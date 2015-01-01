Как пользоваться софтами Dullwave для разных игр? (Руководство)

APEX, Call Of Duty, DayZ, Dune Awakening, Farlight 84, Fortnite, FragPunk, Hell Let Loose, Marvel Rivals, SQUAD, Bloodhunt, THE FINALS

На данной странице содержится гайд по использованию следующих приватных читов: Dullwave COD, Dullwave Dayz, Dullwave Bloodhunt, Dullwave Finals, Dullwave SQUAD, Dullwave Apex, Dullwave HLL, Dullwave FragPunk, Dullwave Marvel Rivals, Dullwave Farlight, Dullwave Dune.

Гайд по использованию софта

Универсальный пошаговый порядок действий для запуска софта:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
  2. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов.
    • Кроме того, все читы рекомендуется запускать с флешки. Это значительно снижает риск получения бана за использование софта.
  3. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
  4. Убедитесь, что игра закрыта! Запрещено запускать чит, если игра открыта, это может привести к бану.
  5. Запустите лоадер чита от имени администратора.
  6. Вставьте свой ключ в окно лоадера и нажмите Enter. После первой активации ключа лоадер может закрыться, его придется запустить заново.
  7. При запуске софта для Call of Duty на этом этапе нужно будет выбрать версию игры, в которую вы собираетесь играть. Введите номер одного из предложенных вариантов и нажмите Etner для продолжения.
  8. После небольшой загрузки вы увидите сообщение  "Press start game and press F2". 
  9. Если вы запускали софт с флешки, то на этом этапе её следует извлечь из ПК.
  10. Запустите игру и нажмите F2.
  11. Если инжект прошёл успешно, то вы услышите звуковой сигнал. 
  12. Перед вами появится меню чита. Софт Dullwave успешно запущен!

Далее для всех игр меню открывается/закрывается нажатием клавиши Home. В DayZ меню открывается/закрывается нажатиdем клавиши TAB.

Дополнительно:

FAQ по решению известных проблем

Распространённые проблемы и способы их решения:

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