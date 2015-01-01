Софт Ghost для Delta Force (Гост Дельта Форс)
Информация о чите
Ghost — это приватный чит для Delta Force, который сочетает в себе мощный функционал и самую доступную цену на рынке. Вас ждёт удобный и стабильный софт с простейшим запуском — никаких сложных манипуляций. Внутри Гост для Дельта Форс есть всё необходимое: удобный и настраиваемый аимбот, надёжный ESP для отображения игроков и контейнеров, а также отличный уровень оптимизации — ваш FPS останется стабильным. Ghost DF предлагает минимальный риск бана и детекта благодаря качественной защите и актуальным методам обхода античита. В комплекте идёт реально рабочий HWID Spoofer для Delta Force, который обеспечит дополнительную безопасность вашей учётной записи и рабочий обход бана по железу от античита ACE. Найти альтернативу такого качества за такую цену практически невозможно. Не упустите шанс — выберите Ghost Delta Force и получите реальное преимущество!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Delta Force Launcher
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ЕСП (ВХ)
- Players ESP - вх для показа игроков
- Show Team - показывать команду игрока
- Box ESP - WH в виде коробок
- Box Style (Full, Corners, Filled) - вид коробок (полные 2Д, углы, залитый фон)
- Name - никнеймы игроков
- Health - количество ХП у целей ЕСП
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Line - ВХ в виде линий (снаплайнов)
- Distance - расстояние в метрах до цели
- Max Distance - ограничить дальность работы ESP
- Visible Check - показывать игроков за стеной и в прямой видимости разными цветами
- Bots - помечать ботов, боссов, показывать доп. инфу о них
- Corpses - трупы игроков
- Containers - отображение контейнеров с лутом
Aimbot (Аимбот)
- Enable - включить аимбот
- Aim Key - выбор клавиши для активации аима
- FOV - размер области в которой работает аим
- Draw FOV - показывать размер области аима на экране
- FOV Color - цвет круга области аима
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Visible Check - целиться только во врагов не за стенами
- Smooth - сглаживание движений аима (больше значение - слабее аим)
- Max Distance - дальность работы AIMBOT
- Bone - выбор частей тела для прицеливания с помощью аима
Misc (Другие Функции Ghost Delta Force)
- HWID-Spoofer - встроенный в чит Ghost спуфер для обхода ЖД бана в Дельте
- Language (Russian, English) - меню софта доступно на 2 языках: русском и английском
- StreamProof - чит гост для дельта форс невидим на скриншотах и при записи видео, стриме
- Custom Colors - возможность выбрать цвета для большинства визуальных элементов чита
- Configs (Save, Load) - вы можете сохранять и загружать свои настройки (конфиги)
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