Приватные Читы для Dead By Daylight (ДБД)
Лучшие читы для DBD (ДБД)
DBD Private Hack
- Самый Доступный Приватный Чит для ДБД
- Полезные Функции (WH + SkillCheck)
- Невероятно низкий шанс бана! UD годами
В этом разделе нашего сайта вы найдёте приватные читы для ДБД. Эта игра вышла в далёком 2016 году, но до сих пор пользуется популярностью среди игроков и даже иногда обновляет свои рекорды по количеству игроков онлайн. Один из ключей успеха: регулярный выпуск нового контента и обновлений. Игра не теряет популярность благодаря постоянным улучшениям и нововведениям. Кроме того, Dead by Daylight доступна на большом количестве платформ: Steam, Epic Games, Microsoft Store (Xbox Gamepass), а также игровые консоли и мобильные устройства. Сам игровой процесс достаточно казуален и носит скорее развлекательный характер, чем соревновательный. Ниже мы вам расскажем о читах для этой игры и некоторых их особенностях.
Клиенты DBD для которых мы разрабатываем читы:
- Читы на DBD для Steam (ДБД СТИМ).
- Читы на DBD для Epic Games (ДБД Эпик Геймс).
- Читы на DBD для Microsoft Store (ДБД XBOX GamePass).
- Читы на DBD Mobile (ДБД Мобайл, нет доступных читов).
Если игра выйдет для каких-то новых клиентов на ПК, то мы постараемся максимально быстро добавить поддержку этих клиентов. Что касается игровых консолей Xbox, Playstation и Nintendo Switch, то для них, скорее всего, читов в наличии никогда не будет.
Возможности читов для Dead By Daylight (ДБД).
Основные виды взлома для DBD:
- ВХ (WH). Wallhack является основным видом взлома для этой игры. Когда вы играете за маньяка, то ВХ показывает вам выживших, а когда за выживших - маньяка. Кроме того, Wallhack может также показывать и другие объекты: генераторы, тотемы, ловушки и прочее.
- Perfect Skill Check (Идеальная Проверка на Скилл). Данная функция позволяет легко чинить генераторы и выполнять взаимодействия с другими подобными объектами.
- Unlock All (Открыть Всё). Анлокеры также очень популярны в читах на ДБД, они позволяют вам получить доступ ко всем скинам, DLC и другому контенту в игре.
- Различные Эксплойты (Exploits). В более продвинутых софтах встречаются и очень необычные виды взлома: начиная от спидхака, увеличивающего скорость вашего передвижения, заканчивая функциями телепорта, прыжка и аимбота для некоторых убийц.
Мы перечислили самые распространённые возможности приватных читов для DBD, в некоторых софтах могут встречаться и другие виды взлома.
Как купить читы на ДБД (DBD) в 2024 году?
Алгоритм действий для покупки приватных читов для Dead By Daylight:
- Для начала необходимо перейти в соответствующий раздел магазина Wh-Satano: "Читы на Dead By Daylight".
- Ознакомьтесь с нашим ассортиментом для этой игры и выберите софт, который лучше всего подойдёт именно Вам.
- Перейдите на страницу выбранного вами продукта и подробнее изучите информацию о нём.
- Если вас всё устраивает, то можно переходить к покупке: выберите количество дней и нажмите "Купить".
- Следуйте инструкциям платёжного сервиса для проведения платежа.
- После оплаты и обработки платежа вы автоматически получите доступ к читам.
Как видите, приобрести рабочий взлом для DBD не так уж и тяжело.
ДБД хоть и казуальная игра, но игроков желающих поиграть с читами здесь достаточно, поэтому мы всегда к вашим услугам. Кроме того, играя с читами, можно получить даже больше веселья, т.к читы открывают перед вами множество новых возможностей и выводят ваш игровой опыт на новый уровень. Также следует отметить, что античит в Dead By Daylight работает не очень строго, поэтому шанс получить бан за читы здесь не очень высокий. Не теряйте время и начинайте доминировать в ДБД с читами уже сейчас.