Чит Crusader для игры DayZ (Магические Пули и ЕСП)

Информация о чите

В этот раз мы с радостью представляем вам нашу новинку - чит Crusader для Dayz. Очень приятный в использовании продукт, который включает в свой состав всё необходимое для комфортной игры: WH, Loot ESP, Аим и ещё пара фич. Здесь не слишком много разновидностей взлома, но имеющиеся функции работают очень хорошо, без багов и неисправностей. Если вы хотите добротный софт, который полностью соответствует своему описанию, то Crusader станет отличным выбором. Потрясающая находка для любителей простоты и перфекционизма!