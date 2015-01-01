Midnight для Counter-Strike 2 (Миднайт КС2)
Информация о чите
Встречайте настоящую легенду в мире приватных читов – Midnight для CS2! Это не просто софт, а мощный игровой инструмент, полностью меняющий представление о легитной и semi-rage игре. Midnight сочетает в себе высочайшее качество, стабильность и глубину кастомизации, которая по-настоящему впечатляет даже опытных пользователей. Гибкий аимбот с сотнями параметров позволяет тонко подстраивать стрельбу под ваш стиль - от естественного легита до агрессивных перестрелок. Вы сможете настраивать всё: задержку выстрела, силу наведения, контроль отдачи, приоритеты по хитбоксам и многое другое. Информативный и визуально безупречный ESP/ВХ показывает противников, союзников и предметы. Есть удобное окно предпросмотра, поддержка Drag’n’Drop, а также возможность настраивать цвета, толщину линий и фильтры отображения. Помимо этого, Миднайт предлагает обширный набор визуальных функций: ночной режим, настройку Viewmodel, окраску стен и неба, а также полностью функциональный Inventory Changer с огромным выбором параметров. Для повышения безопасности и стабильности предусмотрены OBS Bypass, Safe Mode и постоянная актуализация под обновления CS2. Если вы ищете идеальный баланс между безопасностью, функционалом и комфортом — Midnight станет вашим лучшим выбором для CS2.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Aim Settings (Аимбот)
- Enabled - активировать аимбот
- Aim Key - клавиша активации аимбота
- Aim Mode - режим работы аимбота (всегда, удерживать кнопку, по нажатию вкл/выкл)
- Auto Fire - автоматическая стрельба по игрокам
- Hitchance - попадание по противникам высчитывается исходя из траектории движения
- Seeded - попадание высчитывается исходя из калькуляции разброса вашего оружия
- Auto Stop - останавливает персонажа во время стрельбы
- Auto Scope - открывает прицел когда аим активен
- Anti-Flash - отключить аим если вы ослеплены
- Anti-Smoke - отключить аим если вы или игрок в дыму
- Delay - задержка в ms между сменой целей
- Multipoint - добавляет несколько точек на хитбоксе позволяя аиму стрелять даже когда видна лишь часть цели
- Multipoint Scale - значение насколько сильно точки отходят от хитбокса
- Mouse Lock X/Y - уровень перехвата движений мыши аимботом по осям X и Y
Weapon Aimbot Settings
- Weapon - возможность настроить поведение аимбота под каждое оружие
- Hitboxes - выбор костей куда будет попадать аимбот (голова, грудь, живот, руки, ноги)
- Ignore Jump - аим отключается при прыжке
- Humanize - иммитирует человеческое поведение при аиме (использовать на официальных серверах)
- FOV Type - тип области аимбота (статичный, динамический)
- Smooth Type - тип сглаживания движений аимбота (статичный, динамический, плавное начало и конец)
- FOV - угол (радиус) захвата целей для аима
- pSilent - аим попадает в цель в радиусе действия без движения прицела (Perfect Silent Aimbot)
- Silent FOV - область работы для pSilent аимбота
- Smooth - уровень плавности наводки на противника
- Hitchance AutoFire - шанс автоматического огня
- Recoil FOV - уровень области аима во время зажима
- Recoil Smooth - уровень плавности аима во время зажима
- Aimbot Start - аим начнет работу после указанного количества выпущенных пуль
- Aimbot Stop - аимбот останавливает свою работу после указанного количества выпущенных пуль (пистолеты, снайперское, дробовики)
Wallhack (Враги, Тиммейты)
- Enabled - включить ВХ на врагов/тиммейтов
- ESP Preview - окно предпросмотра настроек ВХ для Игроков
- Box - обводит модель игрока в бокс (коробку)
- Name - показывает ники игроков
- Weapon - текущий ган в руках игроков (текст и/или иконка)
- Distance - расстояние до игроков в метрах
- Ammo Bar - количество патронов у гана в виде полоски
- Health Bar - количество ХП у игроков
- Defuse Kit - показывать наличие дефузов у игрока
- Bomb Planting - показывает игрока который ставит бимбу
- Money - раскрывает количество денег у игрока
- Flashed - показывает ослепленных игроков
- Bomb - показывает есть ли бомба у игрока
- Visible Check - видимые игроки и за препятствием окрашены разными цветами
- Only Visible - ВХ только на игроков в поле зрения
- Scoped - отображает метку если игрок прицеливается (AWP, AUG и т.п.)
- Defuse - показывает если игрок дефузит бомбу
- Out of Arrows - показывать направление врагов за экраном в виде стрелок (можно настроить положение)
- Sounds - отображение ESP звуков издаваемых игроками (настраивается)
- Chams - ВХ в виде чамсов закрашивает модели игроков в различные материалы (можно настраивать)
- Glow - приятное свечение моделей игроков
- Colors - настройка цветов для отображения игроков
Recoil Settings (Контроль отдачи)
- Enable - включить настройки контроля отдачи при стрельбе
- Return Crosshair - возвращать прицел в исходную позицию
- Start Bullet - количество выпущенных выстрелов после которого активируется RCS
- X/Y Asis - настройка контроля отдачи по вертикали и горизонтали
- Smooth - сглаживание движений контроля отдачи
Triggerbot (Авто-выстрел)
- Enable - активировать автоматический выстрел при виде противника на прицеле
- Trigger Key - клавиша активации триггербота
- Trigger Mode - режим работы триггербота (всегда, по нажатию, удерживать)
- Flashed - выключит триггер если вы ослеплены гранатой
- Smoked - выключить триггер если вы или игрок в дыму
- Only Scope - триггер будет работать только при прицеливании
- Auto Wall - простреливать стены
- Min Damage - минимальный урон при котором будет срабатывать триггер (настраивается)
- Delay Start/End - задержка перед выстрелами и остановкой
Items ESP (ВХ Предметы)
- Items ESP - ВХ на оружие, гранаты, бомбу и другие предметы
- Enable - включить ВХ на предметы
- Box - обводить айтемы в боксы
- Name - показывать название предмета (текст, иконка)
- Ammo Bar - количество боеприпасов в виде полоски
- Distance - расстояние до предмета в метрах
- Chams - закрашивает модель предметов чамсами (есть много настроек)
- Glow - приятное свечение предметов (гибкая настройка)
- Colors - возможность настроить свои цвета отображения
Player & World Changer
- Viewmodel - настройка положения рук и оружия
- FOV Weapon - настройка положения оружия
- Hands - настройка положения рук персонажа
- Chams - закрашивание модели рук и/или оружия
- Chams Type - тип чамсов (7 видов)
- Night Mode - включить ночь на карте
- Sky Color - покрасить небо выбранным цветом
- Walls Color - позволяет изменить цвет стен и окружения
- Explosive Color - цвет от взрывов
- Molotov Color - настройка цвета для коктейля Молотова
- Impact Color - настройка цвета искр и попаданий
Hud (Интерфейс)
- Aim Target Htbox - показывать точки хитбоксов на игроках
- Recoil Dot - точка при зажиме для контроля отдачи
- Draw FOV - показать область действия аимбота в виде окружности
- Sniper Crosshair - активирует прицел от бедра для снайперских винтовок
- Bind List - список хоткеев для активированных функций чита
- Spectator list - список наблюдателей за вашей игрой
- C4 Bomb Info - информация о бомбе (сайд, время, урон)
- Hit Marker - показывает хит маркер при попадании (в мире, на экране)
- Removals - отключение различных эффектов (флэшки, смоки, ноги от 1-го лица и т.п.)
- Radar - активирует окно радара показывающего игроков, бомбу и т.п. (много настроек)
- Map Hack - показывать игроков и бомбу на внутриигровой карте
Inventory Changer
- Skinchanger - позволяет добавить в инвертарь абсолютно любой скин из игры (от брелков и стикеров до AWP Dragon Lore)
- Search - поиска скина по названию в строке поиска
- Wear - качество скина
- Name - свой тег для оружия
- Pattern - уникальный паттерн скина
- StatTrak - добавить StatTrak и количество убийств на счетчик
- Souvenir - отметить айтем как сувенирный
- Count - количество предметов для добавления в инвентарь
- Stickers - возможность добавить любые стикеры на ган
- Пистолеты
- Тяжелое оружие
- Пистолет-пулемет
- Автоматические винтовки
- Снаряжение
- Нож
- Перчатки
- Агенты
- Набор музыки
- Сувениры
- Наклейки
- Нашивки
- Брелки
- Граффити
Другие функции Midnight CS2
- Trusted Mode - при активации режима не даёт активировать риск-функции (Silent Aim, Auto Fire, Seeded Triggerbot и т.д.)
- Auto-Accept - автоматическое принятия инвайта в матчмейкинг, премьер или напарники
- Streaming Mode - частичная защита от записи, некотрые элементы не видны на скринах, записи видео или стримах
- Third Person - включить вид от 3-го лица
- Hit Sound - звук при попадании в противника
- Kill Sound - звук при убийстве противника
- Bunnyhop - автоматическая распрыжка
- Strafe Helper - автоматически стрейфить
- Edge Jump - позволяет прыгать с края текстуры
- Grenade Helper - помощник по раскиду гранат на разных картах (много настроек)
- Configs - система профилей с настройками для быстрой смены и загрузки параметров чита
- Menu Key - клавиша для открытия меню Миднайт КС2
- Visuals Key - клавиша для вкл/выкл визуальных элементов
- Movement Key - клавиша для отключения скриптов движения и аимбота
- Unload - кнопка для отключения чита из игры
