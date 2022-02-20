Купить Superior Hack для Dayz (Authority Чит Дэйз)

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Информация о чите

На этой странице мы предлагаем вам купить наш самый лучший чит для DayZ StandAlone. Superior Хак (Авторити) для Дэйз включает в себя практически все возможные функции: Обычный Аимбот для Легит игры, Сайлент Аим для Rage игры, ВХ на игроков, ВХ на лут, а также NoClip и различные другие функции. В первую очередь хочется отметить прекрасные визуалы: ВХ настраивается через удобное меню, превью WH вы видите сразу прямо в меню чита. Весь текст в ESP функциях написан красивым шрифтом и легко читается. Показ лута в ЕСП также сопровождается иконками. Все визуалы можно детально настроить: можно выбрать цвета, максимальную дистанцию отображения и даже тёмный фон позади текста для большего удобства. И это далеко не всё, хитбоксы для аимбота можно выбирать тыкая по модели персонажа в меню, а кроме ВХ и Аима в софте есть ещё куча эксплойтов и МИСК функций. Поэтому проще будет опробовать Authority для Dayz в игре. Ждём ваших отзывов!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Player ESP (ВХ на Игроков в DayZ)

  • Box ESP - отображение прямоугольников вокруг игроков
  • Box Mode - настройка внешнего вида боксов (2D, Corners, Filled)
  • Health ESP - показывать информации о здоровье игроков
  • Health Mode - настройка визуального отображения здоровья (Bar, Text)
  • Name ESP - показывать ники игроков
  • Distance - дистанция до противников в метрах
  • Weapon - отображать оружие в руках игроков
  • Dead - esp на мертвых игроков
  • Snapline - прямые линии до игроков
  • Inventory - отображение содержимого инвентаря игроков
  • Max Distance - максимальная дистанция работы ESP
  • Custom Colors - настройка цветов визуальных функций

Zombie & Animal ESP (ВХ на Зомби и Животных)

  • Zombie ESP - показывать зомби
  • Animals ESP - показывать животных
  • Box ESP - показывать боксы вокруг животных и зомби (2D, Corners, Filled)
  • Name - esp где видноназвание существа
  • Health - здоровье видимого существа (Bar, Text)
  • Distance - отображение дистанции до животных и зомби
  • Snapline - прямые линии до зомби
  • Skeleton - esp в виде «скелета»
  • Max Distance - максимальная дистанция работы esp на животных/зомби
  • Custom Colors - настройка цветов wh

Aimbot (Legit & Rage)

  • Silent Aimbot - мощный вид аимбота, выстрелы поражают цели, но прицел не двигается
  • FOV (Field of Views) - размер рабочей области для аимбота
  • Bones (Hitboxes) - выбор частей тела на которые будет целиться аимбот
  • Aimbot Key - возможность привязки(бинда) своей клавиши для активации аима
  • Auto Cycle - автоматическая смена цели после уничтожения текущей
  • Ignore Zombies - если включить, то аим будет игнорировать зомби
  • Show Aimbot Radius - показывать размер FOV в виде круга вокруг прицела
  • Show Bone - визуально отмечать часть тела к которой в данный момент магнитится аимбот
  • Max Distance - ограничить дальность работы аимбота (в метрах)
  • Friend List - возможность добавить друзей в исключения для аима (на них не будет работать наводка)
  • Bone Preview - в меню есть визуальное превью частей тела на которые настроен аим

Loot ESP (ЕСП на предметы и лут в Дэйз)

  • Items - wh на подбираемые предметы
  • Inventory Items - возможность видеть экипировку игроков
  • Clothing - показывать одежду
  • Houses - отображение определённых домов
  • Compasses - показывать местоположения компасов
  • Maps - показывать карты
  • Optics - отображение прицелов для оружия
  • Transmitters - местоположение трансмиттеров
  • Magazines - показывать магазины для оружия
  • Weapons - esp на оружие
  • Other Loot - другие категории предметов
  • Max Distance - максимальная дистанция работы esp
  • Custom Colors - настройка цветов wh
  • Icons - иконки предметов
  • Distance - дистанция до лута
  • Background - фон для отображения предметов
  • Show All Loot - показать весь доступный лут

World ESP (ВХ на Города и Объекты в DayZ)

  • Cars - wh на машины
  • Villages - показывать деревни и расстояние до них
  • Cities - расстояние до основных городов
  • Castles - показывать, где находятся замки
  • Military Bases - местоположение военных баз
  • Airfields - местоположение аэродромов
  • Other Locations - другие локации
  • Custom Waypoints - позволяет создавать свои отметки и отображать их
  • Max Distance - максимальная дистанция отображения
  • Custom Colors - настройка цветов world esp

Misc (Доп. Функции чита DayZ Authority)

  • Show Crosshair - показывать прицел в центре экрана
  • Local Position - помогает определить ваше местоположение
  • Debug Camera - режим свободной камеры
  • Always Day - вечный день
  • Wallhack Preview - показывать превью ВХ в меню
  • Custom Keys - настройка клавиш для активации функций чита
  • Combat-Mode - отключает все функции, кроме "боевых"
  • Panic Key - клавиша для быстрого отключения чита
  • Custom Binds - настройка и назначение клавиш
  • CFG System - система сохранения собственных настроек
  • No Clip - ноуклип позволяет летать сквозь стены и другие препятствия
  • Built-In Spoofer - Чит оснащён встроенным спуфером для обхода бана по железу