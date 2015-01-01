Информация о чите

Встречайте Ancient для Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone – уникальное решение, которое открывает сразу два направления игры и позволяет сэкономить средства на покупке отдельных продуктов. Этот инструмент сочетает в себе точность, гибкость и удобство, предлагая игрокам комфортный игровой процесс с максимальной эффективностью. В арсенале Ancient есть мощный Aimbot с множеством настроек, подходящий как для легит-игры, так и для агрессивного стиля. Он поможет держать врагов под прицелом даже на дальних дистанциях и обеспечит максимально естественный прицел. ESP (Wallhack) выводит на экран всю ключевую информацию о противниках: ники, количество ХП, дистанцию и другие важные данные. Дополнительно доступен Item ESP, который показывает полезные предметы в бою – броню, оружие, патроны, аптечки, деньги и многое другое. Для максимальной концентрации в перестрелках предусмотрен Battle Mode, убирающий лишние элементы и оставляющий только отображение противников. Ancient обладает приятным меню с удобной системой конфигов, расширенной настройкой цветов и поддержкой подписки вплоть до 90 дней. Высокая стабильность и защита обеспечивают надежность и минимизируют риск блокировок.