Универсальная инструкция к продуктам от Ancient (Гайд)

На данной странице находится инструкция к следующим читам: Ancient RUST, Ancient PUBG, Ancient Apex, Ancient EFT, Ancient DayZ, Ancient Albion, Ancient Unturned, Ancient Hunt and Ancient Marvel. Данные продукты разработаны совместно с нашими партнёрами из Ancient.

Руководство по активации ключа и инжекту софта Ancient.

Подробное описание процесса активации ключа и запуска продуктов Ancient:

После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Если у вас видеокарта NVidia, то для запуска софта вам понадобится включенный оверлей Nvidia GeForce Experience. Скачать Nvidia GeForce Experience можно по этой ссылке. Для включения оверлея перейдите в Настройки - Внутриигровой оверлей - Включить.

Если у вас видеокарта от AMD, то для запуска и использования чита вам понадобится ПО от Steelseries, скачать его можно по этой ссылке. Вам также понадобится зарегистрироваться в этой программе. После перейдите в Настройки - Общие - Включите Sonar. Далее перейдите в Настройки - Sonar - Горячие Клавиши - Ведущий элемент. Назначьте клавишу F7 для "Ведущий элемент - Громче". Эту клавишу нужно будет нажимать перед инжектом.

Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет. Скачайте лоадер чита по ссылке, которую вы получили вместе с ключом. Запустите скачанный только что лоадер и активируйте полученный ранее ключ. В списке доступных продуктов выберите свою игру и нажмите LOAD. Для игр, где доступен спуфер: если хотите использовать спуфер (обход HWID бана), то оставьте галочку активной. Если не хотите - уберите галочку. После нажатия LOAD лоадер закроется через некоторое время. Запускайте игру. У пользователей с видеокартой Nvidia меню появится автоматически. Пользователям с AMD нужно будет нажать F7 для инжекта. Чит успешно запущен. Удачной игры!

Далее меню софта открывается/закрывается клавишей Insert.

Видео с запуском:

Запуск чита для Apex Legends через Steelseries, подойдёт для AMD и NVidia. Для других игр запуск происходит аналогично.

Возможные проблемы и способы их решения.

Известные возможные трудности и методы их исправления:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте

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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!