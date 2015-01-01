Информация о чите

Arcane для Ark: Survival Ascended — это приватный чит c приятным интерфейсом, который сочетает в себе мощный функционал и высокий уровень безопасности. Он открывает огромные возможности для контроля игрового процесса, позволяя эффективно оборонять свои базы и уверенно атаковать базы других племён. В основе — продвинутый Aimbot с тонкой настройкой параметров для максимально комфортной стрельбы. Детализированный ESP (ВХ) отображает игроков, динозавров и важные объекты, при этом гибкая система фильтров позволяет выводить только нужные данные. Среди дополнительных функций: отключение отдачи и разброса пуль, расширенное управление углом обзора, регулировка приближения (ZoomHack) и многое другое. В этом решении есть встроенный HWID Spoofer. Он помогает избежать бана и обойти блокировку по железу. Отдельного внимания заслуживает мощная защита StreamProof — интерфейс и визуальные элементы чита не отображаются на скриншотах, видео и трансляциях. Софт Arcane регулярно обновляется под новые патчи и сохраняет статус Undetected, что делает его одним из самых надёжных решений для Ark SA.