Информация о чите

Ghost — это приватный чит для Delta Force, который сочетает в себе мощный функционал и самую доступную цену на рынке. Вас ждёт удобный и стабильный софт с простейшим запуском — никаких сложных манипуляций. Внутри Гост для Дельта Форс есть всё необходимое: удобный и настраиваемый аимбот, надёжный ESP для отображения игроков и контейнеров, а также отличный уровень оптимизации — ваш FPS останется стабильным. Ghost DF предлагает минимальный риск бана и детекта благодаря качественной защите и актуальным методам обхода античита. В комплекте идёт реально рабочий HWID Spoofer для Delta Force, который обеспечит дополнительную безопасность вашей учётной записи и рабочий обход бана по железу от античита ACE. Найти альтернативу такого качества за такую цену практически невозможно. Не упустите шанс — выберите Ghost Delta Force и получите реальное преимущество!