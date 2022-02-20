Купить читы для Escape From Tarkov (EFT, Тарков)

Купить приватные софты для Escape From Tarkov в магазине читов Wh-Satano

EFT Chams

  • ВХ с Самым низким шансом бана
  • Самый дешёвый Безопасный Софт для ЕФТ
  • Доступный ESP чит для EFT(Таркова)
от 299

Sky Hack EFT

  • ObsBypass(Обходит записи в ОБС)
  • Удобный Loot ESP и Map Informer
  • Встроенный Спуфер для Обхода HWID-бана
от 349

EFT Chams++

  • Расширенная версия EFT Chams
  • Loot ESP, No Recoil и Wallhack
  • Undetected с момента Релиза
от 399

EFT RAGE HACK(VX)

  • Недорогой Rage Чит для EFT
  • Много Функций + Сайлент Аимбот
  • Встроенный Обход бана по железу
от 399

Superior Hack EFT(Authority)

  • Максимально Гибкий ВХ на Лут
  • Самый Лучший AIMBOT для EFT
  • Самый Лучший Чит для Таркова
от 499

Fecurity Hack (EFT + Arena)

  • Работает в EFT и EFT: Arena (1 чит - 2 игры)
  • Высокое качество, надёжный софт
  • Встроенный HWID-Spoofer (Обход бана)
от 729

Sugar Elite Hack for EFT

  • Много Функций для Rage игры и RMT!
  • Возможность включить вид от 3-го лица
  • Встроенный Спуфер для обхода HWID бана
от 799

EFT Spoofer

  • Обход бана по железу
  • Самый дешёвый спуфер для EFT
  • Софт высокого качества
от 199

EFT Secret Hack

  • Speehack(x10) и Длинные руки(Extra Lean)
  • Максимально точный Silent Aimbot
  • Много Возможностей и Встроенный Спуфер
от 599

Advanced Hack EFT

  • Встроенный Спуфер
  • Полный StreamProof
  • Топовый External Софт
от 799

На данной странице представлены читы для Escape From Tarkov. Если вы ищите читы для Тарков Арены, то ищите их на странице "Читы для Escape From Tarkov: Arena".

Приветствуем игроков Escape from Tarkov! Вы, вероятно, здесь, чтобы узнать, как улучшить свои результаты в этой замечательной игре, и мы рады поделиться с вами всей необходимой информацией о покупке читов на Тарков. В этом разделе сайта мы подробно расскажем, какие виды читов доступны, какие преимущества они дают и как их приобрести. Готовы начать этот захватывающий путь? Давайте разберемся!

Введение

Escape from Tarkov - это игра, которая требует мастерства, стратегии, терпения и умения быстро принимать решения. Иногда, чтобы выжить в этом суровом мире, вам может потребоваться небольшое преимущество. И именно здесь покупка читов для Таркова приходит на помощь. Но, прежде чем мы углубимся в детали, давайте рассмотрим, что такое читы на Тарков и какие преимущества они предоставляют. В EFT читы широко распространены, ведь в этой игре можно зарабатывать деньги, а стоимость аккаунтов и предметов зачастую просто огромна. Поэтому качественные утилиты на Тарков становятся неотъемлемой частью игрового процесса для многих игроков.

Что такое читы на Тарков?

Читы на Тарков - это программное обеспечение, разработанное для улучшения игрового опыта. Они предоставляют игрокам дополнительные возможности, такие как повышение точности стрельбы, обнаружение местоположения врагов и другие виды взлома. Это может значительно повысить ваши шансы на победу и помочь вам добиться лучших результатов.

Часто задаваемые вопросы о читах на Тарков(FAQ)

Q: Это безопасно? Не получу ли я бан за использование читов? 

  • A: Шанс бана при использовании приватных читов минимален. Все читы на 100% безопасны и проверены в момент публикации на сайте. Если товар доступен к покупке - значит в данный момент он актуален и имеет статус UNDETECTED

Q: В какой ситуации есть шанс получить бан?

  1. A: Самой распространённой причиной блокировки аккаунтов при игре с читами является неосторожная игра. Не набивайте слишком высокий KDA и не получайте слишком много репортов, тогда шанс получить бан из-за жалоб других игроков будет минимальным.
  2. A: Даже если купленный вами чит безопасен в данный момент, то это может рано или поздно измениться. Разработчики иногда выпускают обновления античита, из-за которых случаются обнаружения(детекты). Иногда случается детект даже у тех читов, которые были безопасны на протяжении многих лет.
  3. A: Третьей причиной банов является HWID-бан(бан по железу). Если вы уже ранее получали бан за использование читов на своём ПК, то скорее всего ваш компьютер был внесён в чёрный список античита. В такой ситуации вы будете забанены на новом аккаунте даже без использования читов. Чтобы обойти это вам придётся использовать спуфер или купить новый компьютер.

Q: Сколько стоят читы на Тарков? 

  • A: Цена читов может варьироваться в зависимости от их функциональности и надежности. Стоимость ПО с минимальным функционалом начинается от 300 рублей за 1 день использования.

Q: Где я могу найти читы для Таркова? 

Q: Как я могу узнать, какой чит подходит мне лучше всего? 

  • A: Рекомендуем детально изучить информацию о читах из нашего ассортимента. Также можно посоветоваться с нашей службой поддержки или другими игроками.

Q: Могу ли я использовать читы на основном аккаунте?

  •  A: Использование читов всегда несет риск блокировки аккаунта, поэтому будьте готовы к последствиям. Если ваш основной аккаунт по-настоящему ценен для вас, то рекомендуем завести второй аккаунт для использования читов только на нём. 

Q: Какой софт подойдёт для использования на основе?

  •  A: Если вы готовы рискнуть и поиграть на основе с читами, то рекомендуем использовать надёжные читы с минимальным функционалом. 

Функции в Читах на Escape From Tarkov.

Мы собрали все основные функции читов для ЕФТ в таблицу:

Функция Описание Уровень риска Софты, имеющие данную функцию

1
ВХ (ESP)
Wallhack		 Player ESP(ВХ на Игроков) ESP, или же Wallhack, позволяет видеть ЧВК и Диких через стены и другие препятствия. В зависимости от софта, который вы используете, возможно отображение дополнительной информации об игроках или Диких: стоимость инвентаря, состояние здоровья, используемое оружие и пр. Legit Chams, Chams++, Rage(VX), Superior(Authority), Advanced, Secret, SKY
Scav ESP(ВХ на Диких)

2
Aimbot(Аимбот)		 Aimbot (Векторный Аим) Векторный аимбот перемещает и фиксирует прицел на противнике, который находится в радиусе работы аимбота (FOV). Аимбот помогает быстро и эффективно навестись на нужную цель при стрельбе. Semi-rage Rage(VX), Superior(Authority), Advanced, Secret
Silent Aimbot(Сайлент Аим) Мощный тип аимбота, который регистрирует попадания по целям в радиусе работы аимбота (FOV), даже если ваш прицел на них не наведён. Рекомендуется использовать умеренно, иногда переключаясь на обычный (векторный) аимбот. Rage
3 Item ESP(ВХ на Лут) Визуальная функция позволяющая отобразить предметы лута, находящиеся на земле, в контейнерах и трупах других игроков. Legit Chams ++, Rage(VX), Superior(Authority), Advanced, Secret, SKY
4 Weapon Exploits
(Оружие)		 No recoil(Отключить Отдачу) No recoil полностью убирает отдачу вашего оружия, позволяя с любого расстояния стрелять в точку. Можно использовать отдельно от функции Aimbot для более легитной игры. Semi-rage Chams++, Rage(VX), Superior(Authority), Advanced, Secret, SKY
No sway(Отключить Раскачивание) No sway убирает раскачивание оружия при получении урона или ходьбе, что значительно повышает точность стрельбы в бою. Legit Chams++, Rage(VX), Superior(Authority), Advanced, Secret, Sky
5 Visors(Визоры) Night vision(Ночное видение) Позволяет наложить на экран эффект от прибора ночного видения или тепловизора без наличия экипированного ПНВ или тепловизора. Особенно полезно использовать данную функцию в ночных рейдах или на локациях с недостаточным для комфортной игры уровнем освещения, таких как подвалы на карте Резерв или помещения ТЦ "Ультра" на карте Развязка. Legit Superior(Authority), Secret, SKY
Thermal vision
(Термальное видение)		 Superior(Authority), Secret, SKY
9 Loot through walls
(Лутание через стены) 		Даёт возможность подбирать предметы и обыскивать контейнеры, которые находятся за стенами и другими препятствиями. Вы можете получить доступ к луту, даже если у вас нет ключа, чтобы открыть дверь в комнату с ним - например, достать предметы из меченой комнаты в общежитии на локации "Таможня". Semi-rage Rage(VX), Superior(Authority), Advanced, Secret, SKY
10 Instant search
(Мгновенный обыск)		 Instant search мгновенно показывает предметы, находящиеся в контейнерах, рюкзаках, разгрузках и карманах, что значительно сокращает время поиска лута. Legit Superior(Authority), Secret
11 Instant examime
(Мгновенное изучение)		 Instant examine позволяет мгновенно изучить предметы, которые вы нашли в рейде, такие как ключ-карты, стимуляторы и другие предметы лута. Legit
12 Infinite stamina
(Беск. Выносливость)		 Отключает расход выносливости при ходьбе или беге, позволяя преодолевать большие расстояния без необходимости остановок для восстановления выносливости. Rage Chams++, Rage(VX), Superior(Authority), Advanced, Secret, SKY
13 Speedhack
(Спидхак)		 Speedhack многократно увеличивает вашу скорость передвижения, позволяя даже без перехода на спринт дойти до выхода с локации или дойти до нужной точки. Rage Superior(Authority), Secret
14 Instant ADS
(Мгновенный Прицел)		 Позволяет вам мгновенно перейти в режим прицеливания, вне зависимости от параметра эргономики вашего оружия. Legit Sky, Superior(Authority), Secret

Как купить читы на Escape From Tarkov?

Теперь, когда вы понимаете, какие преимущества могут предоставить читы в Таркове, давайте рассмотрим, как их можно приобрести.

  1. Переходим в раздел с читами на сайте Wh-Satano: Купить читы для EFT.(Мы уже здесь)
  2. Теперь необходимо ознакомиться с нашим ассортиментов для Escape From Tarkov.
  3. Выберите подходящий чит: Выберите продукт, который соответствует вашим потребностям и стилю игры.
  4. Перейдите на страницу выбранного софта и изучите скриншоты, посмотрите видео.
  5. Оплата и установка: После выбора чита, оформите заказ, совершите оплату и следуйте инструкциям по установке.

Заключение

Покупка читов для ЕФТ - это решение, которое может повысить вашу эффективность в игре. Однако следует помнить, что это сопряжено с риском бана, поэтому всегда оценивайте свои действия и используйте читы с осторожностью. Мы надеемся, что данная статья помогла вам лучше понять устройство мира читов Таркова и сделать осознанный выбор.