Unnamed Delta Force Full (unnamedtech Дельта Форс Фулл)

Информация о чите

Приватный чит Unnamed Full для Delta Force — это мощный и многофункциональный софт, созданный для игроков, которые хотят получить максимум от геймплея. Простая установка и запуск, удобное и интуитивное меню настроек делают использование чита комфортным даже для новичков. Главная особенность — высокоточный аимбот с широким набором параметров. Его можно настроить как для аккуратной Legit-игры, так и для агрессивного Rage-стиля, в зависимости от ваших предпочтений. В арсенале также два вида Wallhack: классический ESP с множеством опций и чамсы, позволяющие подсвечивать противников сквозь стены. Для любителей режима операций, похожего на Tarkov, здесь реализован WH на ботов и Loot ESP с гибкой системой фильтров, что делает фарм и прокачку гораздо удобнее. Каждая функция выполнена качественно и работает стабильно, без сбоев и лагов. Все параметры настраиваются через стильное и эргономичное меню, где всё расположено максимально логично. Дополнительно чит оснащён StreamProof, что делает его полностью невидимым на скриншотах, видео и стримах — идеально для стримеров и блогеров. Если вы ищете по-настоящему надёжный и функциональный приватный софт для Delta Force, который сочетает в себе удобство, мощь и высокий уровень безопасности, — Unnamed Full станет отличным выбором!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот

  • Enable - включить/выключить аимбот
  • Visible Only - аим только против врагов не за стенами
  • Ignore Knocked - отключить аим против нокнутых врагов
  • FOV - размер рабочей области аима
  • Draw FOV - показывать область работы аима на экране
  • Target Line - линия до текущей цели аимбота
  • Max Distance - дальность работы аимбота
  • Aim Key - выбор клавиши для активации аима
  • Controller Mode - вы можете использовать аим даже с геймпадом
  • Aim Filter (Distance / Crosshair / Lowest HP) - приоритет выбора целей аимботом
  • Bone - выбор части тела в которую аим будет целиться
  • Head Chance - шанс попадания в голову в %
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - более плавный аим
  • Speed - скорость движений аимбота
  • Stickness - то насколько сильно аимбот будет фиксироваться на цели

Players ESP (ВХ)

  • Players ESP - вх показывающий игроков
  • Bots ESP - вх показывающий ботов
  • Boxes (2D, 3D) - есп в виде коробок, 2 вида
  • Snaplines - валхак в виде линий
  • Visible Check - цели за стенами и в прямой видимости окрашены в разные цвета
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Max Distance - дальность работы Wallhack
  • Name - никнеймы игроков/имена ботов
  • Team Number - ID команд игроков
  • Weapon Type - вид оружия у персонажа в руках
  • View Info - направление взгляда цели
  • Health Bar - количество ХП у цели в виде индикатора
  • Head Circle - отдельно обводить хитбокс головы врагов
  • Line Thickness - настройка толщины линий элементов ESP
  • Chams - wallhack в виде ярких чамсов (glow)

Loot ESP (Предметы)

  • Loot ESP - есп для отображения лута (предметов)
  • Name - названия отображаемых объектов
  • Distance - расстояние в метрах до лута
  • Max Distance - дальность работы Loot ESP
  • Price - показывать цену отображаемых предметов
  • Quality - качество отображаемого лута
  • Dot - точки возле ESP отображающего лут

Другие Возможности Unnamed Delta Force Full

  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Custom Colors - возможность выбирать цвета для большинства визуальных элементов чита Unnamed Delta Force
  • CFG System - возможность сохранять свой конфиг и управлять им
  • StreamProof - чит полностью невидим при записи видео / скриншотах / стримах

