Софт Ghost для Delta Force (Гост Дельта Форс)

Информация о чите

Ghost — это приватный чит для Delta Force, который сочетает в себе мощный функционал и самую доступную цену на рынке. Вас ждёт удобный и стабильный софт с простейшим запуском — никаких сложных манипуляций. Внутри Гост для Дельта Форс есть всё необходимое: удобный и настраиваемый аимбот, надёжный ESP для отображения игроков и контейнеров, а также отличный уровень оптимизации — ваш FPS останется стабильным. Ghost DF предлагает минимальный риск бана и детекта благодаря качественной защите и актуальным методам обхода античита. В комплекте идёт реально рабочий HWID Spoofer для Delta Force, который обеспечит дополнительную безопасность вашей учётной записи и рабочий обход бана по железу от античита ACE. Найти альтернативу такого качества за такую цену практически невозможно. Не упустите шанс — выберите Ghost Delta Force и получите реальное преимущество!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Delta Force Launcher

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ЕСП (ВХ)

  • Players ESP - вх для показа игроков
  • Show Team - показывать команду игрока
  • Box ESP - WH в виде коробок
  • Box Style (Full, Corners, Filled) - вид коробок (полные 2Д, углы, залитый фон)
  • Name - никнеймы игроков
  • Health - количество ХП у целей ЕСП
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Line - ВХ в виде линий (снаплайнов)
  • Distance - расстояние в метрах до цели
  • Max Distance - ограничить дальность работы ESP
  • Visible Check - показывать игроков за стеной и в прямой видимости разными цветами
  • Bots - помечать ботов, боссов, показывать доп. инфу о них
  • Corpses - трупы игроков
  • Containers - отображение контейнеров с лутом

Aimbot (Аимбот)

  • Enable - включить аимбот
  • Aim Key - выбор клавиши для активации аима
  • FOV - размер области в которой работает аим
  • Draw FOV - показывать размер области аима на экране
  • FOV Color - цвет круга области аима
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Visible Check - целиться только во врагов не за стенами
  • Smooth - сглаживание движений аима (больше значение - слабее аим)
  • Max Distance - дальность работы AIMBOT
  • Bone - выбор частей тела для прицеливания с помощью аима

Misc (Другие Функции Ghost Delta Force)

  • HWID-Spoofer - встроенный в чит Ghost спуфер для обхода ЖД бана в Дельте
  • Language (Russian, English) - меню софта доступно на 2 языках: русском и английском
  • StreamProof - чит гост для дельта форс невидим на скриншотах и при записи видео, стриме
  • Custom Colors - возможность выбрать цвета для большинства визуальных элементов чита
  • Configs (Save, Load) - вы можете сохранять и загружать свои настройки (конфиги)

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