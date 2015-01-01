Информация о чите

Встречайте SMG для Dead by Daylight – надёжное приватное решение, которое поможет уверенно доминировать в матчах, независимо от того, играете вы за Выжившего или Маньяка. За доступную цену вы получаете серьёзный набор инструментов: точный Аимбот для прицельных атак и контроля ситуации, информативный ESP с иконками для отображения игроков и объектов, а также продвинутый Skill Check Assist, упрощающий успешное выполнение проверок при ремонте генераторов или лечении союзников. Дополнительным преимуществом станет FOV Changer, позволяющий расширить угол обзора и держать под контролем всё поле охоты. SMG предлагает удобное меню с множеством настроек, поддержку конфигов для сохранения параметров под разные стили игры, а встроенный HWID-спуфер минимизирует риск блокировок. Это сбалансированный выбор для тех, кто ценит результат и безопасность.