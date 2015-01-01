Информация о чите

SMG для Hunt: Showdown – это сбалансированное приватное решение с оптимальным соотношением цены и возможностей. В арсенале присутствует векторный аимбот с кастомным упреждением: настройте скорость полёта пули под конкретное оружие (будь то Mosin или Sparks) и попадайте по движущимся целям даже на больших дистанциях. Детализированный ESP на игроков поможет держать врагов в поле зрения, а информативный ESP на предметы и зомби позволит контролировать тактическую обстановку на карте. Встроенный HWID-спуфер защитит от блокировки по железу и снизит риски получения бана. Удобное меню с поддержкой двух языков, продуманная защита и доступная цена делают SMG надёжным выбором для охотников, которые ценят стабильность и результат.