DullWave для COD Warzone (Варзон)
Информация о чите
DullWave — это по-настоящему мощное и гибкое приватное решение для Warzone, созданное для игроков, стремящихся к стабильным победам и максимальному контролю ситуации. Софт предлагает продуманный набор функций, ориентированных как на эффективность, так и на безопасность использования. В основе боевого потенциала лежит высокоточный аимбот с гибкой системой настроек. Отдельного внимания заслуживает опция Humanizer, которая имитирует естественное поведение при наведении на цель. Это снижает подозрительность стрельбы, уменьшает векторы обнаружения и делает игру более уверенной и стабильной на дистанции. ESP / WallHack отображает игроков и ботов, а Loot ESP позволяет быстро находить полезные предметы с индивидуальной настройкой параметров отображения. Дополняет функционал удобный 2D-радар, показывающий противников, союзников и ботов с возможностью тонкой кастомизации. Большим плюсом DullWave является вкладка Design, с помощью которой можно практически полностью изменить внешний вид ESP-элементов под личные предпочтения. Также предусмотрена опциональная StreamProof-защита. Один из ключевых бонусов — поддержка сразу нескольких частей серии Call of Duty: Warzone, MW2, MW3, BO6 и BO7. Это делает DullWave особенно выгодным и универсальным решением.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Battle.net, Microsoft Store, Warzone, MW2, MW3, BO6, BO7
Аимбот (Aim Bot)
- Enable - включает или отключает работу аимбота по выбранным целям (игроки, боты)
- Aim Priority - определяет принцип выбора цели (по прицелу / ближайшей цели)
- Aim Keys - кнопки активации аимбота (мышь/геймпад)
- Aim Lock - фиксирует аим на выбранной цели до её уничтожения/потери из виду
- On Team - разрешает работу аимбота по союзникам
- Prediction - учитывает движение цели для более точного наведения
- Ignore Knocked - исключает нокнутых противников из целей
- Visible Check - аимбот работает только по целям в прямой видимости
- Draw FOV - отображает зону работы аимбота на экране
- FOV - настраиваемый радиус захвата целей
- Smooth - регулирует плавность наведения аима
- Max Distance - максимальная дистанция работы аимбота
- Target Bone - выбор кости для наведения (например, голова, грудь)
- Humanizer - поведение аимбота похоже на человеческое
- Humanize Min / Max - диапазон случайных отклонений наведения
- Miss Factor (%) - шанс намеренного промаха для имитации живой игры
- Humanize Smooth - сглаживает движения аима при гуманизации
Visuals (ВХ на Игроков, Ботов)
- Box - отображение целей с помощью 2D-боксов
- Filled Box - заливка боксов для лучшей читаемости
- Skeleton - отображение скелета моделей
- Health Bar - полоска здоровья целей
- Snap Lines - линии от экрана до целей
- Nicknames - отображение имён игроков
- Distance - показывает расстояние до цели
- Weapons - отображает оружие в руках цели
- Show Team - включает отображение союзников
- Box Thickness - толщина линий боксов
- Line Thickness - толщина snapline-линий
- Skeleton Thickness - толщина линий скелета
- Max Distance - максимальная дистанция отрисовки ESP
Радар (Radar Hack)
- Enable - включает 2D-радар или компас поверх игры
- Enable Compass - направление на игроков в виде стрелочек
- Compass Radius Sync Aim FOV - синхронизация радиуса радара с FOV аимбота
- Compass FOV - настройка радиуса компаса
- Show Team - отображение союзников на радаре
- Show Distance - отображение расстояния до целей
- Compass Size - настройка размера радара
- Max Distance - максимальная дальность отображения целей
- Lobby Stats - отображение статистики в лобби
- Show / Hide Key - скрытие или показ статистики в лобби
Loot ESP (ВХ на Лут)
- Armor Plate - отображение бронепластин
- Armor Vest / Heavy - отображение бронежилетов
- Ammo - отображение боеприпасов
- GasMask - отображение противогазов
- Weapon - отображение оружия
- Money - отображение денег
- Kill Streak - отображение киллстриков
- Crates - отображение ящиков с лутом
- Crate Legendary - отображение легендарных ящиков
- Stimulator - отображение стимуляторов
- Support Box - отображение ящиков поддержки
- Armor Box - отображение бронебоксов
- Medical Kit - отображение аптечек
- Perk Pack - отображение наборов перков
- Perk Case - отображение кейсов перков
- Limit Distance - максимальная дистанция отображения лута
Другие фичи Dullwave Warzone
- ESP Styles - настройка стилей боксов, скелетов, линий и индикаторов
- Filled Styles - выбор типа заливки (статичная или градиентная)
- General Colors - отдельные цвета для видимых и скрытых целей
- Team / AI / Knocked Colors - индивидуальная цветовая настройка союзников, ботов и нокнутых
- Text Style - настройка фона текста, прозрачности, скругления и размера шрифта
- StreamProof - опциональная защита от записи интерфейса и элемнтов чита (скрины, видео, стримы)
- Gamepad Support - аимбот поддерживает официальные геймпады Xbox / PlayStation
- Zombie Mode Support - чит работает в зомби режиме (Black Ops, DMZ)
- Данный чит поддерживает сразу несколько частей COD (Warzone, MW2, MW3, BO6, BO6)
