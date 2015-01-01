SMG Hunt Showdown (СМГ Хант)

Информация о чите

SMG для Hunt: Showdown – это сбалансированное приватное решение с оптимальным соотношением цены и возможностей. В арсенале присутствует векторный аимбот с кастомным упреждением: настройте скорость полёта пули под конкретное оружие (будь то Mosin или Sparks) и попадайте по движущимся целям даже на больших дистанциях. Детализированный ESP на игроков поможет держать врагов в поле зрения, а информативный ESP на предметы и зомби позволит контролировать тактическую обстановку на карте. Встроенный HWID-спуфер защитит от блокировки по железу и снизит риски получения бана. Удобное меню с поддержкой двух языков, продуманная защита и доступная цена делают SMG надёжным выбором для охотников, которые ценят стабильность и результат.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: INTEL & AMD
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Аимбот (Vector Aim Bot)

  • Vector Aimbot – вид аимбота имитирующий человеческое поведение, подходит для легитной игры с читом
  • Enable – включить/выключить Аимбот
  • Aim Key – клавиша для активации аима
  • Auto Switch Target – автоматическая смена цели для аимбота
  • Prediction – упреждение при наведении, можно настроить скорость пули для предикта
  • FOV – область работы аимбота
  • Smooth – плавность прицели при наведении
  • Max Distance – дальность действия аимбота
  • Show FOV – показывать область действия аимбота в виде окружности
  • Crosshair – отображает статичный прицел по центру экрана
  • Bones – выбор части тела для аима (голова, шея, тело, таз, руки)

ВХ на Охотников

  • Box – ВХ в виде боксов (коробок)
  • Box Style – настройка отображения боксов (цвет, вид боксов, залитый фон)
  • Name – показывает никнеймы игроков
  • Health – показать уровень ХП игроков
  • Skeleton – ВХ в виде скелетов
  • Snaplines – рисует линии до врагов для лучшей видимости
  • Distance – отображать расстояние до целей в метрах
  • Max Distance – дальность работы ЕСП

ВХ на Объекты и Лут

  • Corpse – показать трупы убитых
  • Grunt – показать расположение всех зомбированных
  • Dog – показать расположение собак
  • WaterDevil – показывает местоположение водяного монстра
  • Immolator – показать местоположение зомби-поджигателя
  • Supply – показать расположение припасов
  • Extraction – показывает точки эвакуации
  • Clue – отображать подсказки для поиска босса
  • Trap – отображает ловушки на карте
  • Attractor – показывает приманки на карте
  • Expodable – подсвечивает взрываемые объекты
  • Revolver – показать револьверы на карте
  • Shotgun – показывать дробовики
  • Rifle – показывать винтовки
  • Special – отображение особых предметов
  • Item – показывает обычные предметы (расходники)

Другие фичи SMG Hunt

  • Battle-Mode – при активации режима будет выключен весь ESP, кроме ВХ на Охотников
  • Menu Key – возможность установить свою клавишу для отображения меню SMG
  • Panic Key – при нажатии полностью выгружает чит из памяти игры
  • Configs (Save, Load, Reset) – система конфигов для взаимодействия с читом
  • Fonts Settings – позволяет изменить шрифт и его размер
  • Colors Settings – можно выбрать свой цвет почти для каждого элемента ESP (ВХ)
  • HWID Spoofer – в чите есть встроенный Спуфер для обхода бана по железу

