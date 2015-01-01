Информация о чите

Представляем проверенное временем решение для Marauders — приватный софт Pussycat. Этот инструмент создан для тех, кто хочет играть комфортно, быстро находить ценный лут и уверенно выигрывать схватки, не жертвуя стабильностью и производительностью. В основе — лёгкий в освоении векторный аимбот, который плавно и естественно корректирует прицел под легит-стиль. Информативный ESP (ВХ) отображает игроков и ботов, а отдельный модуль Loot/Items поможет быстро отобрать самые ценные предметы на карте. Для удобства предусмотрен статичный аккуратный прицел, оповещения о близких врагах и другие мелкие, но полезные фичи, которые улучшают выживаемость и скорость фарма. Pussycat оптимизирован под Marauders: минимальная нагрузка на систему, плавная работа без фризов и низкий риск бана благодаря аккуратной реализации функционала. Это отличное решение для тех, кто ценит простоту, надёжность и эффективность.