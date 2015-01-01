SMG Hunt Showdown (СМГ Хант)
Информация о чите
SMG для Hunt: Showdown – это сбалансированное приватное решение с оптимальным соотношением цены и возможностей. В арсенале присутствует векторный аимбот с кастомным упреждением: настройте скорость полёта пули под конкретное оружие (будь то Mosin или Sparks) и попадайте по движущимся целям даже на больших дистанциях. Детализированный ESP на игроков поможет держать врагов в поле зрения, а информативный ESP на предметы и зомби позволит контролировать тактическую обстановку на карте. Встроенный HWID-спуфер защитит от блокировки по железу и снизит риски получения бана. Удобное меню с поддержкой двух языков, продуманная защита и доступная цена делают SMG надёжным выбором для охотников, которые ценят стабильность и результат.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: INTEL & AMD
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аимбот (Vector Aim Bot)
- Vector Aimbot – вид аимбота имитирующий человеческое поведение, подходит для легитной игры с читом
- Enable – включить/выключить Аимбот
- Aim Key – клавиша для активации аима
- Auto Switch Target – автоматическая смена цели для аимбота
- Prediction – упреждение при наведении, можно настроить скорость пули для предикта
- FOV – область работы аимбота
- Smooth – плавность прицели при наведении
- Max Distance – дальность действия аимбота
- Show FOV – показывать область действия аимбота в виде окружности
- Crosshair – отображает статичный прицел по центру экрана
- Bones – выбор части тела для аима (голова, шея, тело, таз, руки)
ВХ на Охотников
- Box – ВХ в виде боксов (коробок)
- Box Style – настройка отображения боксов (цвет, вид боксов, залитый фон)
- Name – показывает никнеймы игроков
- Health – показать уровень ХП игроков
- Skeleton – ВХ в виде скелетов
- Snaplines – рисует линии до врагов для лучшей видимости
- Distance – отображать расстояние до целей в метрах
- Max Distance – дальность работы ЕСП
ВХ на Объекты и Лут
- Corpse – показать трупы убитых
- Grunt – показать расположение всех зомбированных
- Dog – показать расположение собак
- WaterDevil – показывает местоположение водяного монстра
- Immolator – показать местоположение зомби-поджигателя
- Supply – показать расположение припасов
- Extraction – показывает точки эвакуации
- Clue – отображать подсказки для поиска босса
- Trap – отображает ловушки на карте
- Attractor – показывает приманки на карте
- Expodable – подсвечивает взрываемые объекты
- Revolver – показать револьверы на карте
- Shotgun – показывать дробовики
- Rifle – показывать винтовки
- Special – отображение особых предметов
- Item – показывает обычные предметы (расходники)
Другие фичи SMG Hunt
- Battle-Mode – при активации режима будет выключен весь ESP, кроме ВХ на Охотников
- Menu Key – возможность установить свою клавишу для отображения меню SMG
- Panic Key – при нажатии полностью выгружает чит из памяти игры
- Configs (Save, Load, Reset) – система конфигов для взаимодействия с читом
- Fonts Settings – позволяет изменить шрифт и его размер
- Colors Settings – можно выбрать свой цвет почти для каждого элемента ESP (ВХ)
- HWID Spoofer – в чите есть встроенный Спуфер для обхода бана по железу
