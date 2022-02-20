Купить Чамсы для Арены (Тарков Арена ВХ)

Информация о чите

Легендарные EFT Chams теперь доступны и для Arena версии игры. Всё как вы любите: чамсы и ничего лишнего. Удобный ВХ с визибл чеком и ярким выделением моделей противников. Минимальный шанс бана(чамсы никогда не детектились), отсутствие проблем с ФПС и в целом очень стабильная работа и простой запуск. Чамсы любимы многими игроками за свою простоту, стабильность и безопасность. Если вам для комфортной игры нужен только Валлхак (ESP), то этот чит для вас. Покупайте EFT Arena Chams и начинайте прокачку с читом уже сегодня!

EFT Chams для обычного Таркова (Не Арена).