Pussycat для Marauders (Марадерс)
Информация о чите
Представляем проверенное временем решение для Marauders — приватный софт Pussycat. Этот инструмент создан для тех, кто хочет играть комфортно, быстро находить ценный лут и уверенно выигрывать схватки, не жертвуя стабильностью и производительностью. В основе — лёгкий в освоении векторный аимбот, который плавно и естественно корректирует прицел под легит-стиль. Информативный ESP (ВХ) отображает игроков и ботов, а отдельный модуль Loot/Items поможет быстро отобрать самые ценные предметы на карте. Для удобства предусмотрен статичный аккуратный прицел, оповещения о близких врагах и другие мелкие, но полезные фичи, которые улучшают выживаемость и скорость фарма. Pussycat оптимизирован под Marauders: минимальная нагрузка на систему, плавная работа без фризов и низкий риск бана благодаря аккуратной реализации функционала. Это отличное решение для тех, кто ценит простоту, надёжность и эффективность.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim)
- Enable - вклчить/выключить аимбот
- Aim Key - кнопка активации аимбота
- Hitboxes - выбор кости куда будет целить аимбот
- FOV - область действия аимбота
- Draw FOV - показать область аимбота в виде окружности
- Filled FOV - выделяет область аима
- Smooth - сглаживание движений аимбота
- Max Distance - дальность работы аимбота
Wallhack (ВХ)
- Enable - вклчить/выключить ВХ на игроков/ботов
- BOX - ВХ в виде боксов
- Box Type - вид боксов (полные, залитые)
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Snaplines - ВХ в виде линий до противников
- Lines Type - тип линий до игроков/ботов
- Names - показывать ники игроков/тег ботов
- Health - показывать уровень ХП (текст, полоска)
Другие фичи Pussycat Marauders
- Radar - окно радара показывает всех игроков/ботов
- Crosshair - статичный прицел с возможностью настройки
- Neraby Enemy - предупреждение если рядом враги
- Font Settings - настройки шрифта
- Menu Key - кнопка для открытия меню
- Configs - система конгфигов для быстрого сохранения/загрузки настроек
Items ESP
- Enable - вклчить/выключить ВХ на отображение лута и объектов
- Distance - расстояние до предмета/объекта в метрах
- Max Distance - дальность работы Items ESP
- Выход
- Полное название выхода
- Космический выход
- Космические мины
- Редкие сундуки космоса
- Медицинские сундуки космоса
- Мертвые противники
- Корабли
- Название кораблей
- Капсулы игроков
- Корабль ботов
- Спрятанные стэши
- Подбираемые предметы
- Редкие сундуки
- Средние сундуки
- Квестовые объекты
- Большой сейф (взлом горелкой)
- Сумка с ценностями
- Промышленный сундук
- Вражеская капсула
- Спасательная капсула
- Мина
