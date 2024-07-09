HWID Spoofer для обхода бана по железу в играх (Спуфер)

Рабочие спуферы различных онлайн игр

Что такое Спуфер (HWID Spoofer)?

HWID Spoofer — это специальный инструмент, который позволяет скрывать или изменять уникальные идентификаторы вашего устройства, такие как серийные номера жесткого диска, материнской платы, сетевой карты и других компонентов. В онлайн-играх античиты часто используют эти данные для отслеживания и блокировки нарушителей. Если вы получили бан по железу (HWID бан), даже создание нового профиля не поможет — система всё равно узнает ваше устройство и заблокирует его снова.

Использование спуфера решает эту проблему, позволяя вам играть без ограничений, даже если ваша система была забанена ранее. Благодаря спуферу можно создать иллюзию, что вы заходите с совершенно другого компьютера, что полностью обходит HWID-блокировки в играх.

Как работает хвид спуфер (HWID Spoofer)?

Спуфер изменяет или скрывает аппаратные идентификаторы вашего компьютера, которые используются античитами для выявления заблокированных пользователей. В случае HWID-бана игра проверяет уникальные параметры вашей системы, такие как серийные номера жёстких дисков, материнской платы, процессора, сетевой карты и других компонентов. Если они совпадают с теми, что были забанены, доступ к игре блокируется.

При активации HWID Spoofer подменяет эти данные, создавая видимость, что вы заходите в игру с нового устройства. В зависимости от типа спуфера он может работать временно (до перезагрузки ПК) или навсегда менять HWID до следующего сброса системы. Некоторые спуферы также очищают следы предыдущих блокировок, полностью скрывая факт использования чита или другого запрещённого софта.

Благодаря спуферу можно снова играть в любимые игры без необходимости менять железо или устанавливать новую операционную систему.

Виды спуферов для обхода бана

В зависимости от принципа работы и длительности эффекта, спуферы делятся на несколько типов. Каждый из них используется для разных целей и имеет свои особенности. Часто в одной программе могут быть функции разных видов спуферов.

Временные (Temporary)

Временные спуферы изменяют аппаратные идентификаторы только до следующей перезагрузки компьютера. После выключения или перезапуска системы HWID возвращается к исходным значениям. Такой тип спуфера удобен для разовых сессий, когда необходимо быстро обойти блокировку без внесения необратимых изменений в систему. Temporary Spoofer подходит для тех, кто хочет играть без риска навсегда изменить идентификаторы своего устройства.

Постоянные (Permanent)

Постоянные спуферы вносят долгосрочные изменения в HWID, что позволяет обходить бан без необходимости спуфить систему при каждом запуске. Эти инструменты изменяют серийные номера оборудования на программном уровне, а некоторые из них даже позволяют вручную задать новые параметры. Permanent Spoofer идеально подходит для игроков, которые хотят навсегда избавиться от проблемы HWID-бана, не беспокоясь о его повторном появлении после перезагрузки.

Клинеры (Очистка следов)

Некоторые античиты отслеживают не только аппаратные идентификаторы, но и остаточные файлы, логи и записи в реестре, связанные с использованием читов. Клинеры предназначены для удаления таких данных, что помогает избежать подозрений со стороны системы безопасности игры. В сочетании со спуфером клинеры значительно повышают шансы на успешный обход бана и снижение риска новой блокировки.

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