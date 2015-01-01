Last Epoch — это современный hack’n’slash в духе Diablo и Path of Exile, сочетающий динамичный геймплей с глубокой системой развития персонажей. Игра выделяется уникальной механикой путешествий во времени, позволяя игрокам перемещаться между различными эпохами, каждая из которых имеет собственный сеттинг, противников и лут.

Геймплей Last Epoch построен вокруг привычной для жанра формулы: зачистка данжей, охота за лутом, кастомизация билдов и участие в эндгейме. При этом проект умело сочетает лучшие черты конкурентов — сложность и глубину Path of Exile с атмосферой и доступностью Diablo. Отличительная черта — гибкая система талантов и обширные возможности по настройке скиллов, что делает каждый билд уникальным.

Как и в других хардкорных ARPG, здесь большое значение имеют лиги (сезоны), которые полностью обнуляют прогресс и заставляют игроков начинать заново. Для многих это становится вызовом: необходимость быстро прокачаться, собрать оптимальный билд и войти в топ. Важную роль играет и внутриигровая экономика — торговля предметами, буст, а также RMT-сегмент, который активно существует в сообществе.

Именно поэтому всё больше игроков прибегают к использованию читов, ботов и скриптов. Они позволяют существенно ускорить прогресс в первые дни после выхода новой лиги, облегчить фарм, быстрее собирать ресурсы или обеспечивать стабильный заработок на RMT. В условиях, когда каждая минута на старте сезона имеет значение, такие инструменты становятся мощным преимуществом.

