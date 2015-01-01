DullWave для COD Warzone (Варзон)

Информация о чите

DullWave — это по-настоящему мощное и гибкое приватное решение для Warzone, созданное для игроков, стремящихся к стабильным победам и максимальному контролю ситуации. Софт предлагает продуманный набор функций, ориентированных как на эффективность, так и на безопасность использования. В основе боевого потенциала лежит высокоточный аимбот с гибкой системой настроек. Отдельного внимания заслуживает опция Humanizer, которая имитирует естественное поведение при наведении на цель. Это снижает подозрительность стрельбы, уменьшает векторы обнаружения и делает игру более уверенной и стабильной на дистанции. ESP / WallHack отображает игроков и ботов, а Loot ESP позволяет быстро находить полезные предметы с индивидуальной настройкой параметров отображения. Дополняет функционал удобный 2D-радар, показывающий противников, союзников и ботов с возможностью тонкой кастомизации. Большим плюсом DullWave является вкладка Design, с помощью которой можно практически полностью изменить внешний вид ESP-элементов под личные предпочтения. Также предусмотрена опциональная StreamProof-защита. Один из ключевых бонусов — поддержка сразу нескольких частей серии Call of Duty: Warzone, MW2, MW3, BO6 и BO7. Это делает DullWave особенно выгодным и универсальным решением.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Battle.net, Microsoft Store, Warzone, MW2, MW3, BO6, BO7
Купить Инструкция

Аимбот (Aim Bot)

  • Enable - включает или отключает работу аимбота по выбранным целям (игроки, боты)
  • Aim Priority - определяет принцип выбора цели (по прицелу / ближайшей цели)
  • Aim Keys - кнопки активации аимбота (мышь/геймпад)
  • Aim Lock - фиксирует аим на выбранной цели до её уничтожения/потери из виду
  • On Team - разрешает работу аимбота по союзникам
  • Prediction - учитывает движение цели для более точного наведения
  • Ignore Knocked - исключает нокнутых противников из целей
  • Visible Check - аимбот работает только по целям в прямой видимости
  • Draw FOV - отображает зону работы аимбота на экране
  • FOV - настраиваемый радиус захвата целей
  • Smooth - регулирует плавность наведения аима
  • Max Distance - максимальная дистанция работы аимбота
  • Target Bone - выбор кости для наведения (например, голова, грудь)
  • Humanizer - поведение аимбота похоже на человеческое
  • Humanize Min / Max - диапазон случайных отклонений наведения
  • Miss Factor (%) - шанс намеренного промаха для имитации живой игры
  • Humanize Smooth - сглаживает движения аима при гуманизации

Visuals (ВХ на Игроков, Ботов)

  • Box - отображение целей с помощью 2D-боксов
  • Filled Box - заливка боксов для лучшей читаемости
  • Skeleton - отображение скелета моделей
  • Health Bar - полоска здоровья целей
  • Snap Lines - линии от экрана до целей
  • Nicknames - отображение имён игроков
  • Distance - показывает расстояние до цели
  • Weapons - отображает оружие в руках цели
  • Show Team - включает отображение союзников
  • Box Thickness - толщина линий боксов
  • Line Thickness - толщина snapline-линий
  • Skeleton Thickness - толщина линий скелета
  • Max Distance - максимальная дистанция отрисовки ESP

Радар (Radar Hack)

  • Enable - включает 2D-радар или компас поверх игры
  • Enable Compass - направление на игроков в виде стрелочек
  • Compass Radius Sync Aim FOV - синхронизация радиуса радара с FOV аимбота
  • Compass FOV - настройка радиуса компаса
  • Show Team - отображение союзников на радаре
  • Show Distance - отображение расстояния до целей
  • Compass Size - настройка размера радара
  • Max Distance - максимальная дальность отображения целей
  • Lobby Stats - отображение статистики в лобби
  • Show / Hide Key - скрытие или показ статистики в лобби

Loot ESP (ВХ на Лут)

  • Armor Plate - отображение бронепластин
  • Armor Vest / Heavy - отображение бронежилетов
  • Ammo - отображение боеприпасов
  • GasMask - отображение противогазов
  • Weapon - отображение оружия
  • Money - отображение денег
  • Kill Streak - отображение киллстриков
  • Crates - отображение ящиков с лутом
  • Crate Legendary - отображение легендарных ящиков
  • Stimulator - отображение стимуляторов
  • Support Box - отображение ящиков поддержки
  • Armor Box - отображение бронебоксов
  • Medical Kit - отображение аптечек
  • Perk Pack - отображение наборов перков
  • Perk Case - отображение кейсов перков
  • Limit Distance - максимальная дистанция отображения лута

Другие фичи Dullwave Warzone

  • ESP Styles - настройка стилей боксов, скелетов, линий и индикаторов
  • Filled Styles - выбор типа заливки (статичная или градиентная)
  • General Colors - отдельные цвета для видимых и скрытых целей
  • Team / AI / Knocked Colors - индивидуальная цветовая настройка союзников, ботов и нокнутых
  • Text Style - настройка фона текста, прозрачности, скругления и размера шрифта
  • StreamProof - опциональная защита от записи интерфейса и элемнтов чита (скрины, видео, стримы)
  • Gamepad Support - аимбот поддерживает официальные геймпады Xbox / PlayStation
  • Zombie Mode Support - чит работает в зомби режиме (Black Ops, DMZ)
  • Данный чит поддерживает сразу несколько частей COD (Warzone, MW2, MW3, BO6, BO6)

Оставить отзыв


Похожие Товары

Softhub Spoofer
  • Доступный Temporary (временный) Spoofer
  • Подходит для игр с античитами BattleEye, EAC и других
  • Простой запуск, обходит HWID бан в играх
Spoofer
от 279

Ancient Warzone
  • Аимбот с Humanizer и поддержкой геймпадов
  • ESP (ВХ) на Игроков, Лут и Предметы, Радар
  • Мощный StreamProof, Spoofer и система конфигов
Warzone
от 319