Приватные Читы для Dead By Daylight (ДБД)

Лучшие читы для DBD (ДБД)

DBD Private Hack

  • Самый Доступный Приватный Чит для ДБД
  • Полезные Функции (WH + SkillCheck)
  • Невероятно низкий шанс бана! UD годами
от 139

DBD Rage Hack

  • Freecam(Свободная камера), NoClip
  • Открыть все скины и DLC (Unlocker)
  • Speedhack и Телепорт, Jump(Прыжки)
от 249

В этом разделе нашего сайта вы найдёте приватные читы для ДБД. Эта игра вышла в далёком 2016 году, но до сих пор пользуется популярностью среди игроков и даже иногда обновляет свои рекорды по количеству игроков онлайн. Один из ключей успеха: регулярный выпуск нового контента и обновлений. Игра не теряет популярность благодаря постоянным улучшениям и нововведениям. Кроме того, Dead by Daylight доступна на большом количестве платформ: Steam, Epic Games, Microsoft Store (Xbox Gamepass), а также игровые консоли и мобильные устройства. Сам игровой процесс достаточно казуален и носит скорее развлекательный характер, чем соревновательный. Ниже мы вам расскажем о читах для этой игры и некоторых их особенностях.

Клиенты DBD для которых мы разрабатываем читы:

  • Читы на DBD для Steam (ДБД СТИМ).
  • Читы на DBD для Epic Games (ДБД Эпик Геймс).
  • Читы на DBD для Microsoft Store (ДБД XBOX GamePass).
  • Читы на DBD Mobile (ДБД Мобайл, нет доступных читов).

Если игра выйдет для каких-то новых клиентов на ПК, то мы постараемся максимально быстро добавить поддержку этих клиентов. Что касается игровых консолей Xbox, Playstation и Nintendo Switch, то для них, скорее всего, читов в наличии никогда не будет.

Возможности читов для Dead By Daylight (ДБД).

Основные виды взлома для DBD:

  • ВХ (WH). Wallhack является основным видом взлома для этой игры. Когда вы играете за маньяка, то ВХ показывает вам выживших, а когда за выживших - маньяка. Кроме того, Wallhack может также показывать и другие объекты: генераторы, тотемы, ловушки и прочее.
  • Perfect Skill Check (Идеальная Проверка на Скилл). Данная функция позволяет легко чинить генераторы и выполнять взаимодействия с другими подобными объектами.
  • Unlock All (Открыть Всё). Анлокеры также очень популярны в читах на ДБД, они позволяют вам получить доступ ко всем скинам, DLC и другому контенту в игре.
  • Различные Эксплойты (Exploits). В более продвинутых софтах встречаются и очень необычные виды взлома: начиная от спидхака, увеличивающего скорость вашего передвижения, заканчивая функциями телепорта, прыжка и аимбота для некоторых убийц.

Мы перечислили самые распространённые возможности приватных читов для DBD, в некоторых софтах могут встречаться и другие виды взлома.

Как купить читы на ДБД (DBD) в 2024 году?

Алгоритм действий для покупки приватных читов для Dead By Daylight:

  1. Для начала необходимо перейти в соответствующий раздел магазина Wh-Satano: "Читы на Dead By Daylight".
  2. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом для этой игры и выберите софт, который лучше всего подойдёт именно Вам.
  3. Перейдите на страницу выбранного вами продукта и подробнее изучите информацию о нём.
  4. Если вас всё устраивает, то можно переходить к покупке: выберите количество дней и нажмите "Купить".
  5. Следуйте инструкциям платёжного сервиса для проведения платежа.
  6. После оплаты и обработки платежа вы автоматически получите доступ к читам.

Как видите, приобрести рабочий взлом для DBD не так уж и тяжело.

ДБД хоть и казуальная игра, но игроков желающих поиграть с читами здесь достаточно, поэтому мы всегда к вашим услугам. Кроме того, играя с читами, можно получить даже больше веселья, т.к читы открывают перед вами множество новых возможностей и выводят ваш игровой опыт на новый уровень. Также следует отметить, что античит в Dead By Daylight работает не очень строго, поэтому шанс получить бан за читы здесь не очень высокий. Не теряйте время и начинайте доминировать в ДБД с читами уже сейчас.