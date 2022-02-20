Купить читы для Escape From Tarkov (EFT, Тарков)
Купить приватные софты для Escape From Tarkov в магазине читов Wh-Satano
EFT Chams
- ВХ с Самым низким шансом бана
- Самый дешёвый Безопасный Софт для ЕФТ
- Доступный ESP чит для EFT(Таркова)
Sky Hack EFT
- ObsBypass(Обходит записи в ОБС)
- Удобный Loot ESP и Map Informer
- Встроенный Спуфер для Обхода HWID-бана
EFT Chams++
- Расширенная версия EFT Chams
- Loot ESP, No Recoil и Wallhack
- Undetected с момента Релиза
EFT RAGE HACK(VX)
- Недорогой Rage Чит для EFT
- Много Функций + Сайлент Аимбот
- Встроенный Обход бана по железу
Superior Hack EFT(Authority)
- Максимально Гибкий ВХ на Лут
- Самый Лучший AIMBOT для EFT
- Самый Лучший Чит для Таркова
Fecurity Hack (EFT + Arena)
- Работает в EFT и EFT: Arena (1 чит - 2 игры)
- Высокое качество, надёжный софт
- Встроенный HWID-Spoofer (Обход бана)
Sugar Elite Hack for EFT
- Много Функций для Rage игры и RMT!
- Возможность включить вид от 3-го лица
- Встроенный Спуфер для обхода HWID бана
EFT Secret Hack
- Speehack(x10) и Длинные руки(Extra Lean)
- Максимально точный Silent Aimbot
- Много Возможностей и Встроенный Спуфер
На данной странице представлены читы для Escape From Tarkov. Если вы ищите читы для Тарков Арены, то ищите их на странице "Читы для Escape From Tarkov: Arena".
Приветствуем игроков Escape from Tarkov! Вы, вероятно, здесь, чтобы узнать, как улучшить свои результаты в этой замечательной игре, и мы рады поделиться с вами всей необходимой информацией о покупке читов на Тарков. В этом разделе сайта мы подробно расскажем, какие виды читов доступны, какие преимущества они дают и как их приобрести. Готовы начать этот захватывающий путь? Давайте разберемся!
Введение
Escape from Tarkov - это игра, которая требует мастерства, стратегии, терпения и умения быстро принимать решения. Иногда, чтобы выжить в этом суровом мире, вам может потребоваться небольшое преимущество. И именно здесь покупка читов для Таркова приходит на помощь. Но, прежде чем мы углубимся в детали, давайте рассмотрим, что такое читы на Тарков и какие преимущества они предоставляют. В EFT читы широко распространены, ведь в этой игре можно зарабатывать деньги, а стоимость аккаунтов и предметов зачастую просто огромна. Поэтому качественные утилиты на Тарков становятся неотъемлемой частью игрового процесса для многих игроков.
Что такое читы на Тарков?
Читы на Тарков - это программное обеспечение, разработанное для улучшения игрового опыта. Они предоставляют игрокам дополнительные возможности, такие как повышение точности стрельбы, обнаружение местоположения врагов и другие виды взлома. Это может значительно повысить ваши шансы на победу и помочь вам добиться лучших результатов.
Часто задаваемые вопросы о читах на Тарков(FAQ)
Q: Это безопасно? Не получу ли я бан за использование читов?
- A: Шанс бана при использовании приватных читов минимален. Все читы на 100% безопасны и проверены в момент публикации на сайте. Если товар доступен к покупке - значит в данный момент он актуален и имеет статус UNDETECTED.
Q: В какой ситуации есть шанс получить бан?
- A: Самой распространённой причиной блокировки аккаунтов при игре с читами является неосторожная игра. Не набивайте слишком высокий KDA и не получайте слишком много репортов, тогда шанс получить бан из-за жалоб других игроков будет минимальным.
- A: Даже если купленный вами чит безопасен в данный момент, то это может рано или поздно измениться. Разработчики иногда выпускают обновления античита, из-за которых случаются обнаружения(детекты). Иногда случается детект даже у тех читов, которые были безопасны на протяжении многих лет.
- A: Третьей причиной банов является HWID-бан(бан по железу). Если вы уже ранее получали бан за использование читов на своём ПК, то скорее всего ваш компьютер был внесён в чёрный список античита. В такой ситуации вы будете забанены на новом аккаунте даже без использования читов. Чтобы обойти это вам придётся использовать спуфер или купить новый компьютер.
Q: Сколько стоят читы на Тарков?
- A: Цена читов может варьироваться в зависимости от их функциональности и надежности. Стоимость ПО с минимальным функционалом начинается от 300 рублей за 1 день использования.
Q: Где я могу найти читы для Таркова?
- A: В соответствующем разделе магазина Wh-Satano: "Приватные читы для Escape From Tarkov".
Q: Как я могу узнать, какой чит подходит мне лучше всего?
- A: Рекомендуем детально изучить информацию о читах из нашего ассортимента. Также можно посоветоваться с нашей службой поддержки или другими игроками.
Q: Могу ли я использовать читы на основном аккаунте?
- A: Использование читов всегда несет риск блокировки аккаунта, поэтому будьте готовы к последствиям. Если ваш основной аккаунт по-настоящему ценен для вас, то рекомендуем завести второй аккаунт для использования читов только на нём.
Q: Какой софт подойдёт для использования на основе?
- A: Если вы готовы рискнуть и поиграть на основе с читами, то рекомендуем использовать надёжные читы с минимальным функционалом.
Функции в Читах на Escape From Tarkov.
Мы собрали все основные функции читов для ЕФТ в таблицу:
|№
|Функция
|Описание
|Уровень риска
|Софты, имеющие данную функцию
|
1
|
ВХ (ESP)
Wallhack
|Player ESP(ВХ на Игроков)
|ESP, или же Wallhack, позволяет видеть ЧВК и Диких через стены и другие препятствия. В зависимости от софта, который вы используете, возможно отображение дополнительной информации об игроках или Диких: стоимость инвентаря, состояние здоровья, используемое оружие и пр.
|Legit
|Chams, Chams++, Rage(VX), Superior(Authority), Advanced, Secret, SKY
|Scav ESP(ВХ на Диких)
|
2
|
Aimbot(Аимбот)
|Aimbot (Векторный Аим)
|Векторный аимбот перемещает и фиксирует прицел на противнике, который находится в радиусе работы аимбота (FOV). Аимбот помогает быстро и эффективно навестись на нужную цель при стрельбе.
|Semi-rage
|Rage(VX), Superior(Authority), Advanced, Secret
|Silent Aimbot(Сайлент Аим)
|Мощный тип аимбота, который регистрирует попадания по целям в радиусе работы аимбота (FOV), даже если ваш прицел на них не наведён. Рекомендуется использовать умеренно, иногда переключаясь на обычный (векторный) аимбот.
|Rage
|3
|Item ESP(ВХ на Лут)
|Визуальная функция позволяющая отобразить предметы лута, находящиеся на земле, в контейнерах и трупах других игроков.
|Legit
|Chams ++, Rage(VX), Superior(Authority), Advanced, Secret, SKY
|4
|Weapon Exploits
(Оружие)
|No recoil(Отключить Отдачу)
|No recoil полностью убирает отдачу вашего оружия, позволяя с любого расстояния стрелять в точку. Можно использовать отдельно от функции Aimbot для более легитной игры.
|Semi-rage
|Chams++, Rage(VX), Superior(Authority), Advanced, Secret, SKY
|No sway(Отключить Раскачивание)
|No sway убирает раскачивание оружия при получении урона или ходьбе, что значительно повышает точность стрельбы в бою.
|Legit
|Chams++, Rage(VX), Superior(Authority), Advanced, Secret, Sky
|5
|Visors(Визоры)
|Night vision(Ночное видение)
|Позволяет наложить на экран эффект от прибора ночного видения или тепловизора без наличия экипированного ПНВ или тепловизора. Особенно полезно использовать данную функцию в ночных рейдах или на локациях с недостаточным для комфортной игры уровнем освещения, таких как подвалы на карте Резерв или помещения ТЦ "Ультра" на карте Развязка.
|Legit
|Superior(Authority), Secret, SKY
|Thermal vision
(Термальное видение)
|Superior(Authority), Secret, SKY
|9
|Loot through walls
(Лутание через стены)
|Даёт возможность подбирать предметы и обыскивать контейнеры, которые находятся за стенами и другими препятствиями. Вы можете получить доступ к луту, даже если у вас нет ключа, чтобы открыть дверь в комнату с ним - например, достать предметы из меченой комнаты в общежитии на локации "Таможня".
|Semi-rage
|Rage(VX), Superior(Authority), Advanced, Secret, SKY
|10
|Instant search
(Мгновенный обыск)
|Instant search мгновенно показывает предметы, находящиеся в контейнерах, рюкзаках, разгрузках и карманах, что значительно сокращает время поиска лута.
|Legit
|Superior(Authority), Secret
|11
|Instant examime
(Мгновенное изучение)
|Instant examine позволяет мгновенно изучить предметы, которые вы нашли в рейде, такие как ключ-карты, стимуляторы и другие предметы лута.
|Legit
|12
|Infinite stamina
(Беск. Выносливость)
|Отключает расход выносливости при ходьбе или беге, позволяя преодолевать большие расстояния без необходимости остановок для восстановления выносливости.
|Rage
|Chams++, Rage(VX), Superior(Authority), Advanced, Secret, SKY
|13
|Speedhack
(Спидхак)
|Speedhack многократно увеличивает вашу скорость передвижения, позволяя даже без перехода на спринт дойти до выхода с локации или дойти до нужной точки.
|Rage
|Superior(Authority), Secret
|14
|Instant ADS
(Мгновенный Прицел)
|Позволяет вам мгновенно перейти в режим прицеливания, вне зависимости от параметра эргономики вашего оружия.
|Legit
|Sky, Superior(Authority), Secret
Как купить читы на Escape From Tarkov?
Теперь, когда вы понимаете, какие преимущества могут предоставить читы в Таркове, давайте рассмотрим, как их можно приобрести.
- Переходим в раздел с читами на сайте Wh-Satano: Купить читы для EFT.(Мы уже здесь)
- Теперь необходимо ознакомиться с нашим ассортиментов для Escape From Tarkov.
- Выберите подходящий чит: Выберите продукт, который соответствует вашим потребностям и стилю игры.
- Перейдите на страницу выбранного софта и изучите скриншоты, посмотрите видео.
- Оплата и установка: После выбора чита, оформите заказ, совершите оплату и следуйте инструкциям по установке.
Заключение
Покупка читов для ЕФТ - это решение, которое может повысить вашу эффективность в игре. Однако следует помнить, что это сопряжено с риском бана, поэтому всегда оценивайте свои действия и используйте читы с осторожностью. Мы надеемся, что данная статья помогла вам лучше понять устройство мира читов Таркова и сделать осознанный выбор.