Ancient для Call of Duty Warzone и Black Ops 6

Информация о чите

Встречайте Ancient для Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone – уникальное решение, которое открывает сразу два направления игры и позволяет сэкономить средства на покупке отдельных продуктов. Этот инструмент сочетает в себе точность, гибкость и удобство, предлагая игрокам комфортный игровой процесс с максимальной эффективностью. В арсенале Ancient есть мощный Aimbot с множеством настроек, подходящий как для легит-игры, так и для агрессивного стиля. Он поможет держать врагов под прицелом даже на дальних дистанциях и обеспечит максимально естественный прицел. ESP (Wallhack) выводит на экран всю ключевую информацию о противниках: ники, количество ХП, дистанцию и другие важные данные. Дополнительно доступен Item ESP, который показывает полезные предметы в бою – броню, оружие, патроны, аптечки, деньги и многое другое. Для максимальной концентрации в перестрелках предусмотрен Battle Mode, убирающий лишние элементы и оставляющий только отображение противников. Ancient обладает приятным меню с удобной системой конфигов, расширенной настройкой цветов и поддержкой подписки вплоть до 90 дней. Высокая стабильность и защита обеспечивают надежность и минимизируют риск блокировок.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Battle.Net, Microsoft Store (Xbox), Warzone, Balck Ops 6
Аимбот (AIM)

  • Enable – активировать/выключить Аимбот
  • Aim Key – клавиша для активации Аимбота
  • FOV – рабочая область (зона) наведения на цели
  • Dynamic FOV – область будет меняться в зависимости от режима прицеливания (оптика, коллиматор и т.п.)
  • Draw FOV – отображает радиус действия Аимбота в виде окружности
  • Color FOV – позволяет задать собственный цвет окружности
  • Smooth – сглаживать наведение аимбота на цели
  • Smooth Value – задает значение сглаженности
  • Visible Check – при активации, аимбот будет работать только по целям в прямой видимости
  • Prediction – предугадывает траекторию движения целей при наведении Аимботом
  • Prediction Dot – отображает точку траектории для стрельбы
  • Humanization – делает движения аимбота более похожими на человеческие
  • Ignore Bots – игнорировать работу аима на ботом
  • Igonre Knocked – игнорировать работу аима на нокнутых
  • Randomize Bone – хитбокса для прицеливания будет случайным
  • Target Bones – выбор хитбокса куда целится аимбот
  • Target Lock – фиксация аима на цели до её уничтожения или прекращения огня
  • Target Line – рисует линию до выбранного хитбокса возле прицела
  • Target Switch Delay – задержка в миллисекундах между переключением целей
  • Controller Mode – поддержка аимбота для геймпадов (джойстиков)
  • Crosshair – отображает статичный прицел в центре экрана
  • Max Distance – дальность работы Аимбота

Visuals (ВХ на Игроков)

  • Box – ВХ в виде боксов (прямоугольников)
  • Box Style – выбрать тип боксов (полные, углы) и настроить цвет боксов отображения игроков
  • Names – отображать ники игроков
  • Bot Tag – отображает тег ботов
  • Health – показывать уровень ХП врагов
  • Distance – расстояние до целей в метрах
  • Skeleton – ВХ в виде скелетов
  • Weapon – показывает текущее оружие в руках противников
  • Teammates – ВХ будет отображать тиммейтов
  • Knocked – показывать нокнутных игроков
  • Only Visible – показывать только видимых врагов в поле зрения
  • Kills – отображет количество киллов у противника
  • Rank – отображение уровня (ранг) врагов
  • Team ID – отображает ID вражеской команды
  • Max Distance – дальность работы ВХ

Items ESP (ВХ на предметы)

  • Items Master – фильтр предметов по категориям
  • Name – отображает название предметов
  • Distance – расстояние до предметов
  • Color – цвет отображение предметов
  • Categories – броня, патроны, гранаты, оружие, ящики, летальное, тактическое, апгрейды, деньги, медицина, перки и т.п.

Другие возможности Ancient COD

  • Radar – активирует радар на врагов
  • Off Screen Arrows – стрелки показывающие на игроков вне поля зрения
  • Battle Mode – при активации режима, весь ESP, кроме игроков будет выключен для лучшей видимости
  • Configs – система конфигов, позволяет сохранять, загружать, сбрасывать и делиться своими настройками с другими игроками.
  • StreamProof – меню и интерфейс чита не виден при создании скринов, видео или ведении прямых трансляций
  • Built-In Spoofer – встроенный HWID-Спуфер для обхода бана по железу

