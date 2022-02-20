Купить приватные читы для DayZ SA

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Возможности читов для DayZ StandAlone:

Ниже представлена таблица, в которой мы собрали основные функции читов для Дэйз, а также их описания.

№ Функция Описание Уровень риска Примеры читов с этой функцией 1 Wallhack (ESP) Player ESP(ВХ на Игроков) ESP (также известный как ВХ, WH) отображает игроков, зомби и животных через препятствия. В читах для Dayz имеется возможность отображения дополнительной информации о целях, такой как их никнеймы, используемое оружие, состояние здоровья и пр. Legit Multihack(Dullwave), Advanced, Private hack(Satano), Superior (Authority, бывш. Murkware) Animals ESP(ВХ на Животных) Zombie ESP(ВХ на Зомби) 2 Aimbot Aimbot (Vectored) Векторный аимбот наводит и фиксирует прицел на цели в пределах радиуса работы аимбота (FOV). Векторный аимбот позволяет легко навестить и точно выстрелить по нужной цели. Semi-rage Multihack(Dullwave), Advanced, Superior(Authority, бывш. Murkware) Silent Aimbot Более сильная версия аимбота, мгновенно регистрирующая попадания в цель в радиусе работы аимбота (FOV). Данный вариант аимбота позволяет одним выстрелом со 100% точностью на

любом расстоянии. Однако, данную функцию стоит использовать с осторожностью - особенно на серверах сообщества и серверах с модами Rage Multihack(Dullwave), Advanced, Superior(Authority, бывш. Murkware) 3 Loot ESP(ВХ на Лут) Функция Loot ESP отображает находящийся рядом с вами лут. Отображение предметов можно настроить по категориям: например, медицина, строительные материалы, еда, оружие, патроны и др. Legit Multihack(Dullwave), Advanced, Private hack(Satano), Superior (Authority, бывш. Murkware) 4 World ESP Towns(ВХ на Города в DayZ) Функция Towns отображает на экране местоположения городов на картах Чернаруси и Ливонии, облегчая навигацию, даже если у вас нет карты Legit Multihack(Dullwave), Private hack(Satano), Superior(Authority, бывш. Murkware) Cars ESP(ВХ на Машины) Данная функция позволяет видеть находящиеся на карте машины, облегчая их поиск Corpse ESP(ВХ на Трупы) Функция Corpse ESP позволяет видеть трупы других игроков, облегчая их нахождение и подбор лута. В некоторых читах также отображается лут в трупах. 5 Always day(Всегда День) При помощи Always day можно визуально зафиксировать для игрока время на карте, облегчая геймплей в ночное время суток. Legit Multihack(Dullwave), Advanced, Private hack(Satano), Superior (Authority, бывш. Murkware) 6 3rd Person(Вид от третьего лица) Функция 3rd Person позволяет переходить в вид от третьего лица, даже если на сервере включен только вид от первого лица. Legit Multihack(Dullwave), Superior (Authority, бывш. Murkware) 7 Noclip С помощью No Clip можно свободно летать сквозь стены и другие препятствия. Также можно кидать гранаты и лутаться. Rage Multihack(Dullwave), Advanced, Superior(Authority, бывш. Murkware 8 No grass(Отключить траву) Функция No grass полностью убирает траву с карты, немного повышая производительность и облегчая обзор. Legit Advanced, Private hack(Satano), Superior (Authority, бывш. Murkware) 9 Panic key Panic key по нажатию кнопки полностью отключает софт и выгружает его из игры, что особенно полезно при игре на сервере сообщества и вызове на проверку с администратором сервера. Legit Multihack(Dullwave), Advanced, Private hack(Satano), Superior (Authority, бывш. Murkware)

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