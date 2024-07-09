Ancient Fortnite (Фортнайт)
Информация о чите
На этой странице представлена информации о чите Ancient для Fortnite. Данный продукт отлично подойдёт вам, если вы ищите качественный External софт по доступной цене. Внутри вас ждёт весьма внушительный функционал: Аимбот, Триггербот, ЕСП, Радар, Лут ЕСП и некоторые менее значительные возможности. Для каждого из видов взлома предусмотрено большое количество настроек, что позволяет сделать использование чита максимально удобным именно для вас. Уникальная особенность - отдельные настройки аимбота и триггера для разных видов оружия. Есть также возможность биндить клавиши для активации разных функции. Кроме того, настройка Ancient для Фортнайт производится через удобное меню, в котором всё расположено максимально эргономично и понятно, поэтому процесс настройки не покажется вам сложным. Мы надеемся, вы воспользуетесь нашим предложением. Удачи!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Epic Games Store (EGS)
Выберите тариф с помощью ползунка
Aimbot (Аимбот)
- Static Aimbot - статичный аимбот, водит прицел по прямой
- Curved Aimbot - более рандомный аимбот, водит кривыми
- Aim Key (First, Second) - бинд 2 клавиш для активации аима (удерживать)
- FOV - размер области работы аима
- Draw FOV - показывать окружность в которой работает аим
- FOV Color - цвет окружности в которой работает аим
- Only Visible - целиться только в видимые цели (не за стеной)
- Lock Target - фиксация аима на цели до её уничтожения или прекращения огня
- Lock Knocked - целиться в нокнутых врагов
- Prediction - предугадывание траектории движения врагов
- Separate Settings for Weapon Categories - отдельные настройки для разных видов оружия
- Smooth - сглаживание аима, больше значение - слабее аим
- Bone (Head, Neck, Body, Stomach, Nearest) - выбор частей тела для аима (хитбоксов)
- Force Bone - при нажатии клавиши переключает на определенный хитбокс
Triggerbot (Триггербот)
- TriggerBot - авто-выстрел при попадании врага на прицел
- Enable - включить/выключить работу триггер бота
- Trigger Bot Key - выбор клавиши при удержании которой будет работать триггер бот
- Delay Before Firing - задержка перед выстрелом триггербота (в миллисекундах)
- Firing Time - продолжительность стрельбы с помощью триггера (в миллисекундах)
- Delay After Firing - пауза после остановки стрельбы с помощью Trigger Bot
Player ESP (ВХ)
- Player ESP - показ игроков с помощью wh
- Distance - расстояние до целей esp
- Max Distance - дальность работы wh
- Draw AI - показывать ботов
- Box ESP - валхак в виде коробок
- Skeleton - валхак в виде скелетов
- Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
- Line - есп в виде линий (снаплайнов)
- Name - никнеймы игроков
- Team - показывать команду игрока
- Unique Team Color - уникальный цвет для каждой команды
- Kills - количество убийств у игрока
- Platform - платформа (клиент) с которого играет игрок
- Rank - ранг аккаунта игрока
- Weapon - оружие в руках у цели
World ESP (Loot ESP)
- Loot ESP - данный вид ESP отвечает за показ лута
- Toggle Key - клавиша для включения Loot ESP
- Distance - расстояние до отображаемых предметов
- Max Distance - дальность работы лут есп
- Name - названия отображаемых предметов
- Rarity - редкость отображаемого лута
- Categories - категории вещей для отображения
- Draw Settings - настройки отображения некоторой информации (всегда, при наведении)
Misc (Другие Функции Ancient Fortnite)
- Radar - окно радара для отображения игроков
- Radar Size - размер окна радара
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Font Size Settings - настройка размера шрифта для ESP
- Language (English, Chinese) - меню Ancient Fortnite доступно на английском и китайском
- Configs - возможность сохранять и загружать настройки чита
- Custom Colors - позволяет настраивать цвета в софте на свой вкус
- StreamProof - чит полностью невидим при записи видео / стриме / скриншотах
- Spoofer - встроенный HWID спуфер для обхода бана