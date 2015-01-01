На данной странице содержится гайд по использованию следующих приватных читов: Dullwave COD, Dullwave Dayz, Dullwave Bloodhunt, Dullwave Finals, Dullwave SQUAD, Dullwave Apex, Dullwave HLL, Dullwave FragPunk, Dullwave Marvel Rivals, Dullwave Farlight, Dullwave Dune.

Гайд по использованию софта

Универсальный пошаговый порядок действий для запуска софта:

После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов.

Кроме того, все читы рекомендуется запускать с флешки. Это значительно снижает риск получения бана за использование софта. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом. Убедитесь, что игра закрыта! Запрещено запускать чит, если игра открыта, это может привести к бану. Запустите лоадер чита от имени администратора. Вставьте свой ключ в окно лоадера и нажмите Enter. После первой активации ключа лоадер может закрыться, его придется запустить заново. При запуске софта для Call of Duty на этом этапе нужно будет выбрать версию игры, в которую вы собираетесь играть. Введите номер одного из предложенных вариантов и нажмите Etner для продолжения. После небольшой загрузки вы увидите сообщение "Press start game and press F2". Если вы запускали софт с флешки, то на этом этапе её следует извлечь из ПК. Запустите игру и нажмите F2. Если инжект прошёл успешно, то вы услышите звуковой сигнал. Перед вами появится меню чита. Софт Dullwave успешно запущен!

Далее для всех игр меню открывается/закрывается нажатием клавиши Home. В DayZ меню открывается/закрывается нажатиdем клавиши TAB.

Дополнительно:

Клавиша для активации No Clip в DayZ в базовом CFG - F7. Вы можете назначить свою клавишу в меню.

Чтобы аимбот не работал на ваших друзей в Dayz, их необходимо добавить в список друзей. Для этого нужно навестись на игрока и нажать Ctrl + F. Расстояние между вами и целью должно быть не более 5 метров.

Чтобы телепортировать труп к себе в Dayz, нужно навестись на него и нажать ПКМ (В базовом КФГ). Вы можете телепортировать трупы на расстояние не более 100 метров.

В DayZ Panic Key по умолчанию на F3. Нажатие Panic Key полностью закрывает процесс чита.

FAQ по решению известных проблем

Распространённые проблемы и способы их решения:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите " Синхронизировать ".

". Если ESP в игре отображается некорректно, то вам нужно поставить 100% масштаб экрана в настройках дисплея, а также выставить такое же разрешение экрана в настройках игры.

Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Отключите изоляцию ядра: нажмите кнопку " Пуск ", введите в поиске " Изоляция ядра ", в открывшемся окне отключите все параметры.

", введите в поиске " ", в открывшемся окне отключите все параметры. Также для работы софта нужно отключить Secure Boot в BIOS.

Включить Виртуализацию Hyper-V, это необходимо для работы ПО Dullwave.

Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне (Безрамочный / Windowed / Оконный)" в настройках игры.

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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!