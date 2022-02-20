Приватные читы для Marauders

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Игра Marauders вышла совсем недавно, а у нас уже есть софт для неё. Т.к марадёры очень похожи на Ескейп Фром Тарков, то и читы здесь тоже очень востребованы. Мы будем стараться расширять список хаков для этой игры, чтобы удовлетворить все ваши потребности в софте: от легитных читов с онли вх, радар и есп, до мощнейших сайлент аимботов и других различных эксплойтов. Как думаете, Marauders быстро потеряет популярность подобно другим клонам таркова(как Cycle Frontier например) или сможет повторить успех оригинальной игры? Вне зависимости от вашего ответа на вопрос, в нашем магазине всегда можно будет найти и купить приватные читы без бана для игры Марадёры, как и для большинства других популярных онлайн-игр.