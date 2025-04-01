Kmirdyn3000

Самое ценное — подсветка врагов через стены и за объектами. Например, в «Зоне» часто ловлю взглядом силуэты за ящиками, которые раньше просто не замечал. Цвета можно менять, но я оставил дефолтные: красный для врагов, зеленый для лута — все просто... Читать дальше

Начал играть в Тарков с нуля и думал, что без читов тут вообще нереально выжить — слишком много факторов: тишина, кусты, боты, боты в кустах. Тогда попробовал базовые CHAMS, и это стало моим первым шансом не превратиться в труп в первые пять минут

Начал играть в Тарков с нуля и думал, что без читов тут вообще нереально выжить — слишком много факторов: тишина, кусты, боты, боты в кустах. Тогда попробовал базовые CHAMS, и это стало моим первым шансом не превратиться в труп в первые пять минут

Самое ценное — подсветка врагов через стены и за объектами. Например, в «Зоне» часто ловлю взглядом силуэты за ящиками, которые раньше просто не замечал. Цвета можно менять, но я оставил дефолтные: красный для врагов, зеленый для лута — все просто и понятно

Для новичков идеальный вариант: функций не перегружено, как в ++-версии с её «бесконечным бегом» или «фильтром лута», но базовых возможностей хватает, чтобы перестать чувствовать себя мышкой в мышеловке Главное — не включать «полную просветку», иначе маркеры мельтешат как сумасшедшие. А так, с умом настроив, даже можно притворяться «легитом» — противники и не подозревают, что ты их видишь сквозь стены

Безопасность тоже радует: за полгода ни одного бана. Друзья, которые используют другие читы, жаловались на репорты, но мне вроде везет

В общем, если вы новичок и не хотите сразу тратиться на ++, то базовые CHAMS — ваш выбор. Они не сделают вас богом войны, но точно спасут от постоянных смертей и помогут найти первый «золотой лут»!

P.S. Не верьте тем, кто говорит, что это «для лузеров» — я теперь выживаю в 80% против 10% раньше. Просто работайте тихо и не балуйтесь «экстрим-режимами»