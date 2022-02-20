Приватный чит для Dayz: Standalone (Wh-Satano)
Информация о чите
Покупка приватного чита для дейз, многократно облегчит вашу игру. ESP, Аим и отображения всего необходимого, позволят быстро найти топовый лут и победить любого противника. Работает с официальной версией Dayz Standalone в steam, а также поддерживает дополнение Ливония. Регулярные обновления и техническая поддержка чита, позволят не беспокоиться о безопасности вашего аккаунта. Покупая у нас, вы получите лучший приватный чит для Dayz с Undetected статусом.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVidia & AMD
- Клиент: Steam
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ВХ на Игроков (WH)
- Player ESP - ВХ против игроков
- Enabled - включить/выключить ESP
- Local - отображение вашего бокса
- Boxes - показывать боксы противника
- Filled - полностью закрашенные коробки
- Skeleton - отрисовка скелетов
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Dead - показ мёртвых врагов
- Name ESP - ники других людей
- Render Distance - выбор дистанции работы ВХ(до 1000м)
World ESP (Объекты на карте)
- Zombie ESP - показывать зомби
- Vehicles - расположение транспорта
- Animals - информация о животных
- Cities Chernarus - города на карте Чернорусь
- Cities Livonia - города на карте Ливония
- Name - названия отображаемых объектов
- Distance - дистанция до объектов
- Render Distance - ограничить world esp
Аимбот (Сайлент Аим)
- Aimbot - наводка на врагов при стрельбе
- Enabled - включить/выключить Аим
- Silent Aim - поражение противника без наведения прицела
- Max Distance - максимальная дистанция работы аима
- On Zombies - работает против зомби
- On Players - работает против людей
- FOV - рабочая область aim
- Bone - выбор части тела для наведения
- Draw FOV - рисовать FOV(круг вокруг прицела)
- Target Color - подсветка доступных для поражения целей
ЕСП на Лут(Loot ESP)
- items ESP - отображение предметов вокруг вас
- Item Filter - фильтрация отображаемого лута
- Loot Quality - качество показываемых вещей
- Weapons - показывать оружие
- Melee - холодное оружие(ближний бой)
- Attachments - обвесы для пушек
- Ammo - подсветка патронов
- Clothes - одежда
- Backpacks - рюкзаки и сумки
- Food - местоположение еды
- Drinks - координаты сушняка
- Medical - предметы связанные с медициной
- Vehicle Parts - запчасти для машин
- Building - постройки игроков и стройматериалы
- Others - остальные предметы
Misc (Остальные функции софта)
- Time - изменение времени суток
- No Grass - отключить траву
- Colors - детальная настройка цветов для всех функций
- Language - поддерживается русский и английский язык
- Detailed Settings - каждую функцию можно настроить в деталях