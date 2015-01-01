Collapse для EFT (ЕФТ Коллапс)
Информация о чите
Collapse для Escape from Tarkov — это приватный софт, который сочетает мощный функционал и доступную цену, оставаясь одним из лучших решений для EFT. В основе — детализированный и настраиваемый WH (ESP), отображающий игроков, лут, квестовые предметы и точки эвакуации. Уникальная функция позволяет заранее видеть стоимость предмета или даже общий ценник инвентаря противника, что значительно упрощает выбор целей. Aimbot в Collapse отличается высокой точностью и простотой настройки, обеспечивая стабильные результаты в любых перестрелках. Дополнительно в арсенале — полезные эксплойты: No Recoil для полного отсутствия отдачи, No Sway для устранения покачивания оружия, а также ряд других улучшений для комфорта в бою. Collapse стабильно работает как в основной версии Escape from Tarkov, так и в EFT Arena, обеспечивая надежную защиту от обнаружения. Идеальный выбор для тех, кто ценит результативность и стабильность.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG)
Aimbot (Аимбот)
- Active – активировать/выключить Аимбот
- Ignore Team – игнорировать работу Аима на тиммейтов
- Bind – клавиша активации аим ассиста
- Bone – часть тела куда целиться Аимбот
- FOV – радиус действия Аимбота
- Distance – дистанция на которой будет срабатывать Аимбот
Visuals (Player ESP)
- Player – включить ВХ на игроков сквозь стены
- Skeleton – выводит силуэт скелета на модели игроков
- Weapon – отображает текущее оружие в руках игроков
- Inventory Price – выводит стоимость инвентаря игрока
- Distance – дистанция работы ВХ
Loot ESP (ВХ на лут и предметы)
- Loot – включить ВХ на лут и предметы
- Corpse – показывать тела убитых сквозь стены
- Price – отображать цену предмета
- Distance – дистанция работы Loot ESP
- Containers – показывает ящики с лутом
- Containers Loot – отдельно показывает ящики в PVE зоне
Quest & Exit ESP (ВХ на квестовый лут и зоны)
- Quest – включить отображение квестовых предметов на карте
- Exit – отображать точки эвакуации сквозь стены
- Distance – дистанция отображения квестовых предметов и точек эвакуации
- Colors – позволяет задать собственный цвет отображения
Exploits (Эксплойты)
- No Visor – убирает HUD шлемов, очков и т.п.
- Night Vision – включить режим ночного видения
- Thermal Vision – включить режим тепловизора
- Inertia – отключает задержку в передвижении
- Oxygen – позволяет долго задерживать дыхание при прицеливании
Другие возможности Collapse EFT
- Draw FOV – рисует область работы Aimbot
- Draw Crosshair – выводит кастомный прицел на экран
- Draw Aim Target – рисует точку на активной цели для Аимбота
- Show Grenades – рисует запущенные гранаты и область поражения
