Купить Приватные Читы

Безопасный Софт для Онлайн Игр

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Playerunknown`s Battlegrounds (PUBG) image PUBG
Rust image Rust
DayZ Standalone image DayZ
Escape From Tarkov image EFT
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Path Of Exile 2 (POE 2) image Path Of Exile 2
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Hell Let Loose (HLL) image Hell Let Loose
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THE FINALS image THE FINALS
Off The Grid image Off The Grid
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Insurgency Sandstorm image Insurgency
World War 3 (WW3) image World War 3
PUBG Mobile image PUBG Mobile
Rogue Company image Rogue Company
Unturned image Unturned
Caliber image Caliber
Farlight 84 (FL84) image Farlight 84
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Snowbreak: Containment Zone image Snowbreak
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Honkai Star Rail (HSR) image Honkai Star Rail
Zenless Zone Zero (ZZZ) image Zenless Zone Zero
Tarisland image Tarisland
Once Human image Once Human
The First Descendant (TFD) image The First Descendant
ARK: Survival Evolved image ARK
Vampire: The Masquerade – Bloodhunt image Bloodhunt
Stalcraft image Stalcraft
Stay Out (Stalker Online) image Stay Out
Dark and Darker (DaD) image Dark and Darker
XDefiant image XDefiant
Palworld image Palworld
Albion Online image Albion Online
BattleBit Remastered image BattleBit
Myth Of Empires image Myth Of Empires
The Texas Chain Saw Massacre image Texas Chain Saw Massacre
Payday 3 image Payday 3
The Front image The Front
Strinova image Strinova
Marauders image Marauders
Will To Live Online (WTLO) image Will To Live Online
Dungeonborne image Dungeonborne
Dread Hunger image Dread Hunger
Veiled Experts image Veiled Experts
POLYGON image POLYGON
Paladins image Paladins
Operation: Harsh Doorstop (OHD) image Operation Harsh Doorstop
Greed is Good image Greed is Good
Battle Teams 2 image Battle Teams 2
Arena Breakout Infinite (ABI) image Arena Breakout
Lost Light image Lost Light
Naraka: Bladepoint image Naraka
Red Dead Online (RDR) image Red Dead Online
Dota 2 image Dota 2
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Описание приватных читов

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  • Wallhack
  • AimBot
  • TriggerBot

SKILL

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Всё о читах: вопросы и ответы (FAQ)

Читы — это специальные программы или скрипты, которые дают игроку преимущества в игре: например, автоматическую наводку (аимбот), отображение врагов сквозь стены (ESP/WH), ускорение персонажа, бессмертие и другие функции. Читы позволяют упростить геймплей, быстрее достигать целей и доминировать над противниками. Их используют в самых разных жанрах — от шутеров до MMO и выживалок.

Приватные читы — это платные, ограниченно распространяемые и тщательно защищённые версии читов, которые создаются с расчётом на максимальную безопасность и незаметность. Они не попадают в свободный доступ и обновляются регулярно, чтобы обходить античиты. В отличие от публичных программ, приватные читы реже детектируются и позволяют использовать функционал без риска быть забаненным.

Платные читы обладают целым рядом преимуществ: они стабильнее, безопаснее и обновляются гораздо чаще. Их разрабатывают профессионалы, а не случайные энтузиасты. Такие читы имеют гибкие настройки, понятные меню, минимальный шанс бана и часто снабжены дополнительной защитой, спуферами и конфигураторами. Пользователь получает качественный инструмент и техническую поддержку при необходимости.

Бесплатные читы часто нестабильны, быстро попадают в базы античита и имеют высокий риск бана. Многие такие программы заражены вирусами, крадут данные или повреждают систему. Разработчики не несут ответственности, обновления выходят редко или вовсе отсутствуют. Это делает бесплатные читы крайне ненадёжным решением — особенно если вы цените безопасность аккаунта и своего устройства.

Последние новости магазина читов

Инструкция по использованию Wh-Satano Valorant TriggerBot (Гайд)

Valorant

В этой статье вы найдете гайд по запуску и использованию приватного триггер бота для Valorant от Wh-Satano. Загрузка, активация, запуск, использование - всё освещено в инструкции. Также прилагается FAQ и контакты технической поддержки.

Универсальный гайд по использованию софтов Softhub (Софтхаб)

Arma Reforger

Всем Привет! В полной версии этой статьи вы найдёте полное руководство по использованию читов Софтхаб для различных игр. Все необходимые ссылки и файлы, порядок действий для запуска ПО, FAQ и видео-руководства. Кроме того, вы всегда можете обратиться к нам за помощью, мы всегда рады и готовы помочь вам. Удачи!

Как пользоваться софтом Dullwave для FragPunk? (Мануал)

FragPunk

Инструкция по использованию приватного чита Dullwave для новой игры FragPunk. Гайд содержит в себе порядок запуска, FAQ и контакты технической поддержки. Следуйте нашему простому руководству и у вас не возникнет проблем при запуске софта. Мы надеемся, что всё написано понятно. Удачи!

Гайд по использованию софта Fecurity для FragPunk (Инструкция)

FragPunk

В рамках этой инструкции мы научим вас правильно использовать приватный чит Fecurity для игры FragPunk. В руководстве вас ждёт информация о загрузке софта и ссылка на лоадер, порядок запуска и другие рекомендации. Кроме того, к статье также приложено FAQ и контакты технической поддержки. Мы надеемся, что вы сможете без проблем запустить этот софт. Удачи!

Гайд по использованию софта Blaze для EFT

EFT

Всем Привет! В в этой инструкции содержится руководство по использованию приватного чита Blaze для игры Escape From Tarkov. Подробный гайд к софту. Порядок действий для запуска, FAQ, видео, все необходимые ссылки и файлы, контакты технической поддержки. Мы всегда готовы помочь вам, если у вас возникнут трудности с запуском или использованием ПО. Удачи Вам!

Последние новинки магазина читов

Arcane Farlight 84
  • Хороший Аимбот и Удобный Player ESP (WH)
  • Loot ESP с детальными фильтрами отображения
  • Меню чита на трёх языках: Русский, Английский и Китайский
Farlight 84
от 249

Wh-Satano Valorant Trigger Bot
  • Софт на Валорант по самой доступной цене (Дёшево)
  • Только Триггер Бот - Больше ничего лишнего
  • Легит Чит с низким шансом получения бана
Valorant
от 79

Arcane Delta Force
  • Рабочий Player ESP (ВХ) для Delta Force
  • Loot ESP для отображения предметов, трупов и контейнеров
  • Меню на 3 языках: Русский, Английский и Китайский
Delta Force
от 419

Arcane Dark And Darker
  • Player ESP (ВХ) всегда покажет вам расположение игроков
  • ESP также показывает вам Мобов, Сундки, Порталы и другие объекты
  • Чит полностью скрыт при записи видео, стриме или скриншотах
Dark and Darker
от 209

BYSTER FragPunk
  • Рабочий Сайлент Аим для FragPunk (Rage)
  • Базовый ESP (ВХ) чтобы видеть врагов через стены
  • Удобное Меню, Простой запуск и Встроенный Спуфер
FragPunk
от 399

Arma Reforger Softhub
  • Безопасный Player ESP (WH) для Arma Reforger
  • World ESP для отображения машин и объектов
  • Радар для максимально возможной незаметности
Arma Reforger
от 249

Dullwave FragPunk
  • Простой Аимбот со всеми необходимыми настройками
  • Player ESP (Wallhack) для отображения игроков
  • Удобное меню, простой запуск, доступная цена
FragPunk
от 399

Fecurity FragPunk
  • Точный Аимбот с гибкой настройкой
  • Удобный ESP (Wallhack) для отображения врагов
  • Качественный Софт с низким шансом бана
FragPunk
от 339

Последние отзывы о Wh-Satano

Palworld Private Hack

Invincible

Invincible

Хороший софт палворлд

Играю с этим читом с релиза игры, парни обновляют чит под каждое обновление игры, даже если игра уже не на хайпе и онлайн довольно низок. Хороший список функций, 80% из них можно даже использовать в мультиплеере. Из-за чита я меньше занимаюсь гриндом, в целом много рутинных вещей отошли на второй план и играю в удовольствие, ловлю новых палов и парю голову фармом. Из плюсов: запуск чита в два клика, стабильность игры и ФПС от чита не падают, этакий трейнер. Из минусов: разработчик игры не самый...
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Играю с этим читом с релиза игры, парни обновляют чит под каждое обновление игры, даже если игра уже не на хайпе и онлайн довольно низок. Хороший список функций, 80% из них можно даже использовать в мультиплеере. Из-за чита я меньше занимаюсь гриндом, в целом много рутинных вещей отошли на второй план и играю в удовольствие, ловлю новых палов и парю голову фармом. Из плюсов: запуск чита в два клика, стабильность игры и ФПС от чита не падают, этакий трейнер. Из минусов: разработчик игры не самый хороший человек, на старте игры в чите было намного больше функций, но из-за обновлений игры часть из них переставала работать, одно и сейчас список довольно большой. Рекомендую чит, реально удобный и упрощает жизнь!

Albion Online Radar

Invincible

Invincible

Безопасный радар альбион

Играл с радаром прямо с нуля, все профы можно прокачать с самых первых тиров, что очень удобно. Удобству также способствует настройка радара, можно хоть на весь экран сделать, либо как полупрозрачную карту посреди экрана, в этом плане разработчик постарался. Идёт уже 4-ый месяц игры с этим читом, а акк, на котором я начинал, всё ещё живой! Стоит отметить, что радиуса радара легко хватает, чтобы избегать гангов. Вывожу ресы на фп, получается кругленькая сумма, так что для RMT это топовый софт.

Играл с радаром прямо с нуля, все профы можно прокачать с самых первых тиров, что очень удобно. Удобству также способствует настройка радара, можно хоть на весь экран сделать, либо как полупрозрачную карту посреди экрана, в этом плане разработчик постарался. Идёт уже 4-ый месяц игры с этим читом, а акк, на котором я начинал, всё ещё живой! Стоит отметить, что радиуса радара легко хватает, чтобы избегать гангов. Вывожу ресы на фп, получается кругленькая сумма, так что для RMT это топовый софт.

Byster Marvel Rivals

Invincible

Invincible

бустер - единственный безопасный софт для марвел

Я протестил большинство читов для этой игры (не только на сатано), по итогу с данным экземпляром уже более двух месяцев стабильно играю, используя аимбот и бана всё ещё нет. Из плюсов аимбот можно настроить как на жёсткий rage, так и супер-легитно, настройка интуитивная. Из минусов меню какое-то совсем базированое и не самое привлекательное, но главное, что функционал и безопасность топ, буду продлевать ещё на месяц.

Я протестил большинство читов для этой игры (не только на сатано), по итогу с данным экземпляром уже более двух месяцев стабильно играю, используя аимбот и бана всё ещё нет. Из плюсов аимбот можно настроить как на жёсткий rage, так и супер-легитно, настройка интуитивная. Из минусов меню какое-то совсем базированое и не самое привлекательное, но главное, что функционал и безопасность топ, буду продлевать ещё на месяц.

EFT Chams

Kmirdyn3000

Kmirdyn3000

CHAMS фидбек

Начал играть в Тарков с нуля и думал, что без читов тут вообще нереально выжить — слишком много факторов: тишина, кусты, боты, боты в кустах. Тогда попробовал базовые CHAMS, и это стало моим первым шансом не превратиться в труп в первые пять минут

Самое ценное — подсветка врагов через стены и за объектами. Например, в «Зоне» часто ловлю взглядом силуэты за ящиками, которые раньше просто не замечал. Цвета можно менять, но я оставил дефолтные: красный для врагов, зеленый для лута — все просто...
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Начал играть в Тарков с нуля и думал, что без читов тут вообще нереально выжить — слишком много факторов: тишина, кусты, боты, боты в кустах. Тогда попробовал базовые CHAMS, и это стало моим первым шансом не превратиться в труп в первые пять минут

Самое ценное — подсветка врагов через стены и за объектами. Например, в «Зоне» часто ловлю взглядом силуэты за ящиками, которые раньше просто не замечал. Цвета можно менять, но я оставил дефолтные: красный для врагов, зеленый для лута — все просто и понятно

Для новичков идеальный вариант: функций не перегружено, как в ++-версии с её «бесконечным бегом» или «фильтром лута», но базовых возможностей хватает, чтобы перестать чувствовать себя мышкой в мышеловке Главное — не включать «полную просветку», иначе маркеры мельтешат как сумасшедшие. А так, с умом настроив, даже можно притворяться «легитом» — противники и не подозревают, что ты их видишь сквозь стены

Безопасность тоже радует: за полгода ни одного бана. Друзья, которые используют другие читы, жаловались на репорты, но мне вроде везет

В общем, если вы новичок и не хотите сразу тратиться на ++, то базовые CHAMS — ваш выбор. Они не сделают вас богом войны, но точно спасут от постоянных смертей и помогут найти первый «золотой лут»!

P.S. Не верьте тем, кто говорит, что это «для лузеров» — я теперь выживаю в 80% против 10% раньше. Просто работайте тихо и не балуйтесь «экстрим-режимами»

EFT Chams++

Kmirdyn3000

Kmirdyn3000

(EFT) CHAMS++ для Таркова

После года постоянных провалов в Таркове, где я то и дело попадал в ловушки или пропускал ценные предметы за кустами, я наконец нашел спасение — CHAMS++. Честно говоря, сначала боялся, что акк забанят, но теперь понимаю: это как играть с «внутренним компасом», который знает все секреты карты. Например, недавно в «Зоне» заметил через подсветку редкий медицинский набор в заброшенной машине, а без чита точно ушел бы мимо, как раньше.

Самое крутое — это настройки. Можно сделать так, чтобы враги в...
Читать дальше

После года постоянных провалов в Таркове, где я то и дело попадал в ловушки или пропускал ценные предметы за кустами, я наконец нашел спасение — CHAMS++. Честно говоря, сначала боялся, что акк забанят, но теперь понимаю: это как играть с «внутренним компасом», который знает все секреты карты. Например, недавно в «Зоне» заметил через подсветку редкий медицинский набор в заброшенной машине, а без чита точно ушел бы мимо, как раньше.

Самое крутое — это настройки. Можно сделать так, чтобы враги в броне подсвечивались оранжевым, а ценные луты — зеленым. Мой друг даже пошутил: «Ты теперь как суперзрение, как у супергероя!» . Правда, не перегружайте интерфейс сразу — я сначала все включил и еле разбирался в маркерах, но после пары настроек стало идеально.

Безопасность тоже порадовала: за полгода использования ни одного предупреждения от античита. Хотя однажды сосед по серверу начал репортовать, но банов не последовало, видимо, алгоритм CHAMS++ умело маскирует активность . Единственный момент — не надо включать «Суперрежим» на публичных серверах, там подсветка слишком яркая, и все видят, что ты «не в ладах с честностью» .

В общем, рекомендую начать с базовой версии, а потом перейти на ++. Это как перейти от карты в руках к GPS — только в тысячи раз круче. Поверьте, игра перестанет быть адом и превратится в то, ради чего она создавалась: в захватывающий выживание, но с шансом выйти живым и с лутом!

P.S. Если решитесь попробовать — не ленитесь почитать гайды в настройках. Я из-за этого потерял полчаса, но теперь все работает как часы

Wh-Satano Hunt Showdown Hack

SatanoYT

SatanoYT

Отзыв о софте для Hunt

Любишь душить удава - полюбишь душить потничей и в ханте, Включаешь магические пули и ты царь во дворца, прострелы через всё и вся на 300 метров? - да легко, пьёшь чай, лутаешь постеры, больше ничего и не нужно, стань главным мини боссом на карте, почувствуй власть !

Paladins MULTIHACK

SatanoYT

SatanoYT

Игра г0вно - но чит хороший

Больше слов нет. Визибл чека нет в аиме, а хотелось бы, поэтому минус -1.

Once Human Crusader Hack

BannedButBack

BannedButBack

Эта игра отстой!

Как я уже сказал, я не получаю никакого удовольствия от этой игры. Но я был действительно впечатлен поддержкой читов. У меня были проблемы с bsod, когда я пытался запустить ее, и Dr.Michael помог мне решить их, затем, после того как я закончил обучение, функция телепортации работала плохо, Michael отправил мою проблему разработчику, и разработчик исправил ее всего за 10 минут. Я надеюсь, что этот разработчик найдет какие-нибудь другие хорошие игры, чтобы закодировать чит для них.

Как я уже сказал, я не получаю никакого удовольствия от этой игры. Но я был действительно впечатлен поддержкой читов. У меня были проблемы с bsod, когда я пытался запустить ее, и Dr.Michael помог мне решить их, затем, после того как я закончил обучение, функция телепортации работала плохо, Michael отправил мою проблему разработчику, и разработчик исправил ее всего за 10 минут. Я надеюсь, что этот разработчик найдет какие-нибудь другие хорошие игры, чтобы закодировать чит для них.

Crusader Hack R6S

SatanoYT

SatanoYT

Crusader - лучший софт для r6

Единственный рабочий чит с приятной ценой для работяг. Есть аналоги по оверпрайсу, но они чуть-чуть визуально лучше, но кто готов переплачивать в 10 раз?! Правильно только гой ! Разраб сидит и обновляет софт по кд, вышла обнова - чит обновили ,через 30 мин. Если не палиться - можно прям войти в топ-топ ! Пейте пиво мужики - будите счастливыми!

Единственный рабочий чит с приятной ценой для работяг. Есть аналоги по оверпрайсу, но они чуть-чуть визуально лучше, но кто готов переплачивать в 10 раз?! Правильно только гой ! Разраб сидит и обновляет софт по кд, вышла обнова - чит обновили ,через 30 мин. Если не палиться - можно прям войти в топ-топ ! Пейте пиво мужики - будите счастливыми!

DBD Rage Hack

SatanoYT

SatanoYT

Rage Чит для DBD

Дорогой дневник, мне не передать весь кайф, когда я кошмарил стримеров с этим софтом. Просто одно блаженство! Запуск простой, функции радуют !