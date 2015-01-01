Arcane Ark Ascended (Аркейн Арк Аскендед)
Информация о чите
Arcane для Ark: Survival Ascended — это приватный чит c приятным интерфейсом, который сочетает в себе мощный функционал и высокий уровень безопасности. Он открывает огромные возможности для контроля игрового процесса, позволяя эффективно оборонять свои базы и уверенно атаковать базы других племён. В основе — продвинутый Aimbot с тонкой настройкой параметров для максимально комфортной стрельбы. Детализированный ESP (ВХ) отображает игроков, динозавров и важные объекты, при этом гибкая система фильтров позволяет выводить только нужные данные. Среди дополнительных функций: отключение отдачи и разброса пуль, расширенное управление углом обзора, регулировка приближения (ZoomHack) и многое другое. В этом решении есть встроенный HWID Spoofer. Он помогает избежать бана и обойти блокировку по железу. Отдельного внимания заслуживает мощная защита StreamProof — интерфейс и визуальные элементы чита не отображаются на скриншотах, видео и трансляциях. Софт Arcane регулярно обновляется под новые патчи и сохраняет статус Undetected, что делает его одним из самых надёжных решений для Ark SA.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (Xbox Gamepass PC)
Аимбот (Аим)
- Target - цели по которым будет работать аим (игроки, динозавры)
- Keybind - клавиша для активации работы аимбота
- Mode - режим работы аимбота (по нажатию, при удержании бинда)
- Prediction - предугадывание траектории при наведении аима
- Humanization - режим работы наводки будет более человечным и плавным
- Draw FOV Border - отображать радиус работы аимбота на экране
- Priority - приоритет работы аимбота (по центру экрана или по дистанции)
- Smooth - сглаживание при наведении на цель
- Max Distance - максимальное расстояние работы аимбота
ВХ на Игроков (Player ESP)
- Box 2D - режим отображения ВХ (боксы или углы)
- Box Filled - вид заливки боксов (статичный или градиент)
- Health Bar - индикатор здоровья персонажей
- Health Text - уровень хп персонажей в виде текста
- Nickname - игровые имена игроков
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Level - показывает уровень игрока
- Item In Hands - текущий предмет в руках у персонажей
- Show Ammo Count - показать количество боеприпасов
- Skeleton - ЕСП в виде скелетов
- Show Dead - показывать мертвых игроков
- Sleeping - показывать спящих игроков
- Line - рисует линии до целей
- Rendering Distance - дистанция работы ВХ
ВХ на Динозавров (Dino ESP)
- Box 2D - режим отображения ВХ (боксы или углы) вокруг модели дино
- Box Filled - вид заливки боксов (статичный или градиент)
- Health Bar - индикатор здоровья динозавров
- Dino Species - показывает вид динозавров
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Level - показывает уровень дино
- Health Text - уровень хп персонажей в виде текста
- Stamina - выводит уровень стамины динозавра
- Weight - отображает вес дино
- Sleeping - показывать спящих дино
- Show Dead - показывать мертвых дино
- Rendering Distance - дистанция работы ВХ на Дино
ВХ на Предметы (Items ESP)
- Enable - включить/выключить ВХ на предметы
- Show Category - показать категорию предмета
- Show Distance - дистанция до предмета в метрах
- Battle Mode - возможность включить боевой режим, в нем выключается весь ESP кроме игроков
- Rendering Distance - дистанция работы ВХ на Предметы
- Category - различные категории предметов для отображения
- Objects - различные объекты для отображения
Exploits (Эксплойты)
- Dino Upscaler - возможность визуально изменить размер дино
- Disable Shadow - возможность изменить настройки теней
- FOV Changer - функция для изменения поле зрения
- Zoom Hack - позволяет изменять уровень приближения (зума)
- No Camera Shake - возможность отключающая покачивание камеры
- No Recoil - полностью убирает отдачу у оружия
- No Spread - отключает разброс пуль (всё летит в одну точку)
- Rapid Fire - стрельба с максимальной скоростью из полу-автоматического оружия
Другие возможности Arcane Ark Ascended
- Crosshair - позволяет вывести собственный прицел на экран
- Off Screen - стрелки показывающие на игроков вне поля зрения
- Enable Particle - включает визуальные эффекты в меню чита
- Theme - темы в меню чита (светлый и темный)
- VSync - включить/выключить VSync прямо из меню чита
- Show FPS - выводит FPS на экране
- Show Current Time - отображает текущее время
- DPI Scale - позволяет регулировать масштаб интерфейса чита
- Watermark Posistion - настройка расположения вотермарки софта
- Notify Position - настройка расположения оповещении от действий в чите
- Language - чит Arcane поддерживает 3 языка (русский, английский, китайский)
- HWID Spoofer - в чите Arcane есть встроенный Спуфер железа для обхода бана по HWID
