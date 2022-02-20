Купить Чамсы для Арены (Тарков Арена ВХ)
Информация о чите
Легендарные EFT Chams теперь доступны и для Arena версии игры. Всё как вы любите: чамсы и ничего лишнего. Удобный ВХ с визибл чеком и ярким выделением моделей противников. Минимальный шанс бана(чамсы никогда не детектились), отсутствие проблем с ФПС и в целом очень стабильная работа и простой запуск. Чамсы любимы многими игроками за свою простоту, стабильность и безопасность. Если вам для комфортной игры нужен только Валлхак (ESP), то этот чит для вас. Покупайте EFT Arena Chams и начинайте прокачку с читом уже сегодня!
EFT Chams для обычного Таркова (Не Арена).
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher
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Функции Arena Chams (Чамсы для Тарков Арены)
- Chams - ВХ, полностью закрашивает модели персонажей одним цветом
- Wallhack - позволяет видеть врагов за стенами и препятствиями
- Visible Check - видимые модели окрашены в зелёный, невидимые - в розовый
- Enemies - вх в виде чамсов с визибл челом распространяется на вражеских персонажей
- Allies - чамсы также работают на союзников, силуэты союзников всегда окрашены в белый цвет