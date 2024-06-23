Чит Crusader для игры DayZ (Магические Пули и ЕСП)
Информация о чите
В этот раз мы с радостью представляем вам нашу новинку - чит Crusader для Dayz. Очень приятный в использовании продукт, который включает в свой состав всё необходимое для комфортной игры: WH, Loot ESP, Аим и ещё пара фич. Здесь не слишком много разновидностей взлома, но имеющиеся функции работают очень хорошо, без багов и неисправностей. Если вы хотите добротный софт, который полностью соответствует своему описанию, то Crusader станет отличным выбором. Потрясающая находка для любителей простоты и перфекционизма!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Wallhack (Игроки, Зомби, Животные)
- Players ESP - есп показывающий игроков
- Line - wh в форме линий
- Distance - расстояние до целей (в метрах)
- Bone (Skeleton) - вх в виде скелетов
- Player Name - никнеймы игроков
- Head - отдельно выделять хитбокс головы игроков
- Weapon - показывать какой предмет (оружие) в руках у игрока
- Health ESP (Bar, Text) - есп показывающий количество хп игроков с помощью текста или бара (индикатора)
- Zombie ESP - активировать ESP на зомби
- Animals ESP - включить вх на животных
- Max Distance - ограничить дистанцию работы есп
Loot ESP (Предметы)
- Enable Item ESP - включить вх на предметы
- Weapons - огнестрельное оружие, холодное оружие
- Ammo - боеприпасы
- Clothes - всё что одевается на персонажа
- Vehicles - машины, запчасти
- Food / Drinks - еда и напитки
- Bags - сумки, рюкзаки
- Boxes - ящики с лутом внутри (контейнеры)
- Tent - палатки, предметы для лагеря
- Distance - расстояние до отображаемых объектов
- Max Distance - позволяет ограничить дальность ЕСП
Aimbot (Аимбот)
- Active Aimbot - включить аимбот, помощь в наводке при стрельбе
- Aimbot Key - кнопка при зажатии которой аим будет работать
- FOV Size - размер зоны работы аимбота
- Draw FOV - показывать зону работы аимбота в виде окружности вокруг прицела
- Sensitivity - чувствительность движений аима
- Bone - выбор части тела (hitbox) для наведения
- Magic Bullets - телепортация пуль в цели (сквозь любые препятствия)
- Skip Infecteds - если включить, то аим будет игнорировать зомби и животных
- Mark Target - визуально выделять текущую цель аимбота
- Vector Aimbot - если не включать волшебные пули, то аим будет векторным, симулирующим движения мыши человеком
Misc (Остальные Функции)
- Remove Grass - отключает траву, повышает фпс и позволяет лучше видеть игроков в местах с травой
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Custom Bright - позволяет сколько угодно увеличивать яркость для лучшей видимости в темноте