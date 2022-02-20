Купить Читы для Фортнайт (Fortnite Читы)

Купить читы без бана для Фортнайта

Fortnite Legacy Hack

  • Дешевый ВХ + АИМ без Бана для Fortnite
  • Надёжный чит по доступной цене
  • Удобный и простой в использовании
от 299

Fortnite Private Hack

  • Премиум Чит для Фортнайта(Лучший Чит)
  • Мощный Silent Aimbot и Гибкий ESP(Wallhack)
  • Встроенный Спуфер(Обход бана по железу)
от 999

Fortnite Neon Hack

  • Только ВХ - Ничего Лишнего
  • Безопасный Чит для Легит Игры
  • Самое Выгодное Предложение
от 249

NOVA Project Hack

  • Чит для старого Фортнайта(OG Fortnite)
  • Единственный чит для Nova Project
  • Максимальной низкий шанс бана
от 299

О наших читах для Фортнайта(Fortnite)

У команды Wh-Satano & Phoenix огромный опыт разработки разработки различных читов для самых разных онлайн игр. Форточка не самая простая игра в плане создания читов, но наши навыки позволяют нам справиться с этой задачей. Поэтому, если вам нужен софт для данной игры, то найти его вы сможете в этом разделе. Мы планируем поддерживать и регулярно обновлять несколько продуктов для Фортнайта.

Какие бывают функции в читах для Fortnite?

Так как Фортнайт является шутером с динамичным и разнообразным геймплэем, то и простор для различных функций тут тоже широкий:

  • Аим(Aim) - функции читов отвечающие за помощь в наведении на противников при стрельбе. Существуют различные виды аимбота: от лёгкого легитного векторного аимбота до жесткого рейджового сайлент аима;
  • ВХ(WH) - самой востребованной и распространённой функцией является ВХ. Различные вариации WH отвечают за отображение противников и различной информации о них через стены и прочие препятствия. Также бывает ВХ на Лут(Loot ESP), вх на траспорт и другие объекты;
  • Misc - в этот раздел как правило входят самые разные функции. Встречается отключение отдачи оружия, отключение разброса, ускорение передвижения и некоторые другие виды эксплойтов для Фортнайт;
  • Spoofer - в Fortnite также очень востребованы спуферы, т.к в игре присутствует достаточно жесткая и сложная система банов по железу, поэтому многим игрокам, которые уже получили HWID-бан за читы требуется спуфер для обхода бана по ЖД.

Почему вам стоит купить чит именно у нас?

Wh-Satano является крупным магазином с большим количеством сотрудников. В случае возникновения проблем наши агенты всегда проконсультируют вас и помогут запустить чит. Также мы предлагаем широкий список способов оплаты без комиссии. Каждый найдёт удобный для себя способ оплатить покупку. Если возможность покупки доступна - значит чит в данный момент актуален и готов к использованию.

Как купить читы для Fortnite в 2023 году?

  1. Зайти на сайт магазина приватных читов Wh-Satano.
  2. Перейти в соответствующий раздел с читами для Фортнайта.
  3. Выбрать интересующий вас продукт: при выборе советуем обратить внимание на ценник и количество функций.
  4. Кликнуть по карточке софта и посмотреть более детальную информацию, изучить видео и скриншоты, ознакомиться с системными требованиями.
  5. Выбрать подходящий вам тариф(количество дней) и перейти к покупке.
  6. Выбрать удобный для вас способ оплаты и совершить платёж.
  7. После обработки вашего платежа вы автоматически получите лицензионный ключ для активации чита и инструкцию к нему.
  8. Если возникнут дополнительные вопросы, то всегда можно обратиться в нашу службу поддержки!
Покупайте читы для Форточки на Сайте Wh-Satano.Ru и начинайте получать максимум удовольствия от игры уже сегодня!