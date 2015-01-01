Arcane Ark Ascended (Аркейн Арк Аскендед)

Информация о чите

Arcane для Ark: Survival Ascended — это приватный чит c приятным интерфейсом, который сочетает в себе мощный функционал и высокий уровень безопасности. Он открывает огромные возможности для контроля игрового процесса, позволяя эффективно оборонять свои базы и уверенно атаковать базы других племён. В основе — продвинутый Aimbot с тонкой настройкой параметров для максимально комфортной стрельбы. Детализированный ESP (ВХ) отображает игроков, динозавров и важные объекты, при этом гибкая система фильтров позволяет выводить только нужные данные. Среди дополнительных функций: отключение отдачи и разброса пуль, расширенное управление углом обзора, регулировка приближения (ZoomHack) и многое другое. В этом решении есть встроенный HWID Spoofer. Он помогает избежать бана и обойти блокировку по железу. Отдельного внимания заслуживает мощная защита StreamProof — интерфейс и визуальные элементы чита не отображаются на скриншотах, видео и трансляциях. Софт Arcane регулярно обновляется под новые патчи и сохраняет статус Undetected, что делает его одним из самых надёжных решений для Ark SA.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (Xbox Gamepass PC)
Купить Инструкция

Аимбот (Аим)

  • Target - цели по которым будет работать аим (игроки, динозавры)
  • Keybind - клавиша для активации работы аимбота
  • Mode - режим работы аимбота (по нажатию, при удержании бинда)
  • Prediction - предугадывание траектории при наведении аима
  • Humanization - режим работы наводки будет более человечным и плавным
  • Draw FOV Border - отображать радиус работы аимбота на экране
  • Priority - приоритет работы аимбота (по центру экрана или по дистанции)
  • Smooth - сглаживание при наведении на цель
  • Max Distance - максимальное расстояние работы аимбота

ВХ на Игроков (Player ESP)

  • Box 2D - режим отображения ВХ (боксы или углы)
  • Box Filled - вид заливки боксов (статичный или градиент)
  • Health Bar - индикатор здоровья персонажей
  • Health Text - уровень хп персонажей в виде текста
  • Nickname - игровые имена игроков
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Level - показывает уровень игрока
  • Item In Hands - текущий предмет в руках у персонажей
  • Show Ammo Count - показать количество боеприпасов
  • Skeleton - ЕСП в виде скелетов
  • Show Dead - показывать мертвых игроков
  • Sleeping - показывать спящих игроков
  • Line - рисует линии до целей
  • Rendering Distance - дистанция работы ВХ

ВХ на Динозавров (Dino ESP)

  • Box 2D - режим отображения ВХ (боксы или углы) вокруг модели дино
  • Box Filled - вид заливки боксов (статичный или градиент)
  • Health Bar - индикатор здоровья динозавров
  • Dino Species - показывает вид динозавров
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Level - показывает уровень дино
  • Health Text - уровень хп персонажей в виде текста
  • Stamina - выводит уровень стамины динозавра
  • Weight - отображает вес дино
  • Sleeping - показывать спящих дино
  • Show Dead - показывать мертвых дино
  • Rendering Distance - дистанция работы ВХ на Дино

ВХ на Предметы (Items ESP)

  • Enable - включить/выключить ВХ на предметы
  • Show Category - показать категорию предмета
  • Show Distance - дистанция до предмета в метрах
  • Battle Mode - возможность включить боевой режим, в нем выключается весь ESP кроме игроков
  • Rendering Distance - дистанция работы ВХ на Предметы
  • Category - различные категории предметов для отображения
  • Objects - различные объекты для отображения

Exploits (Эксплойты)

  • Dino Upscaler - возможность визуально изменить размер дино
  • Disable Shadow - возможность изменить настройки теней
  • FOV Changer - функция для изменения поле зрения
  • Zoom Hack - позволяет изменять уровень приближения (зума)
  • No Camera Shake - возможность отключающая покачивание камеры
  • No Recoil - полностью убирает отдачу у оружия
  • No Spread - отключает разброс пуль (всё летит в одну точку)
  • Rapid Fire - стрельба с максимальной скоростью из полу-автоматического оружия

Другие возможности Arcane Ark Ascended

  • Crosshair - позволяет вывести собственный прицел на экран
  • Off Screen - стрелки показывающие на игроков вне поля зрения
  • Enable Particle - включает визуальные эффекты в меню чита
  • Theme - темы в меню чита (светлый и темный)
  • VSync - включить/выключить VSync прямо из меню чита
  • Show FPS - выводит FPS на экране
  • Show Current Time - отображает текущее время
  • DPI Scale - позволяет регулировать масштаб интерфейса чита
  • Watermark Posistion - настройка расположения вотермарки софта
  • Notify Position - настройка расположения оповещении от действий в чите
  • Language - чит Arcane поддерживает 3 языка (русский, английский, китайский)
  • HWID Spoofer - в чите Arcane есть встроенный Спуфер железа для обхода бана по HWID

