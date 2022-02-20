Приватные читы для PUBG (ПУБГ / ПАБГ)

Надёжный софт для PUBG / ПУБГ / ПАБГ / PlayerUnknown's Battlegrounds / PUBG Battlegrounds от Wh-Satano

На данной странице размещены товары для ПК версии ПАБГ, если вас интересуют читы для мобильной версии игры, то найти их можно в разделе "Читы для PUBG Mobile".

Проект Wh-Satano уже очень давно работает с читами для PUBG: первые продукты мы выпускали ещё до официального выпуска игры в 2017 году. Первыми нашими софтами были паки для PUBG (PUBG Mod) и радар, после мы выпустили Phoenix PUBG X-Ray (WH) и продукт для PUBG Lite. Настоящий успех же пришёл к нашему проекту в рамках этой игры с выпуском Phoenix PUBG Radar в декабре 2019 года: этот чит пробыл в статусе Undetected с момента своего релиза и до августа 2021 - это настоящий рекорд по продолжительности статуса Undetected для этой игры. Ниже мы более подробно расскажем о читах на ПАБГ и их особенностях.

С какими клиентами PUBG (ПАБГ) мы работаем сейчас или работали ранее:

Читы для PUBG Steam (ПАБГ Стим).

Читы для PUBG Epic Games (ПАБГ Эпик Геймс).

Читы для PUBG Kakao (Корейский Клиент).

Читы для PUBG Mail.ru (Килент ПАБГ от Майл ру, поддержка прекращена в связи с переносом аккаунтов в Steam).

Читы для PUBG Lite (Лайт Версия Пабга, поддержка прекращена в связи закрытием игры).

Читы для PUBG Mobile (Смотрите актуальные продукты в соответствующем разделе).

Виды читов для PlayerUnknown's Battlegrounds (ПУБГ).

Основные виды взлома в ПУБГ:

Полноценные Internal / External читы. Такой софт обычно включает в себя ВХ, Аимбот и другие базовые функции. Это самый популярный вид читов для PUBG.

Packs / Mods. Паки / моды для пабга подменяют файлы игры и дают доступ к некоторым функциям: отключение отдачи, убрать траву и подобное. Ранее такие читы были очень популярны и безопасны.

Браузерный радар. Самый безопасный вид читов для ПУБГ. Ранее наш радар был в статусе Undetected почти 2 года. Сейчас же почти невозможно найти рабочий браузерный радар для PUBG.

HWID Spoofer. Спуфер нужен для обхода бана по железу или предотвращения его получения. Важный инструмент, если вы регулярно играете в ПАБГ с читами.

Макросы. Это скрипты для контроля отдачи оружия при стрельбе. Иногда могут также включать в себя и другие функции. Как правило они достаточно безопасны, но не очень удобны и не дают значительного преимущества.

Мы перечислили основные популярные виды читов для PUBG Battlegrounds.

Как купить читы на ПАБГ (PUBG) в 2024 году?

Пошаговая инструкция для приобретения читов на ПУБГ:

Для начала необходимо перейти в соответствующий раздел магазина Wh-Satano: "Читы на ПАБГ (PUBG)" Теперь необходимо ознакомиться с нашим ассортиментом и выбрать какой-нибудь чит. Перейдите на страницу выбранного продукта и подробнее изучите информацию о нём. Если вас всё устраивает, то можно переходить к покупке. Выберите количество дней и оформите заказ. Следуйте инструкциям платёжной системы для оплаты заказа. Сразу после успешной оплаты вам будет предоставлен доступ к читам на пабг.

Как видите, процесс покупки читов для пабга достаточно прост и понятен.

Даже спустя 7 лет после выхода PlayerUnknown's Battlegrounds остаётся очень популярной и востребованной игрой, как и читы для неё. На нашем сайте вы можете приобрести лучшие читы по доступным и справедливым ценам. Поэтому не теряйте время и спешите покорять королевскую битву при помощи наших приватных читов.