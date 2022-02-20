Купить Читы для Фортнайт (Fortnite Читы)
Купить читы без бана для Фортнайта
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О наших читах для Фортнайта(Fortnite)
У команды Wh-Satano & Phoenix огромный опыт разработки разработки различных читов для самых разных онлайн игр. Форточка не самая простая игра в плане создания читов, но наши навыки позволяют нам справиться с этой задачей. Поэтому, если вам нужен софт для данной игры, то найти его вы сможете в этом разделе. Мы планируем поддерживать и регулярно обновлять несколько продуктов для Фортнайта.
Какие бывают функции в читах для Fortnite?
Так как Фортнайт является шутером с динамичным и разнообразным геймплэем, то и простор для различных функций тут тоже широкий:
- Аим(Aim) - функции читов отвечающие за помощь в наведении на противников при стрельбе. Существуют различные виды аимбота: от лёгкого легитного векторного аимбота до жесткого рейджового сайлент аима;
- ВХ(WH) - самой востребованной и распространённой функцией является ВХ. Различные вариации WH отвечают за отображение противников и различной информации о них через стены и прочие препятствия. Также бывает ВХ на Лут(Loot ESP), вх на траспорт и другие объекты;
- Misc - в этот раздел как правило входят самые разные функции. Встречается отключение отдачи оружия, отключение разброса, ускорение передвижения и некоторые другие виды эксплойтов для Фортнайт;
- Spoofer - в Fortnite также очень востребованы спуферы, т.к в игре присутствует достаточно жесткая и сложная система банов по железу, поэтому многим игрокам, которые уже получили HWID-бан за читы требуется спуфер для обхода бана по ЖД.
Почему вам стоит купить чит именно у нас?
Wh-Satano является крупным магазином с большим количеством сотрудников. В случае возникновения проблем наши агенты всегда проконсультируют вас и помогут запустить чит. Также мы предлагаем широкий список способов оплаты без комиссии. Каждый найдёт удобный для себя способ оплатить покупку. Если возможность покупки доступна - значит чит в данный момент актуален и готов к использованию.
Как купить читы для Fortnite в 2023 году?
- Зайти на сайт магазина приватных читов Wh-Satano.
- Перейти в соответствующий раздел с читами для Фортнайта.
- Выбрать интересующий вас продукт: при выборе советуем обратить внимание на ценник и количество функций.
- Кликнуть по карточке софта и посмотреть более детальную информацию, изучить видео и скриншоты, ознакомиться с системными требованиями.
- Выбрать подходящий вам тариф(количество дней) и перейти к покупке.
- Выбрать удобный для вас способ оплаты и совершить платёж.
- После обработки вашего платежа вы автоматически получите лицензионный ключ для активации чита и инструкцию к нему.
- Если возникнут дополнительные вопросы, то всегда можно обратиться в нашу службу поддержки!