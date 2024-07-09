Ancient Fortnite (Фортнайт)

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Информация о чите

На этой странице представлена информации о чите Ancient для Fortnite. Данный продукт отлично подойдёт вам, если вы ищите качественный External софт по доступной цене. Внутри вас ждёт весьма внушительный функционал: Аимбот, Триггербот, ЕСП, Радар, Лут ЕСП и некоторые менее значительные возможности. Для каждого из видов взлома предусмотрено большое количество настроек, что позволяет сделать использование чита максимально удобным именно для вас. Уникальная особенность - отдельные настройки аимбота и триггера для разных видов оружия. Есть также возможность биндить клавиши для активации разных функции. Кроме того, настройка Ancient для Фортнайт производится через удобное меню, в котором всё расположено максимально эргономично и понятно, поэтому процесс настройки не покажется вам сложным. Мы надеемся, вы воспользуетесь нашим предложением. Удачи!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Epic Games Store (EGS)

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Aimbot (Аимбот)

  • Static Aimbot - статичный аимбот, водит прицел по прямой
  • Curved Aimbot - более рандомный аимбот, водит кривыми
  • Aim Key (First, Second) - бинд 2 клавиш для активации аима (удерживать)
  • FOV - размер области работы аима
  • Draw FOV - показывать окружность в которой работает аим
  • FOV Color - цвет окружности в которой работает аим
  • Only Visible - целиться только в видимые цели (не за стеной)
  • Lock Target - фиксация аима на цели до её уничтожения или прекращения огня
  • Lock Knocked - целиться в нокнутых врагов
  • Prediction - предугадывание траектории движения врагов
  • Separate Settings for Weapon Categories - отдельные настройки для разных видов оружия
  • Smooth - сглаживание аима, больше значение - слабее аим
  • Bone (Head, Neck, Body, Stomach, Nearest) - выбор частей тела для аима (хитбоксов)
  • Force Bone - при нажатии клавиши переключает на определенный хитбокс

Triggerbot (Триггербот)

  • TriggerBot - авто-выстрел при попадании врага на прицел
  • Enable - включить/выключить работу триггер бота
  • Trigger Bot Key - выбор клавиши при удержании которой будет работать триггер бот
  • Delay Before Firing - задержка перед выстрелом триггербота (в миллисекундах)
  • Firing Time - продолжительность стрельбы с помощью триггера (в миллисекундах)
  • Delay After Firing - пауза после остановки стрельбы с помощью Trigger Bot

Player ESP (ВХ)

  • Player ESP - показ игроков с помощью wh
  • Distance - расстояние до целей esp
  • Max Distance - дальность работы wh
  • Draw AI - показывать ботов
  • Box ESP - валхак в виде коробок
  • Skeleton - валхак в виде скелетов
  • Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
  • Line - есп в виде линий (снаплайнов)
  • Name - никнеймы игроков
  • Team - показывать команду игрока
  • Unique Team Color - уникальный цвет для каждой команды
  • Kills - количество убийств у игрока
  • Platform - платформа (клиент) с которого играет игрок
  • Rank - ранг аккаунта игрока
  • Weapon - оружие в руках у цели

World ESP (Loot ESP)

  • Loot ESP - данный вид ESP отвечает за показ лута
  • Toggle Key - клавиша для включения Loot ESP
  • Distance - расстояние до отображаемых предметов
  • Max Distance - дальность работы лут есп
  • Name - названия отображаемых предметов
  • Rarity - редкость отображаемого лута
  • Categories - категории вещей для отображения
  • Draw Settings - настройки отображения некоторой информации (всегда, при наведении)

Misc (Другие Функции Ancient Fortnite)

  • Radar - окно радара для отображения игроков
  • Radar Size - размер окна радара
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Font Size Settings - настройка размера шрифта для ESP
  • Language (English, Chinese) - меню Ancient Fortnite доступно на английском и китайском
  • Configs - возможность сохранять и загружать настройки чита
  • Custom Colors - позволяет настраивать цвета в софте на свой вкус
  • StreamProof - чит полностью невидим при записи видео / стриме / скриншотах
  • Spoofer - встроенный HWID спуфер для обхода бана