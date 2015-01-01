Midnight для Counter-Strike 2 (Миднайт КС2)

Информация о чите

Встречайте настоящую легенду в мире приватных читов – Midnight для CS2! Это не просто софт, а мощный игровой инструмент, полностью меняющий представление о легитной и semi-rage игре. Midnight сочетает в себе высочайшее качество, стабильность и глубину кастомизации, которая по-настоящему впечатляет даже опытных пользователей. Гибкий аимбот с сотнями параметров позволяет тонко подстраивать стрельбу под ваш стиль - от естественного легита до агрессивных перестрелок. Вы сможете настраивать всё: задержку выстрела, силу наведения, контроль отдачи, приоритеты по хитбоксам и многое другое. Информативный и визуально безупречный ESP/ВХ показывает противников, союзников и предметы. Есть удобное окно предпросмотра, поддержка Drag’n’Drop, а также возможность настраивать цвета, толщину линий и фильтры отображения. Помимо этого, Миднайт предлагает обширный набор визуальных функций: ночной режим, настройку Viewmodel, окраску стен и неба, а также полностью функциональный Inventory Changer с огромным выбором параметров. Для повышения безопасности и стабильности предусмотрены OBS Bypass, Safe Mode и постоянная актуализация под обновления CS2. Если вы ищете идеальный баланс между безопасностью, функционалом и комфортом — Midnight станет вашим лучшим выбором для CS2.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Aim Settings (Аимбот)

  • Enabled - активировать аимбот
  • Aim Key - клавиша активации аимбота
  • Aim Mode - режим работы аимбота (всегда, удерживать кнопку, по нажатию вкл/выкл)
  • Auto Fire - автоматическая стрельба по игрокам
  • Hitchance - попадание по противникам высчитывается исходя из траектории движения
  • Seeded - попадание высчитывается исходя из калькуляции разброса вашего оружия
  • Auto Stop - останавливает персонажа во время стрельбы
  • Auto Scope - открывает прицел когда аим активен
  • Anti-Flash - отключить аим если вы ослеплены
  • Anti-Smoke - отключить аим если вы или игрок в дыму
  • Delay - задержка в ms между сменой целей
  • Multipoint - добавляет несколько точек на хитбоксе позволяя аиму стрелять даже когда видна лишь часть цели
  • Multipoint Scale - значение насколько сильно точки отходят от хитбокса
  • Mouse Lock X/Y - уровень перехвата движений мыши аимботом по осям X и Y

Weapon Aimbot Settings

  • Weapon - возможность настроить поведение аимбота под каждое оружие
  • Hitboxes - выбор костей куда будет попадать аимбот (голова, грудь, живот, руки, ноги)
  • Ignore Jump - аим отключается при прыжке
  • Humanize - иммитирует человеческое поведение при аиме (использовать на официальных серверах)
  • FOV Type - тип области аимбота (статичный, динамический)
  • Smooth Type - тип сглаживания движений аимбота (статичный, динамический, плавное начало и конец)
  • FOV - угол (радиус) захвата целей для аима
  • pSilent - аим попадает в цель в радиусе действия без движения прицела (Perfect Silent Aimbot)
  • Silent FOV - область работы для pSilent аимбота
  • Smooth - уровень плавности наводки на противника
  • Hitchance AutoFire - шанс автоматического огня
  • Recoil FOV - уровень области аима во время зажима
  • Recoil Smooth - уровень плавности аима во время зажима
  • Aimbot Start - аим начнет работу после указанного количества выпущенных пуль
  • Aimbot Stop - аимбот останавливает свою работу после указанного количества выпущенных пуль (пистолеты, снайперское, дробовики)

Wallhack (Враги, Тиммейты)

  • Enabled - включить ВХ на врагов/тиммейтов
  • ESP Preview - окно предпросмотра настроек ВХ для Игроков
  • Box - обводит модель игрока в бокс (коробку)
  • Name - показывает ники игроков
  • Weapon - текущий ган в руках игроков (текст и/или иконка)
  • Distance - расстояние до игроков в метрах
  • Ammo Bar - количество патронов у гана в виде полоски
  • Health Bar - количество ХП у игроков
  • Defuse Kit - показывать наличие дефузов у игрока
  • Bomb Planting - показывает игрока который ставит бимбу
  • Money - раскрывает количество денег у игрока
  • Flashed - показывает ослепленных игроков
  • Bomb - показывает есть ли бомба у игрока
  • Visible Check - видимые игроки и за препятствием окрашены разными цветами
  • Only Visible - ВХ только на игроков в поле зрения
  • Scoped - отображает метку если игрок прицеливается (AWP, AUG и т.п.)
  • Defuse - показывает если игрок дефузит бомбу
  • Out of Arrows - показывать направление врагов за экраном в виде стрелок (можно настроить положение)
  • Sounds - отображение ESP звуков издаваемых игроками (настраивается)
  • Chams - ВХ в виде чамсов закрашивает модели игроков в различные материалы (можно настраивать)
  • Glow - приятное свечение моделей игроков
  • Colors - настройка цветов для отображения игроков

Recoil Settings (Контроль отдачи)

  • Enable - включить настройки контроля отдачи при стрельбе
  • Return Crosshair - возвращать прицел в исходную позицию
  • Start Bullet - количество выпущенных выстрелов после которого активируется RCS
  • X/Y Asis - настройка контроля отдачи по вертикали и горизонтали
  • Smooth - сглаживание движений контроля отдачи

Triggerbot (Авто-выстрел)

  • Enable - активировать автоматический выстрел при виде противника на прицеле
  • Trigger Key - клавиша активации триггербота
  • Trigger Mode - режим работы триггербота (всегда, по нажатию, удерживать)
  • Flashed - выключит триггер если вы ослеплены гранатой
  • Smoked - выключить триггер если вы или игрок в дыму
  • Only Scope - триггер будет работать только при прицеливании
  • Auto Wall - простреливать стены
  • Min Damage - минимальный урон при котором будет срабатывать триггер (настраивается)
  • Delay Start/End - задержка перед выстрелами и остановкой

Items ESP (ВХ Предметы)

  • Items ESP - ВХ на оружие, гранаты, бомбу и другие предметы
  • Enable - включить ВХ на предметы
  • Box - обводить айтемы в боксы
  • Name - показывать название предмета (текст, иконка)
  • Ammo Bar - количество боеприпасов в виде полоски
  • Distance - расстояние до предмета в метрах
  • Chams - закрашивает модель предметов чамсами (есть много настроек)
  • Glow - приятное свечение предметов (гибкая настройка)
  • Colors - возможность настроить свои цвета отображения

Player & World Changer

  • Viewmodel - настройка положения рук и оружия
  • FOV Weapon - настройка положения оружия
  • Hands - настройка положения рук персонажа
  • Chams - закрашивание модели рук и/или оружия
  • Chams Type - тип чамсов (7 видов)
  • Night Mode - включить ночь на карте
  • Sky Color - покрасить небо выбранным цветом
  • Walls Color - позволяет изменить цвет стен и окружения
  • Explosive Color - цвет от взрывов
  • Molotov Color - настройка цвета для коктейля Молотова
  • Impact Color - настройка цвета искр и попаданий

Hud (Интерфейс)

  • Aim Target Htbox - показывать точки хитбоксов на игроках
  • Recoil Dot - точка при зажиме для контроля отдачи
  • Draw FOV - показать область действия аимбота в виде окружности
  • Sniper Crosshair - активирует прицел от бедра для снайперских винтовок
  • Bind List - список хоткеев для активированных функций чита
  • Spectator list - список наблюдателей за вашей игрой
  • C4 Bomb Info - информация о бомбе (сайд, время, урон)
  • Hit Marker - показывает хит маркер при попадании (в мире, на экране)
  • Removals - отключение различных эффектов (флэшки, смоки, ноги от 1-го лица и т.п.)
  • Radar - активирует окно радара показывающего игроков, бомбу и т.п. (много настроек)
  • Map Hack - показывать игроков и бомбу на внутриигровой карте

Inventory Changer

  • Skinchanger - позволяет добавить в инвертарь абсолютно любой скин из игры (от брелков и стикеров до AWP Dragon Lore)
  • Search - поиска скина по названию в строке поиска
  • Wear - качество скина
  • Name - свой тег для оружия
  • Pattern - уникальный паттерн скина
  • StatTrak - добавить StatTrak и количество убийств на счетчик
  • Souvenir - отметить айтем как сувенирный
  • Count - количество предметов для добавления в инвентарь
  • Stickers - возможность добавить любые стикеры на ган
  • Пистолеты
  • Тяжелое оружие
  • Пистолет-пулемет
  • Автоматические винтовки
  • Снаряжение
  • Нож
  • Перчатки
  • Агенты
  • Набор музыки
  • Сувениры
  • Наклейки
  • Нашивки
  • Брелки
  • Граффити

Другие функции Midnight CS2

  • Trusted Mode - при активации режима не даёт активировать риск-функции (Silent Aim, Auto Fire, Seeded Triggerbot и т.д.)
  • Auto-Accept - автоматическое принятия инвайта в матчмейкинг, премьер или напарники
  • Streaming Mode - частичная защита от записи, некотрые элементы не видны на скринах, записи видео или стримах
  • Third Person - включить вид от 3-го лица
  • Hit Sound - звук при попадании в противника
  • Kill Sound - звук при убийстве противника
  • Bunnyhop - автоматическая распрыжка
  • Strafe Helper - автоматически стрейфить
  • Edge Jump - позволяет прыгать с края текстуры
  • Grenade Helper - помощник по раскиду гранат на разных картах (много настроек)
  • Configs - система профилей с настройками для быстрой смены и загрузки параметров чита
  • Menu Key - клавиша для открытия меню Миднайт КС2
  • Visuals Key - клавиша для вкл/выкл визуальных элементов
  • Movement Key - клавиша для отключения скриптов движения и аимбота
  • Unload - кнопка для отключения чита из игры

Оставить отзыв


Похожие Товары

Predator Systems CS2
  • Отличный Аимбот + Триггербот, много настроек под разные стили игры
  • Очень красивый ВХ + Чамсы, очень много визуальных настроек
  • Inventory Changer, Grenade Helper, Night Mode и куча других опций
CS 2
от 129

CS2 SoftHub
  • Аимбот и ESP с гибкой настройкой параметров
  • Встроенный радар и идеальная оптимизация без просадки FPS
  • Поддержка 3 языков и постоянные обновления, доступная цена
CS 2
от 59

FECURITY CS2 Cheat
  • Рабочий Skinchanger для CS 2
  • Премиальный чит с множеством функций
  • Аимбот и Триггербот
CS 2
от 289