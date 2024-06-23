Чит Crusader для игры DayZ (Магические Пули и ЕСП)

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Информация о чите

В этот раз мы с радостью представляем вам нашу новинку - чит Crusader для Dayz. Очень приятный в использовании продукт, который включает в свой состав всё необходимое для комфортной игры: WH, Loot ESP, Аим и ещё пара фич. Здесь не слишком много разновидностей взлома, но имеющиеся функции работают очень хорошо, без багов и неисправностей. Если вы хотите добротный софт, который полностью соответствует своему описанию, то Crusader станет отличным выбором. Потрясающая находка для любителей простоты и перфекционизма!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Wallhack (Игроки, Зомби, Животные)

  • Players ESP - есп показывающий игроков
  • Line - wh в форме линий
  • Distance - расстояние до целей (в метрах)
  • Bone (Skeleton) - вх в виде скелетов
  • Player Name - никнеймы игроков
  • Head - отдельно выделять хитбокс головы игроков
  • Weapon - показывать какой предмет (оружие) в руках у игрока
  • Health ESP (Bar, Text) - есп показывающий количество хп игроков с помощью текста или бара (индикатора)
  • Zombie ESP - активировать ESP на зомби
  • Animals ESP - включить вх на животных
  • Max Distance - ограничить дистанцию работы есп

Loot ESP (Предметы)

  • Enable Item ESP - включить вх на предметы
  • Weapons - огнестрельное оружие, холодное оружие
  • Ammo - боеприпасы
  • Clothes - всё что одевается на персонажа
  • Vehicles - машины, запчасти
  • Food / Drinks - еда и напитки
  • Bags - сумки, рюкзаки
  • Boxes - ящики с лутом внутри (контейнеры)
  • Tent - палатки, предметы для лагеря
  • Distance - расстояние до отображаемых объектов
  • Max Distance - позволяет ограничить дальность ЕСП

Aimbot (Аимбот)

  • Active Aimbot - включить аимбот, помощь в наводке при стрельбе
  • Aimbot Key - кнопка при зажатии которой аим будет работать
  • FOV Size - размер зоны работы аимбота
  • Draw FOV - показывать зону работы аимбота в виде окружности вокруг прицела
  • Sensitivity - чувствительность движений аима
  • Bone - выбор части тела (hitbox) для наведения
  • Magic Bullets - телепортация пуль в цели (сквозь любые препятствия)
  • Skip Infecteds - если включить, то аим будет игнорировать зомби и животных
  • Mark Target - визуально выделять текущую цель аимбота
  • Vector Aimbot - если не включать волшебные пули, то аим будет векторным, симулирующим движения мыши человеком

Misc (Остальные Функции)

  • Remove Grass - отключает траву, повышает фпс и позволяет лучше видеть игроков в местах с травой
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Custom Bright - позволяет сколько угодно увеличивать яркость для лучшей видимости в темноте