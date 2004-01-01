Бустер для Ласт Эпоч (Byster Last Epoch)

Информация о чите

Встречайте новинку для Last Epoch – Byster! Этот продукт нельзя назвать обычным читом – это продвинутый набор инструментов и полезных скриптов, которые упрощают игровой процесс и помогают максимально эффективно использовать возможности персонажа. В функционале: разблокировка всей карты, автоматические скрипты для восстановления здоровья, маны и энергетического щита. Дополнительно присутствует спидхак для быстрого перемещения и удобная система конфигов, позволяющая сохранять разные настройки под любой стиль игры. Софт имеет простое, но удобное меню для настроек параметров. Byster регулярно обновляется под новые патчи и добавляет свежие возможности, что делает его надежным инструментом для игроков Last Epoch. Если вы хотите легкий, безопасный и эффективный софт для геймплея, Byster станет отличным выбором.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Visuals

  • Unlock Map - отображает всю карту на уровнях

Скрипты

  • Auto Heal - автоматически накладывает исцеление
  • Auto Mana - автоматически накладывает восстановление маны
  • Auto Energy Shield - автоматическое накладывание энергетического щита

Другие фичи Бустер Ласт Эпох

  • Speedhack - позволяет значительно увеличить скорость передвижения
  • Menu Key - клавиша для вызова меню чита
  • Configs (Save, Load, Reset) - система конфигов для быстрого взаимодействия с настройками чита (сохранение, загрузка и сброс настроек)
  • Scale - изменить масштаб (размер) меню Byster

