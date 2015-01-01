Pussycat для Marauders (Марадерс)

Информация о чите

Представляем проверенное временем решение для Marauders — приватный софт Pussycat. Этот инструмент создан для тех, кто хочет играть комфортно, быстро находить ценный лут и уверенно выигрывать схватки, не жертвуя стабильностью и производительностью. В основе — лёгкий в освоении векторный аимбот, который плавно и естественно корректирует прицел под легит-стиль. Информативный ESP (ВХ) отображает игроков и ботов, а отдельный модуль Loot/Items поможет быстро отобрать самые ценные предметы на карте. Для удобства предусмотрен статичный аккуратный прицел, оповещения о близких врагах и другие мелкие, но полезные фичи, которые улучшают выживаемость и скорость фарма. Pussycat оптимизирован под Marauders: минимальная нагрузка на систему, плавная работа без фризов и низкий риск бана благодаря аккуратной реализации функционала. Это отличное решение для тех, кто ценит простоту, надёжность и эффективность.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Аимбот (Aim)

  • Enable - вклчить/выключить аимбот
  • Aim Key - кнопка активации аимбота
  • Hitboxes - выбор кости куда будет целить аимбот
  • FOV - область действия аимбота
  • Draw FOV - показать область аимбота в виде окружности
  • Filled FOV - выделяет область аима
  • Smooth - сглаживание движений аимбота
  • Max Distance - дальность работы аимбота

Wallhack (ВХ)

  • Enable - вклчить/выключить ВХ на игроков/ботов
  • BOX - ВХ в виде боксов
  • Box Type - вид боксов (полные, залитые)
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Snaplines - ВХ в виде линий до противников
  • Lines Type - тип линий до игроков/ботов
  • Names - показывать ники игроков/тег ботов
  • Health - показывать уровень ХП (текст, полоска)

Другие фичи Pussycat Marauders

  • Radar - окно радара показывает всех игроков/ботов
  • Crosshair - статичный прицел с возможностью настройки
  • Neraby Enemy - предупреждение если рядом враги
  • Font Settings - настройки шрифта
  • Menu Key - кнопка для открытия меню
  • Configs - система конгфигов для быстрого сохранения/загрузки настроек

Items ESP

  • Enable - вклчить/выключить ВХ на отображение лута и объектов
  • Distance - расстояние до предмета/объекта в метрах
  • Max Distance - дальность работы Items ESP
  • Выход
  • Полное название выхода
  • Космический выход
  • Космические мины
  • Редкие сундуки космоса
  • Медицинские сундуки космоса
  • Мертвые противники
  • Корабли
  • Название кораблей
  • Капсулы игроков
  • Корабль ботов
  • Спрятанные стэши
  • Подбираемые предметы
  • Редкие сундуки
  • Средние сундуки
  • Квестовые объекты
  • Большой сейф (взлом горелкой)
  • Сумка с ценностями
  • Промышленный сундук
  • Вражеская капсула
  • Спасательная капсула
  • Мина

Оставить отзыв


Похожие Товары

SMG Hunt Showdown 1896
  • Векторный Аимбот с кастомным упреждением
  • ESP на Игроков, Зомби и Предметы
  • Встроенный HWID Спуфер для Hunt Showdown
Hunt Showdown
от 299

EFT RAGE HACK (VX)
  • VX - Недорогой Rage Чит для EFT
  • Много Функций + Сайлент Аимбот
  • Встроенный Обход бана по железу
EFT
от 399

Arcane War Thunder
  • Детальный ESP на танки и самолёты с полным набором информации
  • Гибкие настройки, система конфигов и минимальная нагрузка на FPS
  • Высокий уровень защиты и стабильная работа
War Thunder
от 329

Midnight CS2
  • Ультрагибкий аимбот с точной подстройкой под ваш стиль игры
  • Продвинутый ESP и визуальные настройки: Viewmodel, Night Mode, окраска стен
  • Огромное количество настроек, OBS Bypass, Safe Mode, стабильная защита от бана
CS 2
от 349