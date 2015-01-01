Predator Systems для Counter-Strike 2 (Предатор КС 2)
Информация о чите
Представляем Predator Systems для CS2 – настоящий эталон качества среди приватных софтов. Этот продукт можно смело назвать произведением искусства: он сочетает в себе мощный функционал, стильный интерфейс и высокий уровень безопасности. В арсенале всё для абсолютного контроля над игрой: Аимбот с детальной настройкой, Silent Aim для скрытных попаданий, быстрый Триггербот, информативный ESP на игроков и предметы. Но Predator Systems идёт дальше: софт предлагает уникальные визуальные возможности – от изменения эффектов окружения и отключения мешающих деталей до активации ночного режима и кастомизации визуалов, делающих картинку максимально комфортной для глаз. Отдельно стоит выделить Inventory Changer – один из лучших на рынке. Хотите любой скин с нужным износом, StatTrak или даже сувенир? Всё это доступно в пару кликов через удобное меню. Для максимального комфорта добавлены эксплойты вроде BunnyHop и Edge Jump, а современное меню позволяет гибко настраивать каждую деталь под ваш стиль игры. Predator Systems регулярно обновляется, имеет низкий шанс бана и гибкую систему подписок – от 1 дня до целого года.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Aimbot
- Enabled - включить/выключить Аимбот
- Aim Mode - режим работы Аимбота (всегда, по нажатию клавиши)
- Aim Key - клавиша для активации аимбота
- Hitboxes - выбор кости для цели аимбота (голова, шея, тело, руки, ноги)
- Priority Hitboxes - приоритет выбора кости
- FOV Type - тип области аимбота (статичный, динамичный)
- FOV - область работы Аимбота
- Smooth - уровень сглаживания движений аимбота
- Auto Wall - автоматически простреливать через стены при возможности
- Auto Fire - автоматически открывать огонь при виде врага на прицеле
- pSilent Aim - второй тип аимбота, пули попадают в цель, но прицел не двигается
- RCS - система контроля отдачи (можно настраивать)
- Friendly Fire - при активации аим будет работать по тиммейтам
- Ignore Smoke/Flash - при активации аим не будет стрелять через дым и флешки
- Delay Settings - настройка задержки после убийства, выбора цели
- Min Damage - выстрел происходит, только если урон соответствует заданному значению
Player ESP (ВХ)
- Enemies - ВХ на врагов
- Teammates - ВХ на тиммейтов
- Self - ВХ на себя
- Box - ВХ в виде боксов (коробок)
- Name - показывать ники игроков
- Health - показывать ХП игроков в виде полоски и текста
- Armor - показывает количество брони в виде полоски
- Weapon - показывает текущий ган в руках игроков (текстом, иконкой)
- Bomb - показывает бомбу у игрока
- Distance - расстояние до игрока в метрах
- Status - текущее состояние или действие игрока (прицеливается, ослеплен флешкой, закладывает бомбу и т.п.)
- Only Visible - ВХ будет работать на врагов в зоне видимости
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Arrows - направление на врагов в виде стрелочек вне видимости экрана
- Chams - ВХ в виде чамсов (можно настраивать)
- Sound ESP - показывает шум шагов от игроков
Inventory Changer
- Categories - выбор категории предметов для добавления в инвентарь
- Add Item - добавить новый предмет в инвентарь
- Seed - настройка сида айтема
- Wear - настройка степени износа айтема
- Souvenir - отметить айтем сувениром
- StatTrak - активирует счетчик StatTrak для айтема
- StatTrak Count - можно указать кол-во киллов в счетчик
- Пистолеты
- Пистолеты-пулеметы (SMGs)
- Дробовики
- Автоматичское оружие
- Снайперские винтовки
- Пулеметы
- Экипировка
- Ножи
- Перчатки
- Агенты
- Медали
- Стикеры
- Патчи
- Брелки на оружие
- Музыкальные наборы
World Settings
- Effects - настройки визуальных эффектов при попадании и киллах
- Night Mode - активировать ночь на карте
- World Modulate - настройка цветов окружения
- Props - задать свой цвет для различных пропов
- Sun - изменять настройки и цвет солнца
- Light - поменять цвет источников освещения
- Clouds - настройка облаков
- Skybox - возможность поменять текстуры неба (скайбоксы)
- Game Effects Changer - настройка цветов для смоков, флэшек, попаданий, взрывов и т.п.
- Grenade Helper - помощник по раскиду гранат (можно настраивать)
- C4 Timer - отображает таймер обратного отсчета С4
- Removals - убрать различные игровые эффекты
- Sniper Crosshair - добавляет статичный прицел для снайперских винтовок
- Hitmarker - добавляет хитмаркер при попадании в цель
- Damage Indicator - отображает индикатор при уроне по цели
- Thirdperson View - активирует режим 3-го лица (можно настраивать)
- Viewmodel Changer - настройка расположения рук
- FOV Changer - настройка поле зрения (угол обзора)
Items ESP (ВХ на Предметы)
- Box - ВХ в виде боксов (коробок)
- Ammo - показать количество патронов в виде полоски или текста
- Weapon - показать оружие в виде текста или иконки
- Distance - расстояние до айтема в метрах
- Chams - ВХ на предметы в виде чамсов (с настройками)
- Glow - приятное свечение айтемов (можно настраивать)
Triggerbot
- Enabled - включить/выключить Триггербот
- Bones - выбор кости для срабатывания триггера
- Hitchance - настройка шанса на успех срабатывания триггера
- Friendly Fire - при активации триггер будет работать и по тиммейтам
- Only Scope - триггер будет работать только при использовании ганов с прицелами (AWP, AUG и т.п.)
- Ignore Smoke/Flash - при активации аим не будет стрелять через дым и флешки
- Delay Settings - настройка задержки после убийства, выбора цели
- Min Damage - выстрел происходит, только если урон соответствует заданному значению
Misc-функции
- Trusted Mode - безопасный режим (будут работать только легит опции)
- Auto Accept - автоматически принимает инвайт в матч
- Spectator List - отображает список спектаторов за вами
- Keybind List - показывать список назначенных биндов
- Streaming Mode - активировать режим стримера
- Reveal Money - раскрывает кол-во денег у игроков
- Preserve killfeed - возможность засейвить таблицу киллов
- Hit Sound - проигрывать звук при попадании в цель (можно настраивать)
- Radar - активирует красивое окно радара (есть куча настроек)
- Chat Spam - активирует спам текстов в чате с выбором интервала
- BunnyHop - активирует свободный баннихоп
- Edge Jump - активирует прыжок перед падением
Другие возможности Predator CS2
- Configs - система конфигов и профилей
- Language - чит поддерживает несколько языков (английский, русский)
- Menu Key - можно выбрать клавишу для вызова меню
- Unload - при нажатии кнопки полностью выгружает чит из игры
- Predator Menu Settings - настройки цвета, активных точек, визуальных эффектов (частиц) для меню чита
