Купить Приватные Читы для CS 2(КС 2)

Читы без бана для Counter-Strike 2(КС2 / КС ГО 2)

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Функции читов для КС 2(CS 2):

В этой таблице мы собрали самые распространённые возможности читов для КС 2.



№ Название Функции Описание Функции Уровень Риска 1 Аимбот(Aimbot) Векторный Аимбот Векторый аимбот помогает стрелять точнее симулируя движения мыши человеком. Semi-Rage Сайлент Аим(Silent) Мощный вид аимбота, при работе Silent Aim пули попадают по целям, но прицел остаётся на месте. Rage 2 Backtracking(Бэктрэк) Эта функция в читах для CS 2 позволяет вам убивать врагов не в том положении, в котором они находятся сейчас, а в том, в котором они находились моментом ранее. Semi-Rage 3 Триггербот(Trigger) Триггер чит в КС 2 позволяет вашему оружию автоматически выстрелить при наведении на цель. Legit 4 ВХ(ESP) ВХ На Игроков(Player ESP) Позволяет видеть игроков и информацию о них через стены. Бывает в виде коробок, скелетов или обводки персонажей. Legit World ESP Данный вид ВХ показывает различные объекты на карте: дропнутое оружие, бомбу, Defuse Kit. Legit 6 Радар На радаре отображается различная информация. Обычно окошко радара рисуется поверх игры, но иногда используется внутриигровой радар. Legit 6 BunnyHop(BHop) Позволяет легко делать распрыжку. Обычно достаточно просто зажать пробел и вы будете распрыгиваться как профессионал. Semi-Rage 7 NoRecoil(Отключение Отдачи) Отключение отдачи оружия при стрельбе. В некоторых случаях такая функция полностью отключает отдачу и разброс и пули начинают попадать четко в одну точку даже при стрельбе из дробовика. Semi-Rage 8 Skinchanger(Скинченжер) Скинченжер в КС 2 позволяет установить любые скины на ваше оружие. Другие игроки не будут видеть установленные с помощью софта скины. Legit

Как и где купить читы для КС2(CS GO 2)?

Для начала необходимо зайти в соответствующий раздела нашего магазина(вы уже здесь): "Читы на Counter-Strike 2". Выберите подходящий тарифный план подписки, учитывая ваш стиль игры и потребности. Для КС2 мы предлагаем варианты покупки на 1, 7 и 30 дней. Оформите заказ и выберите удобный способ оплаты. Доступно большое количество способов оплаты без комиссии. Рекомендуем СБП(Систему Быстрых Платежей) и ЮMoney. Следуйте инструкциям платёжной системы для проведения оплаты вашего заказа. После успешной оплаты вы мгновенно получите доступ к читам и сможете начать использовать их в CS2.

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