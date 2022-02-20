Купить Приватные Читы для CS 2(КС 2)
Читы без бана для Counter-Strike 2(КС2 / КС ГО 2)
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Функции читов для КС 2(CS 2):
В этой таблице мы собрали самые распространённые возможности читов для КС 2.
|№
|Название Функции
|Описание Функции
|Уровень Риска
|1
|Аимбот(Aimbot)
|Векторный Аимбот
|Векторый аимбот помогает стрелять точнее симулируя движения мыши человеком.
|Semi-Rage
|Сайлент Аим(Silent)
|Мощный вид аимбота, при работе Silent Aim пули попадают по целям, но прицел остаётся на месте.
|Rage
|2
|Backtracking(Бэктрэк)
|Эта функция в читах для CS 2 позволяет вам убивать врагов не в том положении, в котором они находятся сейчас, а в том, в котором они находились моментом ранее.
|Semi-Rage
|3
|Триггербот(Trigger)
|Триггер чит в КС 2 позволяет вашему оружию автоматически выстрелить при наведении на цель.
|Legit
|4
|ВХ(ESP)
|ВХ На Игроков(Player ESP)
|Позволяет видеть игроков и информацию о них через стены. Бывает в виде коробок, скелетов или обводки персонажей.
|Legit
|World ESP
|Данный вид ВХ показывает различные объекты на карте: дропнутое оружие, бомбу, Defuse Kit.
|Legit
|6
|Радар
|На радаре отображается различная информация. Обычно окошко радара рисуется поверх игры, но иногда используется внутриигровой радар.
|Legit
|6
|BunnyHop(BHop)
|Позволяет легко делать распрыжку. Обычно достаточно просто зажать пробел и вы будете распрыгиваться как профессионал.
|Semi-Rage
|7
|NoRecoil(Отключение Отдачи)
|Отключение отдачи оружия при стрельбе. В некоторых случаях такая функция полностью отключает отдачу и разброс и пули начинают попадать четко в одну точку даже при стрельбе из дробовика.
|Semi-Rage
|8
|Skinchanger(Скинченжер)
|Скинченжер в КС 2 позволяет установить любые скины на ваше оружие. Другие игроки не будут видеть установленные с помощью софта скины.
|Legit
Как и где купить читы для КС2(CS GO 2)?
- Для начала необходимо зайти в соответствующий раздела нашего магазина(вы уже здесь): "Читы на Counter-Strike 2".
- Выберите подходящий тарифный план подписки, учитывая ваш стиль игры и потребности. Для КС2 мы предлагаем варианты покупки на 1, 7 и 30 дней.
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- Следуйте инструкциям платёжной системы для проведения оплаты вашего заказа.
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