Чит Collapse для DayZ Standalone

Информация о чите

Collapse для DayZ Standalone — это приватный софт нового поколения, созданный для тех, кто хочет получить максимум контроля и преимуществ в суровом мире DayZ. В арсенале: точный и гибко настраиваемый Aimbot, дающий серьёзное преимущество в перестрелках, а также мощный WH с отображением врагов, их статуса, а также лута — включая редкие предметы, оружие, ресурсы и транспорт. Особые функции — смена времени суток, позволяющая адаптировать время под себя независимо от сервера, и разблокировка камеры от третьего лица. Интерфейс чита выполнен в современном стиле: интуитивное меню с удобной навигацией позволяет быстро включить нужные функции и сохранить настройки под себя — идеально подойдёт как новичкам, так и опытным пользователям. Collapse Dayz демонстрирует отличную стабильность и уверенно обходит античит, обеспечивая защиту и комфортную игру. Если вы ищете универсальный инструмент для PvP и лутинга — Collapse станет отличным выбором.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Aimbot (Чит на Аим Dayz)

  • Silent Aim - мощный тип аимбота, пули достигают цели, но прицел не двигается
  • Aim Active - активировать/выключить работу аимбота
  • Ignore Zombies - игнорировать работу аимбота на зомби
  • Ignore Players - игнорировать работу аимбота на игроков
  • Bone - часть тела куда будет целиться аимбот
  • Aimbot Key - клавиша для активации аимбота
  • FOV - размер области работы аима
  • Distance - дальность работы авто-наведения на цели

Loot ESP (Dayz чит на лут)

  • Active - активировать/выключить отображение лута
  • Clothes - отображение одежды/вещей
  • Ammo & Magazine - показывает расположение боеприпасов и магазинов для оружия
  • Weapon - отображает расположение оружия
  • Medicines - отображение медицины (бинты, пакеты с кровью и т.п.)
  • Food - отображение еды
  • Drinks - показывает расположение напитков
  • Stash - отображает местоположение стэшей
  • Containers - показывает расположение контейнеров
  • Other Loot - другие предметы лута (мебель, лагеря, колеса для машины и т.п.)

Player ESP (Wallhack DayZ)

  • Survivor - показывает игроков сквозь стены
  • Zombie - показывает расположение зомби сквозь стены
  • Nickname - показывает имя игроков
  • Weapon - позволяет узнать, какое оружие в руках у врага
  • Health - отображение уровня здоровья (HP) у противников
  • Distance - максимальная дальность отображения врагов и зомби

World ESP (ВХ на транспорт, животных и тела)

  • Car - показывает местоположение транспорта сквозь стены
  • Animals - показывает местонахождение животных
  • Corpse - показывает расположение тел убитых сквозь стены
  • Survivor - показать тела убитых игроков
  • Zombie - показывать тела убитых зомби
  • Distance - максимальная дальность работы World ESP

Misc (Другие возможности Collapse)

  • Draw FOV - отображает радиус работы Aimbot
  • Draw Crosshair - добавляет прицел на экран
  • Draw Aim Target - отображает точку активной цели для аимбота
  • Brightness - позволяет увеличить/снизить яркость картинки
  • Intensity - интенсивность яркости картинки
  • Remove Grass - удаляет траву
  • Unlock Third Person - разблокирует вид от 3-го лица на серверах, где он недоступен
  • Menu Key - позволяет назначить собственную клавишу для взаимодействия с меню Collapse

