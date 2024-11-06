Приватные Читы для Delta Force: Hawk Ops на ПК (Дельта Форс)

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Об игре

Delta Force: Hawk Ops не является полностью оригинальной игрой. Скорее, это дополненный и расширенный ремейк Delta Force: Black Hawk Down — игры, выпущенной в 2003 году. Несмотря на то, что оригинал в своё время не считался шедевром и не обрёл массовой популярности, Hawk Ops вызвала ажиотаж ещё на этапе разработки. Игроки массово записывались на закрытые бета-тесты, активно следили за стримами и обзорами на YouTube.

Как же не самый примечательный шутер из начала 2000-х смог стать настоящей сенсацией в 2024 году? Всё дело не в оригинальном сюжете или одиночной кампании, действие которой происходит в Сомали в 1993 году. Современная популярность игры объясняется её сетевыми режимами, действие которых разворачивается уже в 2035 году, а также масштабной рекламной кампанией, ориентированной именно на эти режимы. Упоминания оригинальной игры используются больше для создания ощущения ложной ностальгии, поскольку мало кто играл в неё в 2003 году, а уж фанатов серии и вовсе единицы.

Многопользовательские режимы

В Delta Force: Hawk Ops представлены два сетевых режима: Hazard Operation и Havoc Warfare.

Hazard Operation — это extraction-шутер в стиле Escape From Tarkov, Arena Breakout и Lost Light. Жанр экстракшн-шутеров сейчас чрезвычайно популярен, и этот режим, а также качественная рекламная кампания помогли игре привлечь внимание широкой аудитории. Здесь игроки сталкиваются с PvE и PvP противниками, собирают ценный лут, выполняют задания и пытаются выйти живыми из опасной зоны. Havoc Warfare — это военные сражения на обширных картах, напоминающие Battlefield или Call of Duty. Множество игроков, масштабные карты, разнообразная военная техника — всё это делает режим динамичным и увлекательным.

Оба режима объединены общим сеттингом, казуальной стрельбой и механиками оперативников, что делает игру доступной для широкой аудитории.

Клиенты игры для ПК, для которых мы делаем читы

Список поддерживаемых нами клиентов (лаунчеров) для компьютерной версии игры Deltaforce:

Steam (Стим, Основная версия для ПК);

Delta Force Launcher (Level Infinite Launcher, официальный лаунчер разработчика);

Epic Games Store (EGS);

WeGame (Клиент для китайского региона);

Garena (Гарена, лаунчер для некоторых регионов).

Если появятся какие-то другие важные версии для компьютера, то мы также постараемся добавить их поддержку в наши читы.

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Возможности читов для Delta Force

Т.к Дельта Форс является шутером от первого лица, то и функции здесь соответствующие:

AIM (АИМБОТ) - различные виды аимбота помогают наводиться на врагов при стрельбе, есть как Legit варианты аимбота (Векторный), так и Rage разновидности (Silent).

- различные виды аимбота помогают наводиться на врагов при стрельбе, есть как Legit варианты аимбота (Векторный), так и Rage разновидности (Silent). Wallhack (ВХ) - база практически любого чита для стрелялки, позволяет видеть игроков и другую полезную информацию сквозь стены или другие препятствия. Возможно отображения игроков с помощью боксов, никнеймов, чамсов или других типов подсветки. Также возможно отображение лута, техники, ботов и чего угодно другого, что хакеры смогли добавить в свой чит.

- база практически любого чита для стрелялки, позволяет видеть игроков и другую полезную информацию сквозь стены или другие препятствия. Возможно отображения игроков с помощью боксов, никнеймов, чамсов или других типов подсветки. Также возможно отображение лута, техники, ботов и чего угодно другого, что хакеры смогли добавить в свой чит. No Recoil (Без Отдачи) - хотя стрельба в дельта форсе достаточно проста и казуальна, но на определенных оружиях отдача и разброс достаточно сильны и мешают четко стрелять по целям, иногда даже с помощью аимбота. В различных читах вы сможете найти возможность отключения отдачи оружия ( No Recoil ), отключение разброса пуль ( No Spread ) и другие подобные фичи.

- хотя стрельба в дельта форсе достаточно проста и казуальна, но на определенных оружиях отдача и разброс достаточно сильны и мешают четко стрелять по целям, иногда даже с помощью аимбота. В различных читах вы сможете найти возможность отключения отдачи оружия ( ), отключение разброса пуль ( ) и другие подобные фичи. Различные эксплойты (Exploits) - в теории возможна реализация большого количества других видов взлома, вроде спидхака, режима ночного зрения без наличия визора и подобное.

- в теории возможна реализация большого количества других видов взлома, вроде спидхака, режима ночного зрения без наличия визора и подобное. Радар (Radar) - один из наиболее безопасных типов софта. Радар безопаснее обычного ЕСП, т.к вы видите игроков только на карте и не можете случайно навестись на врагов через стены.

Это только основные виды функций читов для Delta Force. Вполне возможно, что вам могут попасться и другие, всё ограничивается лишь креативностью конкретного разработчика софта и мощностью античита.

Как купить читы для Delta Force в 2024 году?

Небольшой гайд по приобретению приватного софта для Дельта форс:

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Процесс покупки взлома намного проще, чем кажется!

Добро пожаловать в мир Delta Force: Hawk Ops с профессиональными читами от нашего магазина!