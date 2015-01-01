Информация о чите

Collapse для DayZ Standalone — это приватный софт нового поколения, созданный для тех, кто хочет получить максимум контроля и преимуществ в суровом мире DayZ. В арсенале: точный и гибко настраиваемый Aimbot, дающий серьёзное преимущество в перестрелках, а также мощный WH с отображением врагов, их статуса, а также лута — включая редкие предметы, оружие, ресурсы и транспорт. Особые функции — смена времени суток, позволяющая адаптировать время под себя независимо от сервера, и разблокировка камеры от третьего лица. Интерфейс чита выполнен в современном стиле: интуитивное меню с удобной навигацией позволяет быстро включить нужные функции и сохранить настройки под себя — идеально подойдёт как новичкам, так и опытным пользователям. Collapse Dayz демонстрирует отличную стабильность и уверенно обходит античит, обеспечивая защиту и комфортную игру. Если вы ищете универсальный инструмент для PvP и лутинга — Collapse станет отличным выбором.