edition (PRO не работает), в настройках включить игровой оверлей, во вкладке производительность включить отображение производительности.

Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет. Теперь можно переходить к загрузке и запуску софта. Скачайте лоадер Arcane по этой ссылке. Запустите скачанный файл от имени администратора. При необходимости дождитесь обновление лоадера и запустите его снова. Введите свой ключ и нажмите Enter в окне лоадера. Чтобы вставить скопированный ключ в окно лоадера, нажмите правкой кнопкой мыши по окну. Для поддерживаемых игр вам будет предложено очистить следы от предыдущих банов. Нажмите "Yes", если вам это нужно. Для поддерживаемых игр вам будет предложено использовать спуфер. Нажмите "Yes", если вам это нужно. Лоадер автоматически закроется после успешной загрузки. Теперь можно запускать игру. Меню чита появится автоматически.

Софт Arcane успешно запущен!

В Marvel Rivals, Dayz и SQUAD меню чита открывается/закрывается нажатием клавиш "Home" или "Insert".

В PUBG меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши "Insert", но увидеть его можно только в матче. В главном меню игры (в лобби) меню чита видно не будет.

Для полной выгрузки (отключения) софта используйте клавишу "END". Рекомендуется нажимать её перед выходом из игры.

Видео с запуском и геймплеем:

На видео показан запуск для Dayz, для других игр запуск происходит аналогично.

Возможные проблемы и способы их решения.

Известные возможные трудности и методы их исправления:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можно по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации (SmartScreen): Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.

Отключите Intel Rapid Storage Technology в BIOS.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на Marvel Rivals, Читы на PUBG, Читы на DayZ, Читы на SQUAD.

Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!