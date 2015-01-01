Информация о чите

Collapse для Escape from Tarkov — это приватный софт, который сочетает мощный функционал и доступную цену, оставаясь одним из лучших решений для EFT. В основе — детализированный и настраиваемый WH (ESP), отображающий игроков, лут, квестовые предметы и точки эвакуации. Уникальная функция позволяет заранее видеть стоимость предмета или даже общий ценник инвентаря противника, что значительно упрощает выбор целей. Aimbot в Collapse отличается высокой точностью и простотой настройки, обеспечивая стабильные результаты в любых перестрелках. Дополнительно в арсенале — полезные эксплойты: No Recoil для полного отсутствия отдачи, No Sway для устранения покачивания оружия, а также ряд других улучшений для комфорта в бою. Collapse стабильно работает как в основной версии Escape from Tarkov, так и в EFT Arena, обеспечивая надежную защиту от обнаружения. Идеальный выбор для тех, кто ценит результативность и стабильность.