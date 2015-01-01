SMG на Dead by Daylight (СМГ ДБД)

Информация о чите

Встречайте SMG для Dead by Daylight – надёжное приватное решение, которое поможет уверенно доминировать в матчах, независимо от того, играете вы за Выжившего или Маньяка. За доступную цену вы получаете серьёзный набор инструментов: точный Аимбот для прицельных атак и контроля ситуации, информативный ESP с иконками для отображения игроков и объектов, а также продвинутый Skill Check Assist, упрощающий успешное выполнение проверок при ремонте генераторов или лечении союзников. Дополнительным преимуществом станет FOV Changer, позволяющий расширить угол обзора и держать под контролем всё поле охоты. SMG предлагает удобное меню с множеством настроек, поддержку конфигов для сохранения параметров под разные стили игры, а встроенный HWID-спуфер минимизирует риск блокировок. Это сбалансированный выбор для тех, кто ценит результат и безопасность.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games
Аимбот

  • Enable – включить/выключить Аимбот
  • Aim Key – клавиша для активации аима
  • Auto Switch Target – автоматическая смена цели для аимбота
  • Prediction – упреждение при наведении на цель
  • Visible Check – аим будет работать только на видимые цели
  • FOV – область работы аимбота
  • Smooth – плавность прицела при наведении
  • Max Distance – дальность действия аимбота
  • Show FOV – показывать область действия аимбота в виде окружности
  • Crosshair – отображает статичный прицел по центру экрана
  • Bones – выбор части тела для аима (голова, шея, тело, таз, руки)

ВХ на Сурвов и Охотников (WH)

  • ESP Mode – выбор окна настроек ВХ (Сурвы и Охотники)
  • Box – ВХ в виде боксов (коробок)
  • Box Style – настройка отображения боксов (цвет, тип боксов)
  • Visible Check – отображает видимых игроков другим цветом
  • Name – показывает никнеймы игроков
  • Skeleton – ВХ в виде скелетов
  • Distance – отображать расстояние до целей в метрах
  • Max Distance – дальность работы ЕСП

ВХ на Объекты

  • Generator – показать расположение генераторов
  • Escape door – показать выходы с уровня (двери)
  • Hatch - показать расположение люков
  • Totem – показать расположение тотемов
  • Traps – отображать местоположение ловушек
  • Meat hook – показать все крюки на карте
  • Lockers – показывает расположение шкафчиков (укрытий)
  • Pallets – показать паллеты для препятсвий охотнику
  • Windows – отображает расположения проемов через которые можно перелезть
  • Zombies – показать зомби на карте

Другие фичи SMG DBD

  • Skil-Check – автоматическое выполнение скилл-чеков с настройкой параметров
  • FOV Changer – позволяет значительно увеличить угол обзора
  • Menu Key – возможность установить свою клавишу для отображения меню SMG
  • Panic Key – при нажатии полностью выгружает чит из памяти игры
  • Configs (Save, Load, Reset) – система конфигов для взаимодействия с читом
  • Fonts Settings – позволяет изменить шрифт и его размер
  • Colors Settings – можно выбрать свой цвет почти для каждого элемента ESP (ВХ)
  • HWID Spoofer – в комплекте с читом идет спуфер для обхода бана по железу

