Купить Читы для World War 3(ВВ3)

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Функции Читов в World War 3 и их описание

Ниже приведена таблица, в которой собраны основные функции читов для WW3, их описания и уровень их палевности при использовании.

Название Функции Описание Функции Уровень палевности ВХ на Игроков(ESP, WH) ВХ является основой любого чита. Данная функция позволяет видеть игроков и различную информацию о них сквозь стены и другие препятствия. Legit ВХ на Объекты(World ESP) Данный вид взлома работает аналогично с ВХ на игроков, но может показывать информацию о других объектах. В случае с ВВ3 это может быть техника, турели. Legit Аимбот(Векторный) Векторный аимбот помогает вам наводиться на врагов при стрельбе. Как правило, векторный аимбот симулирует движения мыши и старается подражать действиям живого человека. Semi-Rage Аимбот(Silent) Сайлент аим также помогает наводиться на цели при стрельбе, но делает это по другому. При работе сайлента, выстрелы будут поражать цели, но ваш прицел двигаться не будет, даже если цель на другом конце экрана или вне зоны видимости. Rage Радар Показывает информацию о расположении игроков и других объектов на карте. Как правило, радары либо рисуются поверх окна игры либо же информация отображается на внутриигровой карте. Реже встречаются радары, которые открываются в браузере или на телефоне. Legit Speedhack Позволяет увеличить скорость перемещения вашего персонажа пешком или на технике. Одна из самых заметных функций, использовать следует очень аккуратно. Rage No Recoil Отключает отдачу оружия при стрельбе и позволяет стрелять максимально кучно. Иногда эта функция также отключает разброс пуль, тогда всё будет попадать четко в одну точку, даже из дробовиков. Semi-Rage

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В данном списке представлены только основные функции читов для ВВ3. Иногда встречаются продукты включащие в себя другие виды взлома игры.

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