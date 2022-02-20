Купить Чит Мультихак для Dayz SA (Dullwave)

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Информация о чите

Данный приватный чит для Dayz - очень сильная и надёжная разработка. Софт оснащен множеством различных функций - ВХ, Аимбот, Лут ЕСП, NoClip и некоторые другие. Каждую функцию можно детально настроить под себя, что делает софт подходящим как для рейдж игры, так и для легитной. Кроме того, чит сделан очень качественно, даже с большим количеством включенных визуальных функций у вас не должно быть просадок фпс. Продукт хорошо показывает себя на протяжении нескольких лет, регулярно обновляется, дополняется новым функционалом и адаптируется под изменения античита. Не проходите мимо нашего лучшего предложения!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2]
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Аимбот (Наводка на DayZ)

  • Aimbot - помощь в наведении на противников при стрельбе
  • Vector - векторный аимбот двигает симулирует движения мыши за вас
  • Silent - мощный вид аимбота при котором пули поражают цели, но прицел остаётся на месте
  • AimKey - возможность зибиндить свою клавишу для активации аима
  • Bone - выбор частей тела на которые будет работать аимбот
  • FOV - радиус в котором аим захватывает цели
  • Distance - возможность ограничить дальность работы функции
  • Draw FOV - показывает текущий FOV в виде окружности вокруг прицела
  • On Players - аим работает на игроков
  • On Zombies - наведение на зомби
  • On Animals - помощь в стрельбе по животным
  • Team Check - возможность добавить друзей в исключения для аимбота
  • Visible Check - проверка на видимость, чтобы не стрелять по врагам за стенами

Player ESP (ВХ на игроков)

  • Players ESP - вх на игроков
  • Boxes - валлхак в виде коробок
  • Boxes Style - выбор визуального стиля боксов
  • Filled - добавляет коробкам затемненный прозрачный фон
  • Health Bar - полоска показывающая количество хп у игроков
  • Inventory - возможность видеть содержимое инвентаря игроков
  • Distance - показывать расстояние до целей в метрах
  • Skeleton - вх в виде скелетов поверх моделей игроков
  • Nickname - видеть игровые никнеймы игроков
  • Weapon - показывать какое оружие держит человек в руках
  • Head - отдельное выделение хитбокса головы при помощи ESP
  • Limit Distance - ограничить работу ESP на игроков

World ESP (ВХ на различные объекты и существ)

  • Zombie ESP - активировать вх против зомби
  • Animals ESP - включить ЕСП на игроков
  • Corpses - позволяет видеть трупы и их содержимое
  • Cars - даёт возможность видеть где находятся машины
  • Towns - показывать города на картах Чернарусь и Ливония
  • Skeleton - скелеты для зомби и животных
  • Boxes - есп в виде коробок на зомби и животных
  • Distance - расстояние до различных целей
  • Limit Distance - ограничить рабочую дистанцию World ESP
  • Names - названия объектов отображаемых World ESP

Loot ESP (Категории лута)

  • Consumables - Расходные материалы
  • Suppressors - глушители
  • Flashlights - Фонарики
  • Explosives - взрывчатка
  • Medicines - медицинские итемы
  • Magazines - магазины
  • Car Items - детали для машин
  • Backpack - рюкзаки и сумки
  • Building - материалы для строительства
  • Bayonets - штыки
  • Clothes - одежда
  • Weapons - оружия
  • Barrels - модификации для ствола
  • Optics - прицелы
  • Stocks - приклады
  • Items - различные предметы
  • Drink - напитки
  • Food - еда
  • Ammo - боеприпасы

Возможности Loot ESP (Loot ESP для DayZ)

  • Names - названия предметов
  • Boxes - боксы на луте
  • Box Style - стиль боксов для лута
  • Filled Boxes - фон на коробках для итемов
  • Small Font - маленький текст для названия лутов
  • Custom Colors - настройка цветов для лута
  • Distance - показывать дистанцию для предмета
  • Limit Distance - ограничить дистанцию работы есп на предметов
  • Loot ESP Key - включить/выключить есп на лут клавишей

Misc (Доп. Функции чита Dullwave)

  • Corpse Teleport - позволяет телепортировать трупы к себе
  • Show Position - показывает ваши координаты
  • Disable Grass - отключить отрисовку травы
  • 3rd Person - включить вид от 3-го лица
  • Always Day - включить вечный день или другое время суток
  • No Clip - доступ к свободному полёту сквозь текстуры
  • Panic Key - клавиша для полного отключения чита
  • FOV Changer - расширить поле зрения
  • Custom Binds for all features - собственные бинды для активации функций
  • Custom Colors for all visuals - настройка своих цветов для всех ЕСП функций
  • Battle Mode - по нажатию клавиши отключает весь вх кроме игроков
  • Multilang - текст Loot ESP подстраивается под язык клиента игры