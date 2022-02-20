Приватный Чит для Hell Let Loose

Скриншот Hell Let Loose Private Hack_0
Скриншот Hell Let Loose Private Hack_1
Скриншот Hell Let Loose Private Hack_2
Скриншот Hell Let Loose Private Hack_3
Скриншот Hell Let Loose Private Hack_4

Информация о чите

Наш приватный чит для Hell Let Loose является мощнейшим решением ваших проблем в данной игре. Софт включает в себя красивый и информативный ВХ с множеством настроек, уничтожающий всех ваших врагов аимбот, спидхак для быстрого перемещения по карте, а также некоторые другие менее значительные функции. Данный софт сделан совместно с нашими партнерами из Dullwave, поэтому можете не сомневаться - этот софт максимально качественный и надёжный, ведь все наши коллаборации становятся бестселлерами. Так что не проходим мимо и спешим опробовать наш приватный чит без бана для HLL!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2]
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Microsoft Store (XBox Gamepass PC)

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

Player ESP (ВХ на HLL)

  • Player ESP - вх дающий различную информацию о вражеских игроках
  • Boxes - показывает игроков за стенами и препятствиями с помощью коробок
  • Style - выбор визуального стиля коробок
  • Weapon - показывает какое оружия в данный момент в руках у игрока
  • Skeleton - отрисовка скелетов поверх моделей персонажей
  • Distance - показывает расстояние до целей в метрах
  • Nickname - отображение ников других игроков
  • Health Bar - есп функция показывающая количество хп у игрока с помощью полоски возле бокса
  • Head Circle - отрисовка маленькой точки на голове соперников
  • Custom Colors - цвета на ваш выбор для ВХ на игроков

World ESP (ВХ на Объекты в ХЛЛ)

  • Tank - показывать танки
  • Outpost - показывать аванпосты
  • Garrison - показывать гарнизоны
  • Grenades - показывать гранаты
  • Artillery - показывать артиллерийские орудия
  • Ammo Drop - показывать патроны
  • Supply Drop - показывать припасы
  • Custom Colors - выбрать свои цвета для элементов World ESP

Aimbot (Аимбот на ХЛЛ)

  • Enabled - возможность включить/отключить аимбот
  • Bind - возможность привязки собственной клавиши для активации аимбота
  • Bone - выбор кости на которую будет ориентироваться аимбот при работе
  • Lock - аимбот приклеивается к цели после наведения на неё прицела
  • Draw FOV - показывать рабочую область аимбота в виде окружности вокруг прицела
  • Invisibles - активировать захват аимботом невидимых целей
  • FOV - размер рабочей зоны аимбота
  • Smooth - плавность движений аимбота во время наведения(Больше значение - медленнее и плавней наводка)
  • Distance - рабочая дистанция аимбота в метрах
  • Silent Aimbot - rage вид аимбота, пули поражают цель, но прицел не двигается

Misc (Другие Функции чита для Hell Let Loose)

  • Speedhack - увеличить скорость перемещения вашего персонажа
  • Bind - выбор клавиши для активации спидхака
  • Multiplier - множитель скорости перемещения во время активации спидхака
  • NoRecoil - отключение отдачи оружия при стрельбе
  • NoSpread - отключает разброс пуль при стрельбе
  • NoSway - отключает качание оружие при стрельбе
  • FastADS - мгновенное открытия прицела без анимации