Читы для Tom Clancy's Rainbow Six Siege(Читы на Радугу)

Наша команда имеет грандиозный опыт в разработке и продаже читов для Радуги. Первый наш софт для R6S был разработан и выпущен летом далёкого 2020 года. Это был легендарный Phoenix Hack для Rainbow Six Siege. Продукт продержался в статусе Undetected очень долго и собрал огромное количество ценителей по всему миру. Чит подкупал своей простотой: он включал в себя Cav ESP, No Sway, No Recoil, Chams и более ничего лишнего. Главным его преимуществом была безопасность. Увы, постепенно поддерживать данный чит стало трудно из-за его популярности, разработчики постоянно следили за нами и очень быстро находили наши слабости и в 2022 году нам пришлось заморозить этот проект. После мы пробовали и другие разработки для R6S: Phoenix Neon и Phoenix Legacy. Первый чит был ещё более урезанным фениксом, а второй был Rage Версией. Но эти софты продержались не слишком долго, хотя сделаны были очень качественно. И вот в 2023 году мы решили выпустить в продажу простой ВХ чит для Радуги от нашего партнёра. Кроме того, покупая любые читы для Радуги в нашем магазине, вы имеете право получить Феникс Спуфер после покупки.