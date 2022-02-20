Купить Superior Hack для Dayz (Authority Чит Дэйз)

Информация о чите

На этой странице мы предлагаем вам купить наш самый лучший чит для DayZ StandAlone. Superior Хак (Авторити) для Дэйз включает в себя практически все возможные функции: Обычный Аимбот для Легит игры, Сайлент Аим для Rage игры, ВХ на игроков, ВХ на лут, а также NoClip и различные другие функции. В первую очередь хочется отметить прекрасные визуалы: ВХ настраивается через удобное меню, превью WH вы видите сразу прямо в меню чита. Весь текст в ESP функциях написан красивым шрифтом и легко читается. Показ лута в ЕСП также сопровождается иконками. Все визуалы можно детально настроить: можно выбрать цвета, максимальную дистанцию отображения и даже тёмный фон позади текста для большего удобства. И это далеко не всё, хитбоксы для аимбота можно выбирать тыкая по модели персонажа в меню, а кроме ВХ и Аима в софте есть ещё куча эксплойтов и МИСК функций. Поэтому проще будет опробовать Authority для Dayz в игре. Ждём ваших отзывов!