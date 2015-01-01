Unnamed Delta Force Full (unnamedtech Дельта Форс Фулл)
Информация о чите
Приватный чит Unnamed Full для Delta Force — это мощный и многофункциональный софт, созданный для игроков, которые хотят получить максимум от геймплея. Простая установка и запуск, удобное и интуитивное меню настроек делают использование чита комфортным даже для новичков. Главная особенность — высокоточный аимбот с широким набором параметров. Его можно настроить как для аккуратной Legit-игры, так и для агрессивного Rage-стиля, в зависимости от ваших предпочтений. В арсенале также два вида Wallhack: классический ESP с множеством опций и чамсы, позволяющие подсвечивать противников сквозь стены. Для любителей режима операций, похожего на Tarkov, здесь реализован WH на ботов и Loot ESP с гибкой системой фильтров, что делает фарм и прокачку гораздо удобнее. Каждая функция выполнена качественно и работает стабильно, без сбоев и лагов. Все параметры настраиваются через стильное и эргономичное меню, где всё расположено максимально логично. Дополнительно чит оснащён StreamProof, что делает его полностью невидимым на скриншотах, видео и стримах — идеально для стримеров и блогеров. Если вы ищете по-настоящему надёжный и функциональный приватный софт для Delta Force, который сочетает в себе удобство, мощь и высокий уровень безопасности, — Unnamed Full станет отличным выбором!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enable - включить/выключить аимбот
- Visible Only - аим только против врагов не за стенами
- Ignore Knocked - отключить аим против нокнутых врагов
- FOV - размер рабочей области аима
- Draw FOV - показывать область работы аима на экране
- Target Line - линия до текущей цели аимбота
- Max Distance - дальность работы аимбота
- Aim Key - выбор клавиши для активации аима
- Controller Mode - вы можете использовать аим даже с геймпадом
- Aim Filter (Distance / Crosshair / Lowest HP) - приоритет выбора целей аимботом
- Bone - выбор части тела в которую аим будет целиться
- Head Chance - шанс попадания в голову в %
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - более плавный аим
- Speed - скорость движений аимбота
- Stickness - то насколько сильно аимбот будет фиксироваться на цели
Players ESP (ВХ)
- Players ESP - вх показывающий игроков
- Bots ESP - вх показывающий ботов
- Boxes (2D, 3D) - есп в виде коробок, 2 вида
- Snaplines - валхак в виде линий
- Visible Check - цели за стенами и в прямой видимости окрашены в разные цвета
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Max Distance - дальность работы Wallhack
- Name - никнеймы игроков/имена ботов
- Team Number - ID команд игроков
- Weapon Type - вид оружия у персонажа в руках
- View Info - направление взгляда цели
- Health Bar - количество ХП у цели в виде индикатора
- Head Circle - отдельно обводить хитбокс головы врагов
- Line Thickness - настройка толщины линий элементов ESP
- Chams - wallhack в виде ярких чамсов (glow)
Loot ESP (Предметы)
- Loot ESP - есп для отображения лута (предметов)
- Name - названия отображаемых объектов
- Distance - расстояние в метрах до лута
- Max Distance - дальность работы Loot ESP
- Price - показывать цену отображаемых предметов
- Quality - качество отображаемого лута
- Dot - точки возле ESP отображающего лут
Другие Возможности Unnamed Delta Force Full
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Custom Colors - возможность выбирать цвета для большинства визуальных элементов чита Unnamed Delta Force
- CFG System - возможность сохранять свой конфиг и управлять им
- StreamProof - чит полностью невидим при записи видео / скриншотах / стримах
