Информация о чите
Встречайте Ancient для Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone – уникальное решение, которое открывает сразу два направления игры и позволяет сэкономить средства на покупке отдельных продуктов. Этот инструмент сочетает в себе точность, гибкость и удобство, предлагая игрокам комфортный игровой процесс с максимальной эффективностью. В арсенале Ancient есть мощный Aimbot с множеством настроек, подходящий как для легит-игры, так и для агрессивного стиля. Он поможет держать врагов под прицелом даже на дальних дистанциях и обеспечит максимально естественный прицел. ESP (Wallhack) выводит на экран всю ключевую информацию о противниках: ники, количество ХП, дистанцию и другие важные данные. Дополнительно доступен Item ESP, который показывает полезные предметы в бою – броню, оружие, патроны, аптечки, деньги и многое другое. Для максимальной концентрации в перестрелках предусмотрен Battle Mode, убирающий лишние элементы и оставляющий только отображение противников. Ancient обладает приятным меню с удобной системой конфигов, расширенной настройкой цветов и поддержкой подписки вплоть до 90 дней. Высокая стабильность и защита обеспечивают надежность и минимизируют риск блокировок.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Battle.Net, Microsoft Store (Xbox), Warzone, Balck Ops 6
Аимбот (AIM)
- Enable – активировать/выключить Аимбот
- Aim Key – клавиша для активации Аимбота
- FOV – рабочая область (зона) наведения на цели
- Dynamic FOV – область будет меняться в зависимости от режима прицеливания (оптика, коллиматор и т.п.)
- Draw FOV – отображает радиус действия Аимбота в виде окружности
- Color FOV – позволяет задать собственный цвет окружности
- Smooth – сглаживать наведение аимбота на цели
- Smooth Value – задает значение сглаженности
- Visible Check – при активации, аимбот будет работать только по целям в прямой видимости
- Prediction – предугадывает траекторию движения целей при наведении Аимботом
- Prediction Dot – отображает точку траектории для стрельбы
- Humanization – делает движения аимбота более похожими на человеческие
- Ignore Bots – игнорировать работу аима на ботом
- Igonre Knocked – игнорировать работу аима на нокнутых
- Randomize Bone – хитбокса для прицеливания будет случайным
- Target Bones – выбор хитбокса куда целится аимбот
- Target Lock – фиксация аима на цели до её уничтожения или прекращения огня
- Target Line – рисует линию до выбранного хитбокса возле прицела
- Target Switch Delay – задержка в миллисекундах между переключением целей
- Controller Mode – поддержка аимбота для геймпадов (джойстиков)
- Crosshair – отображает статичный прицел в центре экрана
- Max Distance – дальность работы Аимбота
Visuals (ВХ на Игроков)
- Box – ВХ в виде боксов (прямоугольников)
- Box Style – выбрать тип боксов (полные, углы) и настроить цвет боксов отображения игроков
- Names – отображать ники игроков
- Bot Tag – отображает тег ботов
- Health – показывать уровень ХП врагов
- Distance – расстояние до целей в метрах
- Skeleton – ВХ в виде скелетов
- Weapon – показывает текущее оружие в руках противников
- Teammates – ВХ будет отображать тиммейтов
- Knocked – показывать нокнутных игроков
- Only Visible – показывать только видимых врагов в поле зрения
- Kills – отображет количество киллов у противника
- Rank – отображение уровня (ранг) врагов
- Team ID – отображает ID вражеской команды
- Max Distance – дальность работы ВХ
Items ESP (ВХ на предметы)
- Items Master – фильтр предметов по категориям
- Name – отображает название предметов
- Distance – расстояние до предметов
- Color – цвет отображение предметов
- Categories – броня, патроны, гранаты, оружие, ящики, летальное, тактическое, апгрейды, деньги, медицина, перки и т.п.
Другие возможности Ancient COD
- Radar – активирует радар на врагов
- Off Screen Arrows – стрелки показывающие на игроков вне поля зрения
- Battle Mode – при активации режима, весь ESP, кроме игроков будет выключен для лучшей видимости
- Configs – система конфигов, позволяет сохранять, загружать, сбрасывать и делиться своими настройками с другими игроками.
- StreamProof – меню и интерфейс чита не виден при создании скринов, видео или ведении прямых трансляций
- Built-In Spoofer – встроенный HWID-Спуфер для обхода бана по железу
