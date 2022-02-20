Купить приватные читы для DayZ SA
Качественные читы для Dayz с низким шансом бана и доступными ценами
DayZ Multihack (Dullwave)
- Справедливая Цена и высокое качество
- No Clip, Teleport и SIlent Aim
- Много Визуальных Функций(WH)
Superior Hack DayZ (Authority)
- Удобный и Гибкий Wallhack + Loot ESP
- Встроенный Спуфер для Обхода HWID-Бана
- Silent Aimbot и NoClip для RAGE игры
DayZ Private Hack (Satano)
- Работает с DLC Livonia
- Показывает все города на карте
- Самый дешёвый чит для DayZ SA
DAYZ Spoofer
- Обойти HWID-бан в DayZ
- Самый дешёвый Spoofer для DayZ
- Не конфликтует с другими читами для DayZ SA
DayZ Ancient Hack
- Полный StreamProof (OBS ByPass)
- Встроенный Спуфер (HWID-Spoofer)
- Отключение Травы + Night Vision
Добро пожаловать на страницу с приватными читами для DayZ от WH-Satano! Если вы ищете способ улучшить свой скилл в игре DayZ и получить преимущество в суровом мире выживания, то вы находитесь в нужном месте. Наши приватные читы для DayZ StandAlone предоставляют вам уникальные инструменты и функции, которые помогут вам выживать, бороться с угрозами и оставаться на шаг впереди других игроков.
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Множество крутых функцийНаши читы для Дэйз дают вам доступ к широкому спектру различных функций, включая ВХ(ЕСП), Аимбот(Помощь в стрельбе), свободный полёт по карте(No Clip), Спуфер(Обход бана) и другие фичи, которые помогут вам выживать в мире DayZ и нагибать других игроков.
Простая установка и интуитивно понятный запускМы упростили процесс установки и использования наших читов для Дэйз. Даже если вы новичок в этом, то вы без труда сможете легко начать использовать читы и наслаждаться их функциональностью.
Поддержка 24/7Наша команда службы поддержки доступна в любое время дня и ночи, готова помочь вам с любыми вопросами или проблемами, с которыми вы можете столкнуться. Связаться с нами можно через виджет на сайте или наши социальные сети(VK, Discord, Telegram, Форум).
Регулярные обновления софтаМы следим за развитием игры DayZ SA и регулярно обновляем наши программы, чтобы они всегда были совместимы с последними версиями игры и всё работало без нареканий. Также мы внимательно наблюдаем за обновлениями и изменениями работы античита Battle Eye и адаптируемся под все его улучшения.
Возможности читов для DayZ StandAlone:
Ниже представлена таблица, в которой мы собрали основные функции читов для Дэйз, а также их описания.
|№
|Функция
|Описание
|Уровень риска
|Примеры читов с этой функцией
|1
|Wallhack (ESP)
|Player ESP(ВХ на Игроков)
|ESP (также известный как ВХ, WH) отображает игроков, зомби и животных через препятствия. В читах для Dayz имеется возможность отображения дополнительной информации о целях, такой как их никнеймы, используемое оружие, состояние здоровья и пр.
|Legit
|Multihack(Dullwave), Advanced, Private hack(Satano), Superior (Authority, бывш. Murkware)
|Animals ESP(ВХ на Животных)
|Zombie ESP(ВХ на Зомби)
|2
|Aimbot
|Aimbot (Vectored)
|Векторный аимбот наводит и фиксирует прицел на цели в пределах радиуса работы аимбота (FOV). Векторный аимбот позволяет легко навестить и точно выстрелить по нужной цели.
|Semi-rage
|Multihack(Dullwave), Advanced, Superior(Authority, бывш. Murkware)
|Silent Aimbot
|Более сильная версия аимбота, мгновенно регистрирующая попадания в цель в радиусе работы аимбота (FOV). Данный вариант аимбота позволяет одним выстрелом со 100% точностью на
любом расстоянии. Однако, данную функцию стоит использовать с осторожностью - особенно на серверах сообщества и серверах с модами
|Rage
|Multihack(Dullwave), Advanced, Superior(Authority, бывш. Murkware)
|3
|Loot ESP(ВХ на Лут)
|Функция Loot ESP отображает находящийся рядом с вами лут. Отображение предметов можно настроить по категориям: например, медицина, строительные материалы, еда, оружие, патроны и др.
|Legit
|Multihack(Dullwave), Advanced, Private hack(Satano), Superior (Authority, бывш. Murkware)
|4
|World ESP
|Towns(ВХ на Города в DayZ)
|Функция Towns отображает на экране местоположения городов на картах Чернаруси и Ливонии, облегчая навигацию, даже если у вас нет карты
|Legit
|Multihack(Dullwave), Private hack(Satano), Superior(Authority, бывш. Murkware)
|Cars ESP(ВХ на Машины)
|Данная функция позволяет видеть находящиеся на карте машины, облегчая их поиск
|Corpse ESP(ВХ на Трупы)
|Функция Corpse ESP позволяет видеть трупы других игроков, облегчая их нахождение и подбор лута. В некоторых читах также отображается лут в трупах.
|5
|Always day(Всегда День)
|При помощи Always day можно визуально зафиксировать для игрока время на карте, облегчая геймплей в ночное время суток.
|Legit
|Multihack(Dullwave), Advanced, Private hack(Satano), Superior (Authority, бывш. Murkware)
|6
|3rd Person(Вид от третьего лица)
|Функция 3rd Person позволяет переходить в вид от третьего лица, даже если на сервере включен только вид от первого лица.
|Legit
|Multihack(Dullwave), Superior (Authority, бывш. Murkware)
|7
|Noclip
|С помощью No Clip можно свободно летать сквозь стены и другие препятствия. Также можно кидать гранаты и лутаться.
|Rage
|Multihack(Dullwave), Advanced, Superior(Authority, бывш. Murkware
|8
|No grass(Отключить траву)
|Функция No grass полностью убирает траву с карты, немного повышая производительность и облегчая обзор.
|Legit
|Advanced, Private hack(Satano), Superior (Authority, бывш. Murkware)
|9
|Panic key
|Panic key по нажатию кнопки полностью отключает софт и выгружает его из игры, что особенно полезно при игре на сервере сообщества и вызове на проверку с администратором сервера.
|Legit
|Multihack(Dullwave), Advanced, Private hack(Satano), Superior (Authority, бывш. Murkware)
Как купить приватные читы для игры Дэйз
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- Выберите удобное для вас количество дней и переходите к оформлению заказа.
- Оплатите заказ удобным для вас способов оплаты.
- После успешной оплаты вы мгновенно получите доступ к приватным читам для DayZ.
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