SMG на Dead by Daylight (СМГ ДБД)
Информация о чите
Встречайте SMG для Dead by Daylight – надёжное приватное решение, которое поможет уверенно доминировать в матчах, независимо от того, играете вы за Выжившего или Маньяка. За доступную цену вы получаете серьёзный набор инструментов: точный Аимбот для прицельных атак и контроля ситуации, информативный ESP с иконками для отображения игроков и объектов, а также продвинутый Skill Check Assist, упрощающий успешное выполнение проверок при ремонте генераторов или лечении союзников. Дополнительным преимуществом станет FOV Changer, позволяющий расширить угол обзора и держать под контролем всё поле охоты. SMG предлагает удобное меню с множеством настроек, поддержку конфигов для сохранения параметров под разные стили игры, а встроенный HWID-спуфер минимизирует риск блокировок. Это сбалансированный выбор для тех, кто ценит результат и безопасность.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
Аимбот
- Enable – включить/выключить Аимбот
- Aim Key – клавиша для активации аима
- Auto Switch Target – автоматическая смена цели для аимбота
- Prediction – упреждение при наведении на цель
- Visible Check – аим будет работать только на видимые цели
- FOV – область работы аимбота
- Smooth – плавность прицела при наведении
- Max Distance – дальность действия аимбота
- Show FOV – показывать область действия аимбота в виде окружности
- Crosshair – отображает статичный прицел по центру экрана
- Bones – выбор части тела для аима (голова, шея, тело, таз, руки)
ВХ на Сурвов и Охотников (WH)
- ESP Mode – выбор окна настроек ВХ (Сурвы и Охотники)
- Box – ВХ в виде боксов (коробок)
- Box Style – настройка отображения боксов (цвет, тип боксов)
- Visible Check – отображает видимых игроков другим цветом
- Name – показывает никнеймы игроков
- Skeleton – ВХ в виде скелетов
- Distance – отображать расстояние до целей в метрах
- Max Distance – дальность работы ЕСП
ВХ на Объекты
- Generator – показать расположение генераторов
- Escape door – показать выходы с уровня (двери)
- Hatch - показать расположение люков
- Totem – показать расположение тотемов
- Traps – отображать местоположение ловушек
- Meat hook – показать все крюки на карте
- Lockers – показывает расположение шкафчиков (укрытий)
- Pallets – показать паллеты для препятсвий охотнику
- Windows – отображает расположения проемов через которые можно перелезть
- Zombies – показать зомби на карте
Другие фичи SMG DBD
- Skil-Check – автоматическое выполнение скилл-чеков с настройкой параметров
- FOV Changer – позволяет значительно увеличить угол обзора
- Menu Key – возможность установить свою клавишу для отображения меню SMG
- Panic Key – при нажатии полностью выгружает чит из памяти игры
- Configs (Save, Load, Reset) – система конфигов для взаимодействия с читом
- Fonts Settings – позволяет изменить шрифт и его размер
- Colors Settings – можно выбрать свой цвет почти для каждого элемента ESP (ВХ)
- HWID Spoofer – в комплекте с читом идет спуфер для обхода бана по железу
