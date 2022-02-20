Купить Superior Hack для Dayz (Authority Чит Дэйз)
Информация о чите
На этой странице мы предлагаем вам купить наш самый лучший чит для DayZ StandAlone. Superior Хак (Авторити) для Дэйз включает в себя практически все возможные функции: Обычный Аимбот для Легит игры, Сайлент Аим для Rage игры, ВХ на игроков, ВХ на лут, а также NoClip и различные другие функции. В первую очередь хочется отметить прекрасные визуалы: ВХ настраивается через удобное меню, превью WH вы видите сразу прямо в меню чита. Весь текст в ESP функциях написан красивым шрифтом и легко читается. Показ лута в ЕСП также сопровождается иконками. Все визуалы можно детально настроить: можно выбрать цвета, максимальную дистанцию отображения и даже тёмный фон позади текста для большего удобства. И это далеко не всё, хитбоксы для аимбота можно выбирать тыкая по модели персонажа в меню, а кроме ВХ и Аима в софте есть ещё куча эксплойтов и МИСК функций. Поэтому проще будет опробовать Authority для Dayz в игре. Ждём ваших отзывов!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Player ESP (ВХ на Игроков в DayZ)
- Box ESP - отображение прямоугольников вокруг игроков
- Box Mode - настройка внешнего вида боксов (2D, Corners, Filled)
- Health ESP - показывать информации о здоровье игроков
- Health Mode - настройка визуального отображения здоровья (Bar, Text)
- Name ESP - показывать ники игроков
- Distance - дистанция до противников в метрах
- Weapon - отображать оружие в руках игроков
- Dead - esp на мертвых игроков
- Snapline - прямые линии до игроков
- Inventory - отображение содержимого инвентаря игроков
- Max Distance - максимальная дистанция работы ESP
- Custom Colors - настройка цветов визуальных функций
Zombie & Animal ESP (ВХ на Зомби и Животных)
- Zombie ESP - показывать зомби
- Animals ESP - показывать животных
- Box ESP - показывать боксы вокруг животных и зомби (2D, Corners, Filled)
- Name - esp где видноназвание существа
- Health - здоровье видимого существа (Bar, Text)
- Distance - отображение дистанции до животных и зомби
- Snapline - прямые линии до зомби
- Skeleton - esp в виде «скелета»
- Max Distance - максимальная дистанция работы esp на животных/зомби
- Custom Colors - настройка цветов wh
Aimbot (Legit & Rage)
- Silent Aimbot - мощный вид аимбота, выстрелы поражают цели, но прицел не двигается
- FOV (Field of Views) - размер рабочей области для аимбота
- Bones (Hitboxes) - выбор частей тела на которые будет целиться аимбот
- Aimbot Key - возможность привязки(бинда) своей клавиши для активации аима
- Auto Cycle - автоматическая смена цели после уничтожения текущей
- Ignore Zombies - если включить, то аим будет игнорировать зомби
- Show Aimbot Radius - показывать размер FOV в виде круга вокруг прицела
- Show Bone - визуально отмечать часть тела к которой в данный момент магнитится аимбот
- Max Distance - ограничить дальность работы аимбота (в метрах)
- Friend List - возможность добавить друзей в исключения для аима (на них не будет работать наводка)
- Bone Preview - в меню есть визуальное превью частей тела на которые настроен аим
Loot ESP (ЕСП на предметы и лут в Дэйз)
- Items - wh на подбираемые предметы
- Inventory Items - возможность видеть экипировку игроков
- Clothing - показывать одежду
- Houses - отображение определённых домов
- Compasses - показывать местоположения компасов
- Maps - показывать карты
- Optics - отображение прицелов для оружия
- Transmitters - местоположение трансмиттеров
- Magazines - показывать магазины для оружия
- Weapons - esp на оружие
- Other Loot - другие категории предметов
- Max Distance - максимальная дистанция работы esp
- Custom Colors - настройка цветов wh
- Icons - иконки предметов
- Distance - дистанция до лута
- Background - фон для отображения предметов
- Show All Loot - показать весь доступный лут
World ESP (ВХ на Города и Объекты в DayZ)
- Cars - wh на машины
- Villages - показывать деревни и расстояние до них
- Cities - расстояние до основных городов
- Castles - показывать, где находятся замки
- Military Bases - местоположение военных баз
- Airfields - местоположение аэродромов
- Other Locations - другие локации
- Custom Waypoints - позволяет создавать свои отметки и отображать их
- Max Distance - максимальная дистанция отображения
- Custom Colors - настройка цветов world esp
Misc (Доп. Функции чита DayZ Authority)
- Show Crosshair - показывать прицел в центре экрана
- Local Position - помогает определить ваше местоположение
- Debug Camera - режим свободной камеры
- Always Day - вечный день
- Wallhack Preview - показывать превью ВХ в меню
- Custom Keys - настройка клавиш для активации функций чита
- Combat-Mode - отключает все функции, кроме "боевых"
- Panic Key - клавиша для быстрого отключения чита
- Custom Binds - настройка и назначение клавиш
- CFG System - система сохранения собственных настроек
- No Clip - ноуклип позволяет летать сквозь стены и другие препятствия
- Built-In Spoofer - Чит оснащён встроенным спуфером для обхода бана по железу