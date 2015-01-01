SMG HLL (СМГ Hell Let Loose)
Информация о чите
SMG для Hell Let Loose – это приватное и надёжное решение, которое идеально подойдёт как для новичков, так и для опытных игроков. В софте реализован высокоточный векторный аимбот, который помогает держать врагов на прицеле даже на больших дистанциях. Аимбот имеет множество параметров для гибкой настройки под ваш стиль игры, будь то агрессивные штурмы или аккуратная легит-игра. Дополняет его детализированный ESP – отображение игроков, техники, укреплений и объектов на карте, что позволяет всегда оставаться в курсе ситуации на поле боя. Встроенный World ESP поможет легко находить вражеский транспорт. Дополнительные возможности включают кастомизацию визуалов, удобную систему конфигов и окно предпросмотра настроек, чтобы сразу видеть результат. Безопасность на высоте: встроенный HWID-спуфер защищает от блокировок по железу, а постоянные обновления делают SMG максимально надёжным и актуальным для Hell Let Loose.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Vector Aimbot – вид аимбота имитирующий человеческое поведение, подходит для легитной игры с читом
- Enable – включить/выключить Аимбот
- Aim Key – клавиша для активации аима
- Auto Switch Target – автоматическая смена цели для аимбота
- Prediction – упреждение при наведении аимом
- FOV – область (зона) работы аимбота
- Smooth – плавность прицела при наведении
- Max Distance – дальность действия аимбота
- Show FOV – показывать область действия аимбота в виде окружности
- Crosshair – отображает статичный прицел по центру экрана
- Bones – выбор части тела для аима (голова, шея, тело, таз, руки)
ВХ на Игроков
- Box – ВХ в виде боксов (коробок)
- Box Style – настройка отображения боксов (цвет, вид боксов, залитый фон)
- Name – показывает ники игроков
- Weapon – текущее оружие в руках
- Health – показать уровень ХП игроков
- Visible Check – враги в зоне видимости имеют другой цвет бокса
- Role – показывать класс противника
- Skeleton – ВХ в виде скелетов
- Snaplines – рисует линии до врагов для лучшей видимости
- Teammate – включить ЕСП на союзников
- Distance – отображать расстояние до целей в метрах
- Max Distance – дальность работы ЕСП
ВХ на Объекты и Транспорт
- Transport – отображение различного транспорта
- Recon Vehicle – показать разведывательный транспорт
- Supply Truck – показывать грузовики с ресурсами
- Garrisons – отображать расположение гарнизонов
- Tanks – показать все танки
- Outpost – отображение вовзведенных аванпостов
- Artillery – показать местоположение артиллерии
- Grenades – показать гранаты
Другие возможности SMG HLL
- FOV Changer – значительно расширяет поле зрения
- Zoom Hack – позволяет изменить уровень приближения (зум)
- No Recoil – отключение отдачи при стрельбе
- Fast Ads – режим быстрого прицеливания
- Speedhack – значительно увеличивает скорость передвижения пешком
- HWID Spoofer – есть встроенный Спуфер для обхода банов по железу
- Menu Key – возможность установить свою клавишу для отображения меню SMG
- Panic Key – при нажатии полностью выгружает чит из памяти игры
- Configs (Save, Load, Reset) – система конфигов для взаимодействия с читом
- Fonts Settings – позволяет изменить шрифт и его размер
- Colors Settings – можно выбрать свой цвет почти для каждого элемента ESP (ВХ)
- Language (RU, EN) – меню SMG поддерживает два языка: русский и английский
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Arcane HLL
- Векторный Аимбот для ХЛЛ с удобной настройкой
- Информативный ВХ на Игроков, Танки, Гарнизоны и т.п.
- Защита StreamProof и встроенный HWID-Спуфер