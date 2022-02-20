Приватные читы для PUBG (ПУБГ / ПАБГ)
Надёжный софт для PUBG / ПУБГ / ПАБГ / PlayerUnknown's Battlegrounds / PUBG Battlegrounds от Wh-Satano
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На данной странице размещены товары для ПК версии ПАБГ, если вас интересуют читы для мобильной версии игры, то найти их можно в разделе "Читы для PUBG Mobile".
Проект Wh-Satano уже очень давно работает с читами для PUBG: первые продукты мы выпускали ещё до официального выпуска игры в 2017 году. Первыми нашими софтами были паки для PUBG (PUBG Mod) и радар, после мы выпустили Phoenix PUBG X-Ray (WH) и продукт для PUBG Lite. Настоящий успех же пришёл к нашему проекту в рамках этой игры с выпуском Phoenix PUBG Radar в декабре 2019 года: этот чит пробыл в статусе Undetected с момента своего релиза и до августа 2021 - это настоящий рекорд по продолжительности статуса Undetected для этой игры. Ниже мы более подробно расскажем о читах на ПАБГ и их особенностях.
С какими клиентами PUBG (ПАБГ) мы работаем сейчас или работали ранее:
- Читы для PUBG Steam (ПАБГ Стим).
- Читы для PUBG Epic Games (ПАБГ Эпик Геймс).
- Читы для PUBG Kakao (Корейский Клиент).
- Читы для PUBG Mail.ru (Килент ПАБГ от Майл ру, поддержка прекращена в связи с переносом аккаунтов в Steam).
- Читы для PUBG Lite (Лайт Версия Пабга, поддержка прекращена в связи закрытием игры).
- Читы для PUBG Mobile (Смотрите актуальные продукты в соответствующем разделе).
Виды читов для PlayerUnknown's Battlegrounds (ПУБГ).
Основные виды взлома в ПУБГ:
- Полноценные Internal / External читы. Такой софт обычно включает в себя ВХ, Аимбот и другие базовые функции. Это самый популярный вид читов для PUBG.
- Packs / Mods. Паки / моды для пабга подменяют файлы игры и дают доступ к некоторым функциям: отключение отдачи, убрать траву и подобное. Ранее такие читы были очень популярны и безопасны.
- Браузерный радар. Самый безопасный вид читов для ПУБГ. Ранее наш радар был в статусе Undetected почти 2 года. Сейчас же почти невозможно найти рабочий браузерный радар для PUBG.
- HWID Spoofer. Спуфер нужен для обхода бана по железу или предотвращения его получения. Важный инструмент, если вы регулярно играете в ПАБГ с читами.
- Макросы. Это скрипты для контроля отдачи оружия при стрельбе. Иногда могут также включать в себя и другие функции. Как правило они достаточно безопасны, но не очень удобны и не дают значительного преимущества.
Мы перечислили основные популярные виды читов для PUBG Battlegrounds.
Как купить читы на ПАБГ (PUBG) в 2024 году?
Пошаговая инструкция для приобретения читов на ПУБГ:
- Для начала необходимо перейти в соответствующий раздел магазина Wh-Satano: "Читы на ПАБГ (PUBG)"
- Теперь необходимо ознакомиться с нашим ассортиментом и выбрать какой-нибудь чит.
- Перейдите на страницу выбранного продукта и подробнее изучите информацию о нём.
- Если вас всё устраивает, то можно переходить к покупке. Выберите количество дней и оформите заказ.
- Следуйте инструкциям платёжной системы для оплаты заказа.
- Сразу после успешной оплаты вам будет предоставлен доступ к читам на пабг.
Как видите, процесс покупки читов для пабга достаточно прост и понятен.
Даже спустя 7 лет после выхода PlayerUnknown's Battlegrounds остаётся очень популярной и востребованной игрой, как и читы для неё. На нашем сайте вы можете приобрести лучшие читы по доступным и справедливым ценам. Поэтому не теряйте время и спешите покорять королевскую битву при помощи наших приватных читов.