Приватный Чит для Hell Let Loose
Информация о чите
Наш приватный чит для Hell Let Loose является мощнейшим решением ваших проблем в данной игре. Софт включает в себя красивый и информативный ВХ с множеством настроек, уничтожающий всех ваших врагов аимбот, спидхак для быстрого перемещения по карте, а также некоторые другие менее значительные функции. Данный софт сделан совместно с нашими партнерами из Dullwave, поэтому можете не сомневаться - этот софт максимально качественный и надёжный, ведь все наши коллаборации становятся бестселлерами. Так что не проходим мимо и спешим опробовать наш приватный чит без бана для HLL!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2]
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Microsoft Store (XBox Gamepass PC)
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Player ESP (ВХ на HLL)
- Player ESP - вх дающий различную информацию о вражеских игроках
- Boxes - показывает игроков за стенами и препятствиями с помощью коробок
- Style - выбор визуального стиля коробок
- Weapon - показывает какое оружия в данный момент в руках у игрока
- Skeleton - отрисовка скелетов поверх моделей персонажей
- Distance - показывает расстояние до целей в метрах
- Nickname - отображение ников других игроков
- Health Bar - есп функция показывающая количество хп у игрока с помощью полоски возле бокса
- Head Circle - отрисовка маленькой точки на голове соперников
- Custom Colors - цвета на ваш выбор для ВХ на игроков
World ESP (ВХ на Объекты в ХЛЛ)
- Tank - показывать танки
- Outpost - показывать аванпосты
- Garrison - показывать гарнизоны
- Grenades - показывать гранаты
- Artillery - показывать артиллерийские орудия
- Ammo Drop - показывать патроны
- Supply Drop - показывать припасы
- Custom Colors - выбрать свои цвета для элементов World ESP
Aimbot (Аимбот на ХЛЛ)
- Enabled - возможность включить/отключить аимбот
- Bind - возможность привязки собственной клавиши для активации аимбота
- Bone - выбор кости на которую будет ориентироваться аимбот при работе
- Lock - аимбот приклеивается к цели после наведения на неё прицела
- Draw FOV - показывать рабочую область аимбота в виде окружности вокруг прицела
- Invisibles - активировать захват аимботом невидимых целей
- FOV - размер рабочей зоны аимбота
- Smooth - плавность движений аимбота во время наведения(Больше значение - медленнее и плавней наводка)
- Distance - рабочая дистанция аимбота в метрах
- Silent Aimbot - rage вид аимбота, пули поражают цель, но прицел не двигается
Misc (Другие Функции чита для Hell Let Loose)
- Speedhack - увеличить скорость перемещения вашего персонажа
- Bind - выбор клавиши для активации спидхака
- Multiplier - множитель скорости перемещения во время активации спидхака
- NoRecoil - отключение отдачи оружия при стрельбе
- NoSpread - отключает разброс пуль при стрельбе
- NoSway - отключает качание оружие при стрельбе
- FastADS - мгновенное открытия прицела без анимации