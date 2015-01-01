Collapse для EFT (ЕФТ Коллапс)

Информация о чите

Collapse для Escape from Tarkov — это приватный софт, который сочетает мощный функционал и доступную цену, оставаясь одним из лучших решений для EFT. В основе — детализированный и настраиваемый WH (ESP), отображающий игроков, лут, квестовые предметы и точки эвакуации. Уникальная функция позволяет заранее видеть стоимость предмета или даже общий ценник инвентаря противника, что значительно упрощает выбор целей. Aimbot в Collapse отличается высокой точностью и простотой настройки, обеспечивая стабильные результаты в любых перестрелках. Дополнительно в арсенале — полезные эксплойты: No Recoil для полного отсутствия отдачи, No Sway для устранения покачивания оружия, а также ряд других улучшений для комфорта в бою. Collapse стабильно работает как в основной версии Escape from Tarkov, так и в EFT Arena, обеспечивая надежную защиту от обнаружения. Идеальный выбор для тех, кто ценит результативность и стабильность.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG)
Купить Инструкция

Aimbot (Аимбот)

  • Active – активировать/выключить Аимбот
  • Ignore Team – игнорировать работу Аима на тиммейтов
  • Bind – клавиша активации аим ассиста
  • Bone – часть тела куда целиться Аимбот
  • FOV – радиус действия Аимбота
  • Distance – дистанция на которой будет срабатывать Аимбот

Visuals (Player ESP)

  • Player – включить ВХ на игроков сквозь стены
  • Skeleton – выводит силуэт скелета на модели игроков
  • Weapon – отображает текущее оружие в руках игроков
  • Inventory Price – выводит стоимость инвентаря игрока
  • Distance – дистанция работы ВХ

Loot ESP (ВХ на лут и предметы)

  • Loot – включить ВХ на лут и предметы
  • Corpse – показывать тела убитых сквозь стены
  • Price – отображать цену предмета
  • Distance – дистанция работы Loot ESP
  • Containers – показывает ящики с лутом
  • Containers Loot – отдельно показывает ящики в PVE зоне

Quest & Exit ESP (ВХ на квестовый лут и зоны)

  • Quest – включить отображение квестовых предметов на карте
  • Exit – отображать точки эвакуации сквозь стены
  • Distance – дистанция отображения квестовых предметов и точек эвакуации
  • Colors – позволяет задать собственный цвет отображения

Exploits (Эксплойты)

  • No Visor – убирает HUD шлемов, очков и т.п.
  • Night Vision – включить режим ночного видения
  • Thermal Vision – включить режим тепловизора
  • Inertia – отключает задержку в передвижении
  • Oxygen – позволяет долго задерживать дыхание при прицеливании

Другие возможности Collapse EFT

  • Draw FOV – рисует область работы Aimbot
  • Draw Crosshair – выводит кастомный прицел на экран
  • Draw Aim Target – рисует точку на активной цели для Аимбота
  • Show Grenades – рисует запущенные гранаты и область поражения

Оставить отзыв


