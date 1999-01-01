Ancient для ARC Raiders (Арк Райдерс)
Информация о чите
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Aimbot (Aim Bot)
- Enable - активировать автоматическое наведение на цель
- Aim Key - кнопка активации аимбота
- Aim Type - режим работы аимбота (Mouse, Memory)
- FOV - область действия аимбота
- Smooth - сглаживание движений аимбота
- Draw FOV - показать окружность дествия аимбота
- Bones - выбор кости куда целит аимбот (голова, тело, и т.п.)
- Prediction - аим с учетом траектории цели
- Prediction Dot - точка куда будет попадать аим с упреждением
- Target Line - рисовать линии до хитбокса в области аимбота
- Target Lock - аим фиксируется на цели пока нажата кнопка
- Visible Check - аим только по видимым целям (вне преград)
- Max Distance - расстояние работы аимбота
Player ESP (ВХ Игроки)
- Name - показывает ники игроков
- Box - ВХ в виде ЕСП коробок
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Squad - отображать отряды игроков
- Distance - расстояние до цели в метрах
- Visible Check - видимые/невидимые игроки окрашены разными цветами
- Health - уровень ХП игроков
- Armor - уровень брони игроков
- Arrows - показывать направление стрелочками на игроков вне видимости
- Max Distance - дальность работы ВХ на игроков
World ESP (ВХ Окружение)
- Crates - показывать контейнеры с лутом
- Drones - показывать роботов-дронов
- Dropped Items - показать брошенные на землю предметы
- Corpse - показывать тела убитых
- Salvage - показать точки эвакуации
- Carryable - показать подбираемые предметы
- Supply Station - показывать точки с припасами
- Enable - включить отображение контейнеров/дронов/другой лут
- Draw Dot - показывать точку на объекте
- Draw Icon - показывать иконку с типом дрона
- Draw Name - показывать название объекта
- Distance - расстояние до объекта в метрах
- Max Distance - дальность отображения объектов окружения
- Filter - возможность выбрать только определенные объекты для отображения
- Show in Battle Mode - ВХ будет работать при включенном боевом режиме
Другие функции Ancient ARC Raiders
- By Search - возможность найти настройку в строке поиска
- Radar - отдельное окно радара показывает игроков
- Battle Mode - выключить весь ВХ кроме ЕСП на Игроков (по бинду)
- Custom Colors - возможность установить свои цвета для ЕСП элементов
- Configs - система профилей с настройками для быстрой загрузки параметров чита
