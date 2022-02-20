Приватный чит для Dayz: Standalone (Wh-Satano)

Скриншот DayZ Private Hack (Satano)_0
Скриншот DayZ Private Hack (Satano)_1
Скриншот DayZ Private Hack (Satano)_2
Скриншот DayZ Private Hack (Satano)_3
Скриншот DayZ Private Hack (Satano)_4
Скриншот DayZ Private Hack (Satano)_5

Информация о чите

Покупка приватного чита для дейз, многократно облегчит вашу игру. ESP, Аим и отображения всего необходимого, позволят быстро найти топовый лут и победить любого противника. Работает с официальной версией Dayz Standalone в steam, а также поддерживает дополнение Ливония. Регулярные обновления и техническая поддержка чита, позволят не беспокоиться о безопасности вашего аккаунта. Покупая у нас, вы получите лучший приватный чит для Dayz с Undetected статусом.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVidia & AMD
  • Клиент: Steam

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

ВХ на Игроков (WH)

  • Player ESP - ВХ против игроков
  • Enabled - включить/выключить ESP
  • Local - отображение вашего бокса
  • Boxes - показывать боксы противника
  • Filled - полностью закрашенные коробки
  • Skeleton - отрисовка скелетов
  • Distance - расстояние до целей в метрах
  • Dead - показ мёртвых врагов
  • Name ESP - ники других людей
  • Render Distance - выбор дистанции работы ВХ(до 1000м)

World ESP (Объекты на карте)

  • Zombie ESP - показывать зомби
  • Vehicles - расположение транспорта
  • Animals - информация о животных
  • Cities Chernarus - города на карте Чернорусь
  • Cities Livonia - города на карте Ливония
  • Name - названия отображаемых объектов
  • Distance - дистанция до объектов
  • Render Distance - ограничить world esp

Аимбот (Сайлент Аим)

  • Aimbot - наводка на врагов при стрельбе
  • Enabled - включить/выключить Аим
  • Silent Aim - поражение противника без наведения прицела
  • Max Distance - максимальная дистанция работы аима
  • On Zombies - работает против зомби
  • On Players - работает против людей
  • FOV - рабочая область aim
  • Bone - выбор части тела для наведения
  • Draw FOV - рисовать FOV(круг вокруг прицела)
  • Target Color - подсветка доступных для поражения целей

ЕСП на Лут(Loot ESP)

  • items ESP - отображение предметов вокруг вас
  • Item Filter - фильтрация отображаемого лута
  • Loot Quality - качество показываемых вещей
  • Weapons - показывать оружие
  • Melee - холодное оружие(ближний бой)
  • Attachments - обвесы для пушек
  • Ammo - подсветка патронов
  • Clothes - одежда
  • Backpacks - рюкзаки и сумки
  • Food - местоположение еды
  • Drinks - координаты сушняка
  • Medical - предметы связанные с медициной
  • Vehicle Parts - запчасти для машин
  • Building - постройки игроков и стройматериалы
  • Others - остальные предметы

Misc (Остальные функции софта)

  • Time - изменение времени суток
  • No Grass - отключить траву
  • Colors - детальная настройка цветов для всех функций
  • Language - поддерживается русский и английский язык
  • Detailed Settings - каждую функцию можно настроить в деталях