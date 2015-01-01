Predator Systems для Counter-Strike 2 (Предатор КС 2)

Информация о чите

Представляем Predator Systems для CS2 – настоящий эталон качества среди приватных софтов. Этот продукт можно смело назвать произведением искусства: он сочетает в себе мощный функционал, стильный интерфейс и высокий уровень безопасности. В арсенале всё для абсолютного контроля над игрой: Аимбот с детальной настройкой, Silent Aim для скрытных попаданий, быстрый Триггербот, информативный ESP на игроков и предметы. Но Predator Systems идёт дальше: софт предлагает уникальные визуальные возможности – от изменения эффектов окружения и отключения мешающих деталей до активации ночного режима и кастомизации визуалов, делающих картинку максимально комфортной для глаз. Отдельно стоит выделить Inventory Changer – один из лучших на рынке. Хотите любой скин с нужным износом, StatTrak или даже сувенир? Всё это доступно в пару кликов через удобное меню. Для максимального комфорта добавлены эксплойты вроде BunnyHop и Edge Jump, а современное меню позволяет гибко настраивать каждую деталь под ваш стиль игры. Predator Systems регулярно обновляется, имеет низкий шанс бана и гибкую систему подписок – от 1 дня до целого года.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Aimbot

  • Enabled - включить/выключить Аимбот
  • Aim Mode - режим работы Аимбота (всегда, по нажатию клавиши)
  • Aim Key - клавиша для активации аимбота
  • Hitboxes - выбор кости для цели аимбота (голова, шея, тело, руки, ноги)
  • Priority Hitboxes - приоритет выбора кости
  • FOV Type - тип области аимбота (статичный, динамичный)
  • FOV - область работы Аимбота
  • Smooth - уровень сглаживания движений аимбота
  • Auto Wall - автоматически простреливать через стены при возможности
  • Auto Fire - автоматически открывать огонь при виде врага на прицеле
  • pSilent Aim - второй тип аимбота, пули попадают в цель, но прицел не двигается
  • RCS - система контроля отдачи (можно настраивать)
  • Friendly Fire - при активации аим будет работать по тиммейтам
  • Ignore Smoke/Flash - при активации аим не будет стрелять через дым и флешки
  • Delay Settings - настройка задержки после убийства, выбора цели
  • Min Damage - выстрел происходит, только если урон соответствует заданному значению

Player ESP (ВХ)

  • Enemies - ВХ на врагов
  • Teammates - ВХ на тиммейтов
  • Self - ВХ на себя
  • Box - ВХ в виде боксов (коробок)
  • Name - показывать ники игроков
  • Health - показывать ХП игроков в виде полоски и текста
  • Armor - показывает количество брони в виде полоски
  • Weapon - показывает текущий ган в руках игроков (текстом, иконкой)
  • Bomb - показывает бомбу у игрока
  • Distance - расстояние до игрока в метрах
  • Status - текущее состояние или действие игрока (прицеливается, ослеплен флешкой, закладывает бомбу и т.п.)
  • Only Visible - ВХ будет работать на врагов в зоне видимости
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Arrows - направление на врагов в виде стрелочек вне видимости экрана
  • Chams - ВХ в виде чамсов (можно настраивать)
  • Sound ESP - показывает шум шагов от игроков

Inventory Changer

  • Categories - выбор категории предметов для добавления в инвентарь
  • Add Item - добавить новый предмет в инвентарь
  • Seed - настройка сида айтема
  • Wear - настройка степени износа айтема
  • Souvenir - отметить айтем сувениром
  • StatTrak - активирует счетчик StatTrak для айтема
  • StatTrak Count - можно указать кол-во киллов в счетчик
  • Пистолеты
  • Пистолеты-пулеметы (SMGs)
  • Дробовики
  • Автоматичское оружие
  • Снайперские винтовки
  • Пулеметы
  • Экипировка
  • Ножи
  • Перчатки
  • Агенты
  • Медали
  • Стикеры
  • Патчи
  • Брелки на оружие
  • Музыкальные наборы

World Settings

  • Effects - настройки визуальных эффектов при попадании и киллах
  • Night Mode - активировать ночь на карте
  • World Modulate - настройка цветов окружения
  • Props - задать свой цвет для различных пропов
  • Sun - изменять настройки и цвет солнца
  • Light - поменять цвет источников освещения
  • Clouds - настройка облаков
  • Skybox - возможность поменять текстуры неба (скайбоксы)
  • Game Effects Changer - настройка цветов для смоков, флэшек, попаданий, взрывов и т.п.
  • Grenade Helper - помощник по раскиду гранат (можно настраивать)
  • C4 Timer - отображает таймер обратного отсчета С4
  • Removals - убрать различные игровые эффекты
  • Sniper Crosshair - добавляет статичный прицел для снайперских винтовок
  • Hitmarker - добавляет хитмаркер при попадании в цель
  • Damage Indicator - отображает индикатор при уроне по цели
  • Thirdperson View - активирует режим 3-го лица (можно настраивать)
  • Viewmodel Changer - настройка расположения рук
  • FOV Changer - настройка поле зрения (угол обзора)

Items ESP (ВХ на Предметы)

  • Box - ВХ в виде боксов (коробок)
  • Ammo - показать количество патронов в виде полоски или текста
  • Weapon - показать оружие в виде текста или иконки
  • Distance - расстояние до айтема в метрах
  • Chams - ВХ на предметы в виде чамсов (с настройками)
  • Glow - приятное свечение айтемов (можно настраивать)

Triggerbot

  • Enabled - включить/выключить Триггербот
  • Bones - выбор кости для срабатывания триггера
  • Hitchance - настройка шанса на успех срабатывания триггера
  • Friendly Fire - при активации триггер будет работать и по тиммейтам
  • Only Scope - триггер будет работать только при использовании ганов с прицелами (AWP, AUG и т.п.)
  • Ignore Smoke/Flash - при активации аим не будет стрелять через дым и флешки
  • Delay Settings - настройка задержки после убийства, выбора цели
  • Min Damage - выстрел происходит, только если урон соответствует заданному значению

Misc-функции

  • Trusted Mode - безопасный режим (будут работать только легит опции)
  • Auto Accept - автоматически принимает инвайт в матч
  • Spectator List - отображает список спектаторов за вами
  • Keybind List - показывать список назначенных биндов
  • Streaming Mode - активировать режим стримера
  • Reveal Money - раскрывает кол-во денег у игроков
  • Preserve killfeed - возможность засейвить таблицу киллов
  • Hit Sound - проигрывать звук при попадании в цель (можно настраивать)
  • Radar - активирует красивое окно радара (есть куча настроек)
  • Chat Spam - активирует спам текстов в чате с выбором интервала
  • BunnyHop - активирует свободный баннихоп
  • Edge Jump - активирует прыжок перед падением

Другие возможности Predator CS2

  • Configs - система конфигов и профилей
  • Language - чит поддерживает несколько языков (английский, русский)
  • Menu Key - можно выбрать клавишу для вызова меню
  • Unload - при нажатии кнопки полностью выгружает чит из игры
  • Predator Menu Settings - настройки цвета, активных точек, визуальных эффектов (частиц) для меню чита

