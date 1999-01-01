Ancient для ARC Raiders (Арк Райдерс)

Информация о чите

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Aimbot (Aim Bot)

  • Enable - активировать автоматическое наведение на цель
  • Aim Key - кнопка активации аимбота
  • Aim Type - режим работы аимбота (Mouse, Memory)
  • FOV - область действия аимбота
  • Smooth - сглаживание движений аимбота
  • Draw FOV - показать окружность дествия аимбота
  • Bones - выбор кости куда целит аимбот (голова, тело, и т.п.)
  • Prediction - аим с учетом траектории цели
  • Prediction Dot - точка куда будет попадать аим с упреждением
  • Target Line - рисовать линии до хитбокса в области аимбота
  • Target Lock - аим фиксируется на цели пока нажата кнопка
  • Visible Check - аим только по видимым целям (вне преград)
  • Max Distance - расстояние работы аимбота

Player ESP (ВХ Игроки)

  • Name - показывает ники игроков
  • Box - ВХ в виде ЕСП коробок
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Squad - отображать отряды игроков
  • Distance - расстояние до цели в метрах
  • Visible Check - видимые/невидимые игроки окрашены разными цветами
  • Health - уровень ХП игроков
  • Armor - уровень брони игроков
  • Arrows - показывать направление стрелочками на игроков вне видимости
  • Max Distance - дальность работы ВХ на игроков

World ESP (ВХ Окружение)

  • Crates - показывать контейнеры с лутом
  • Drones - показывать роботов-дронов
  • Dropped Items - показать брошенные на землю предметы
  • Corpse - показывать тела убитых
  • Salvage - показать точки эвакуации
  • Carryable - показать подбираемые предметы
  • Supply Station - показывать точки с припасами
  • Enable - включить отображение контейнеров/дронов/другой лут
  • Draw Dot - показывать точку на объекте
  • Draw Icon - показывать иконку с типом дрона
  • Draw Name - показывать название объекта
  • Distance - расстояние до объекта в метрах
  • Max Distance - дальность отображения объектов окружения
  • Filter - возможность выбрать только определенные объекты для отображения
  • Show in Battle Mode - ВХ будет работать при включенном боевом режиме

Другие функции Ancient ARC Raiders

  • By Search - возможность найти настройку в строке поиска
  • Radar - отдельное окно радара показывает игроков
  • Battle Mode - выключить весь ВХ кроме ЕСП на Игроков (по бинду)
  • Custom Colors - возможность установить свои цвета для ЕСП элементов
  • Configs - система профилей с настройками для быстрой загрузки параметров чита

Оставить отзыв


Похожие Товары

Arcane ARC Raiders
  • Vector Aim с гибкой настройкой под легит игру
  • Широкий ESP (ВХ): игроки, боты, лут, дроны, контейнеры и многое другое
  • StreamProof + HWID Spoofer: скрытность при записи контента и защита от ЖД бана
ARC Raiders
от 399

Dullwave Arc Raiders
  • Humanaizer-Aim: беспалевный легит аимбот для Арк Райдерс
  • Гибкий ESP: полный контроль отображения игроков, арков и лута
  • Battle Mode: отключение лишней информации и чистый экран в перестрелках
ARC Raiders
от 489