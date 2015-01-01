Информация о чите

DullWave — это по-настоящему мощное и гибкое приватное решение для Warzone, созданное для игроков, стремящихся к стабильным победам и максимальному контролю ситуации. Софт предлагает продуманный набор функций, ориентированных как на эффективность, так и на безопасность использования. В основе боевого потенциала лежит высокоточный аимбот с гибкой системой настроек. Отдельного внимания заслуживает опция Humanizer, которая имитирует естественное поведение при наведении на цель. Это снижает подозрительность стрельбы, уменьшает векторы обнаружения и делает игру более уверенной и стабильной на дистанции. ESP / WallHack отображает игроков и ботов, а Loot ESP позволяет быстро находить полезные предметы с индивидуальной настройкой параметров отображения. Дополняет функционал удобный 2D-радар, показывающий противников, союзников и ботов с возможностью тонкой кастомизации. Большим плюсом DullWave является вкладка Design, с помощью которой можно практически полностью изменить внешний вид ESP-элементов под личные предпочтения. Также предусмотрена опциональная StreamProof-защита. Один из ключевых бонусов — поддержка сразу нескольких частей серии Call of Duty: Warzone, MW2, MW3, BO6 и BO7. Это делает DullWave особенно выгодным и универсальным решением.