Купить Чит Мультихак для Dayz SA (Dullwave)
Информация о чите
Данный приватный чит для Dayz - очень сильная и надёжная разработка. Софт оснащен множеством различных функций - ВХ, Аимбот, Лут ЕСП, NoClip и некоторые другие. Каждую функцию можно детально настроить под себя, что делает софт подходящим как для рейдж игры, так и для легитной. Кроме того, чит сделан очень качественно, даже с большим количеством включенных визуальных функций у вас не должно быть просадок фпс. Продукт хорошо показывает себя на протяжении нескольких лет, регулярно обновляется, дополняется новым функционалом и адаптируется под изменения античита. Не проходите мимо нашего лучшего предложения!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2]
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Аимбот (Наводка на DayZ)
- Aimbot - помощь в наведении на противников при стрельбе
- Vector - векторный аимбот двигает симулирует движения мыши за вас
- Silent - мощный вид аимбота при котором пули поражают цели, но прицел остаётся на месте
- AimKey - возможность зибиндить свою клавишу для активации аима
- Bone - выбор частей тела на которые будет работать аимбот
- FOV - радиус в котором аим захватывает цели
- Distance - возможность ограничить дальность работы функции
- Draw FOV - показывает текущий FOV в виде окружности вокруг прицела
- On Players - аим работает на игроков
- On Zombies - наведение на зомби
- On Animals - помощь в стрельбе по животным
- Team Check - возможность добавить друзей в исключения для аимбота
- Visible Check - проверка на видимость, чтобы не стрелять по врагам за стенами
Player ESP (ВХ на игроков)
- Players ESP - вх на игроков
- Boxes - валлхак в виде коробок
- Boxes Style - выбор визуального стиля боксов
- Filled - добавляет коробкам затемненный прозрачный фон
- Health Bar - полоска показывающая количество хп у игроков
- Inventory - возможность видеть содержимое инвентаря игроков
- Distance - показывать расстояние до целей в метрах
- Skeleton - вх в виде скелетов поверх моделей игроков
- Nickname - видеть игровые никнеймы игроков
- Weapon - показывать какое оружие держит человек в руках
- Head - отдельное выделение хитбокса головы при помощи ESP
- Limit Distance - ограничить работу ESP на игроков
World ESP (ВХ на различные объекты и существ)
- Zombie ESP - активировать вх против зомби
- Animals ESP - включить ЕСП на игроков
- Corpses - позволяет видеть трупы и их содержимое
- Cars - даёт возможность видеть где находятся машины
- Towns - показывать города на картах Чернарусь и Ливония
- Skeleton - скелеты для зомби и животных
- Boxes - есп в виде коробок на зомби и животных
- Distance - расстояние до различных целей
- Limit Distance - ограничить рабочую дистанцию World ESP
- Names - названия объектов отображаемых World ESP
Loot ESP (Категории лута)
- Consumables - Расходные материалы
- Suppressors - глушители
- Flashlights - Фонарики
- Explosives - взрывчатка
- Medicines - медицинские итемы
- Magazines - магазины
- Car Items - детали для машин
- Backpack - рюкзаки и сумки
- Building - материалы для строительства
- Bayonets - штыки
- Clothes - одежда
- Weapons - оружия
- Barrels - модификации для ствола
- Optics - прицелы
- Stocks - приклады
- Items - различные предметы
- Drink - напитки
- Food - еда
- Ammo - боеприпасы
Возможности Loot ESP (Loot ESP для DayZ)
- Names - названия предметов
- Boxes - боксы на луте
- Box Style - стиль боксов для лута
- Filled Boxes - фон на коробках для итемов
- Small Font - маленький текст для названия лутов
- Custom Colors - настройка цветов для лута
- Distance - показывать дистанцию для предмета
- Limit Distance - ограничить дистанцию работы есп на предметов
- Loot ESP Key - включить/выключить есп на лут клавишей
Misc (Доп. Функции чита Dullwave)
- Corpse Teleport - позволяет телепортировать трупы к себе
- Show Position - показывает ваши координаты
- Disable Grass - отключить отрисовку травы
- 3rd Person - включить вид от 3-го лица
- Always Day - включить вечный день или другое время суток
- No Clip - доступ к свободному полёту сквозь текстуры
- Panic Key - клавиша для полного отключения чита
- FOV Changer - расширить поле зрения
- Custom Binds for all features - собственные бинды для активации функций
- Custom Colors for all visuals - настройка своих цветов для всех ЕСП функций
- Battle Mode - по нажатию клавиши отключает весь вх кроме игроков
- Multilang - текст Loot ESP подстраивается под язык клиента игры