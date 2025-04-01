Играю с этим читом с релиза игры, парни обновляют чит под каждое обновление игры, даже если игра уже не на хайпе и онлайн довольно низок. Хороший список функций, 80% из них можно даже использовать в мультиплеере. Из-за чита я меньше занимаюсь гриндом, в целом много рутинных вещей отошли на второй план и играю в удовольствие, ловлю новых палов и парю голову фармом. Из плюсов: запуск чита в два клика, стабильность игры и ФПС от чита не падают, этакий трейнер. Из минусов: разработчик игры не самый хороший человек, на старте игры в чите было намного больше функций, но из-за обновлений игры часть из них переставала работать, одно и сейчас список довольно большой. Рекомендую чит, реально удобный и упрощает жизнь!
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