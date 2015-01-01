Authority для Escape from Tarkov ARENA (Авторити ЕФТ Арена)

Информация о чите

Authority для Escape from Tarkov Arena — продвинутый PvP-софт (external) от разработчика SMG, чьи продукты давно зарекомендовали себя стабильной работой и высоким качеством исполнения. Решение ориентировано на динамичные перестрелки и даёт полный набор инструментов для уверенной игры в Arena. Основу продукта составляет мощный Silent Aimbot с поддержкой авто смены целей во время работы аима, проверкой видимости, выбором хитбоксов и гибкой настройкой FOV. Отдельного внимания заслуживает интерактивный предпросмотр модели персонажа, позволяющий удобно настраивать приоритетные зоны попадания прямо через интерфейс. ESP выполнен на высоком уровне и отображает игроков, оружие, гранаты, дистанцию, здоровье, направление взгляда, режим стрельбы и другую полезную информацию без перегруженного интерфейса. Для удобства предусмотрен отдельный интерактивный ESP превью с возможностью перемещать элементы визуалов прямо в меню. Authority также предлагает внушительный набор дополнительных возможностей: Спидхак, Бесконечная стамина, Теплак, ПНВ, Full Bright, Зум Хак, No Malfunction, Instant ADS, компенсацию отдачи, изменение времени суток и другие полезные функции для PvP-геймплея. Дополняет всё это встроенный радар, система конфигов, Battle Mode для быстрого отключения лишнего ESP, поддержка нескольких языков и гибкая кастомизация интерфейса.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher, Steam
Silent Aimbot (Аимбот)

  • Silent Aim – скрытый аимбот без резкого доведения камеры до цели
  • Enable Aimbot – включить/выключить аимбот
  • Aim Key – назначение клавиши активации аимбота
  • Auto Switch – автоматическое переключение между целями
  • Bone Selection – выбор части тела для наведения (голова, шея, тело, локти, колени, руки)
  • Visible Check – аимбот работает только по видимым противникам
  • Field of View (FOV) – настройка радиуса работы аимбота
  • Maxi Distance – максимальная дистанция работы аимбота
  • Show Radius – отображение FOV круга аимбота на экране
  • Show Target Bone – отображение выбранной кости/части тела цели
  • Show Line To Target – отображение линии до текущей цели
  • Interactive Bone Preview – интерактивное окно предпросмотра модели игрока с возможностью выбора хитбоксов через интерфейс

Visuals (ВХ)

  • Box ESP – отображение боксов вокруг игроков через стены
  • Box Mode – выбор типа боксов (обычный, только углы, без боксов)
  • Name ESP – отображение никнеймов игроков
  • Weapon ESP – показывает оружие в руках противника
  • Skeleton ESP – отображение скелета игроков
  • Distance ESP – отображение расстояния до цели
  • Look Direction – показывает направление взгляда игрока
  • Visible Check – отдельная индикация видимых и невидимых противников
  • Health ESP – отображение здоровья игроков
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения ESP для игроков/ботов
  • Grenades ESP – отображение гранат
  • Smoke Grenades ESP – отображение дымовых гранат
  • Ammo Count – показывает количество патронов у игрока / оружия
  • Fire Mode – отображение текущего режима стрельбы оружия
  • Interactive ESP Preview – интерактивное окно предпросмотра ESP элементов с возможностью перетаскивать ЕСП (Drag & Drop)

Эксплойты

  • SpeedHack – изменение скорости передвижения персонажа
  • Infinite Stamina – активирует бесконечную выносливость
  • Infinite Oxygen – бесконечное дыхание / отсутствие расхода кислорода
  • Night Vision – активировать ночное видение
  • Thermal Vision – активировать режим тепловизор
  • Full Bright – увеличение яркости карты и тёмных зон
  • Zoom Hack – дополнительное увеличение обзора / приближение камеры
  • Zoom Value – настройка силы приближения для зумхака
  • Fast Duck – ускоренный присед
  • Big Heads – увеличение размеров головы моделей игроков
  • Long Jump – увеличенная дальность прыжка
  • Disable Grass – отключение травы на карте
  • Disable Shadows – отключение теней и темных участков
  • Time Changer – позволяте изменить время в игре
  • Time Hours – настройка времени в часах
  • Compensate Recoil – включить/выключить компенсацию отдачи оружия
  • Recoil Percent – настройка силы компенсации отдачи
  • No Malfunction – отключение осечек и неисправностей оружия
  • Instant ADS – мгновенный переход в режим прицеливания

Другие функции Authority EFT Arena

  • Radar – встроенный радар с отображением игроков и ботов
  • Configs – возможность управлять профилями с настройками чита под разные стили игры (сохранить, загрузить, сбросить, экспорт/импорт)
  • Language – выбор языка интерфейса (английский, китайский, русский)
  • Theme Color – изменение цветовой темы меню чита
  • Font Settings – позволяет управлять шрифтами в меню чита
  • Menu Key – клавиша для открытия меню
  • Panic Key – клавиша экстренного отключения всех функций
  • Battle Mode Key – выключить все лишние ЕСП и оставить только отображение игроков
  • Crosshair – включить дополнительный прицел по центру экрана
