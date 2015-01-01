Чит Collapse для DayZ Standalone
Информация о чите
Collapse для DayZ Standalone — это приватный софт нового поколения, созданный для тех, кто хочет получить максимум контроля и преимуществ в суровом мире DayZ. В арсенале: точный и гибко настраиваемый Aimbot, дающий серьёзное преимущество в перестрелках, а также мощный WH с отображением врагов, их статуса, а также лута — включая редкие предметы, оружие, ресурсы и транспорт. Особые функции — смена времени суток, позволяющая адаптировать время под себя независимо от сервера, и разблокировка камеры от третьего лица. Интерфейс чита выполнен в современном стиле: интуитивное меню с удобной навигацией позволяет быстро включить нужные функции и сохранить настройки под себя — идеально подойдёт как новичкам, так и опытным пользователям. Collapse Dayz демонстрирует отличную стабильность и уверенно обходит античит, обеспечивая защиту и комфортную игру. Если вы ищете универсальный инструмент для PvP и лутинга — Collapse станет отличным выбором.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Aimbot (Чит на Аим Dayz)
- Silent Aim - мощный тип аимбота, пули достигают цели, но прицел не двигается
- Aim Active - активировать/выключить работу аимбота
- Ignore Zombies - игнорировать работу аимбота на зомби
- Ignore Players - игнорировать работу аимбота на игроков
- Bone - часть тела куда будет целиться аимбот
- Aimbot Key - клавиша для активации аимбота
- FOV - размер области работы аима
- Distance - дальность работы авто-наведения на цели
Loot ESP (Dayz чит на лут)
- Active - активировать/выключить отображение лута
- Clothes - отображение одежды/вещей
- Ammo & Magazine - показывает расположение боеприпасов и магазинов для оружия
- Weapon - отображает расположение оружия
- Medicines - отображение медицины (бинты, пакеты с кровью и т.п.)
- Food - отображение еды
- Drinks - показывает расположение напитков
- Stash - отображает местоположение стэшей
- Containers - показывает расположение контейнеров
- Other Loot - другие предметы лута (мебель, лагеря, колеса для машины и т.п.)
Player ESP (Wallhack DayZ)
- Survivor - показывает игроков сквозь стены
- Zombie - показывает расположение зомби сквозь стены
- Nickname - показывает имя игроков
- Weapon - позволяет узнать, какое оружие в руках у врага
- Health - отображение уровня здоровья (HP) у противников
- Distance - максимальная дальность отображения врагов и зомби
World ESP (ВХ на транспорт, животных и тела)
- Car - показывает местоположение транспорта сквозь стены
- Animals - показывает местонахождение животных
- Corpse - показывает расположение тел убитых сквозь стены
- Survivor - показать тела убитых игроков
- Zombie - показывать тела убитых зомби
- Distance - максимальная дальность работы World ESP
Misc (Другие возможности Collapse)
- Draw FOV - отображает радиус работы Aimbot
- Draw Crosshair - добавляет прицел на экран
- Draw Aim Target - отображает точку активной цели для аимбота
- Brightness - позволяет увеличить/снизить яркость картинки
- Intensity - интенсивность яркости картинки
- Remove Grass - удаляет траву
- Unlock Third Person - разблокирует вид от 3-го лица на серверах, где он недоступен
- Menu Key - позволяет назначить собственную клавишу для взаимодействия с меню Collapse
