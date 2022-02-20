Приватные Читы для Dead By Daylight (ДБД)

Лучшие читы для DBD (ДБД)

В этом разделе нашего сайта вы найдёте приватные читы для ДБД. Эта игра вышла в далёком 2016 году, но до сих пор пользуется популярностью среди игроков и даже иногда обновляет свои рекорды по количеству игроков онлайн. Один из ключей успеха: регулярный выпуск нового контента и обновлений. Игра не теряет популярность благодаря постоянным улучшениям и нововведениям. Кроме того, Dead by Daylight доступна на большом количестве платформ: Steam, Epic Games, Microsoft Store (Xbox Gamepass), а также игровые консоли и мобильные устройства. Сам игровой процесс достаточно казуален и носит скорее развлекательный характер, чем соревновательный. Ниже мы вам расскажем о читах для этой игры и некоторых их особенностях.

Клиенты DBD для которых мы разрабатываем читы:

Читы на DBD для Steam (ДБД СТИМ).

Читы на DBD для Epic Games (ДБД Эпик Геймс).

Читы на DBD для Microsoft Store (ДБД XBOX GamePass).

Читы на DBD Mobile (ДБД Мобайл, нет доступных читов).

Если игра выйдет для каких-то новых клиентов на ПК, то мы постараемся максимально быстро добавить поддержку этих клиентов. Что касается игровых консолей Xbox, Playstation и Nintendo Switch, то для них, скорее всего, читов в наличии никогда не будет.

Возможности читов для Dead By Daylight (ДБД).

Основные виды взлома для DBD:

ВХ (WH). Wallhack является основным видом взлома для этой игры. Когда вы играете за маньяка, то ВХ показывает вам выживших, а когда за выживших - маньяка. Кроме того, Wallhack может также показывать и другие объекты: генераторы, тотемы, ловушки и прочее.

Perfect Skill Check (Идеальная Проверка на Скилл). Данная функция позволяет легко чинить генераторы и выполнять взаимодействия с другими подобными объектами.

Unlock All (Открыть Всё). Анлокеры также очень популярны в читах на ДБД, они позволяют вам получить доступ ко всем скинам, DLC и другому контенту в игре.

Различные Эксплойты (Exploits). В более продвинутых софтах встречаются и очень необычные виды взлома: начиная от спидхака, увеличивающего скорость вашего передвижения, заканчивая функциями телепорта, прыжка и аимбота для некоторых убийц.

Мы перечислили самые распространённые возможности приватных читов для DBD, в некоторых софтах могут встречаться и другие виды взлома.

Как купить читы на ДБД (DBD) в 2024 году?

Алгоритм действий для покупки приватных читов для Dead By Daylight:

Для начала необходимо перейти в соответствующий раздел магазина Wh-Satano: "Читы на Dead By Daylight". Ознакомьтесь с нашим ассортиментом для этой игры и выберите софт, который лучше всего подойдёт именно Вам. Перейдите на страницу выбранного вами продукта и подробнее изучите информацию о нём. Если вас всё устраивает, то можно переходить к покупке: выберите количество дней и нажмите "Купить". Следуйте инструкциям платёжного сервиса для проведения платежа. После оплаты и обработки платежа вы автоматически получите доступ к читам.

Как видите, приобрести рабочий взлом для DBD не так уж и тяжело.

ДБД хоть и казуальная игра, но игроков желающих поиграть с читами здесь достаточно, поэтому мы всегда к вашим услугам. Кроме того, играя с читами, можно получить даже больше веселья, т.к читы открывают перед вами множество новых возможностей и выводят ваш игровой опыт на новый уровень. Также следует отметить, что античит в Dead By Daylight работает не очень строго, поэтому шанс получить бан за читы здесь не очень высокий. Не теряйте время и начинайте доминировать в ДБД с читами уже сейчас.