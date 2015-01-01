Fecurity для Delta Force Hawk Ops (Фекурити Дельта Форс)
Информация о чите
Fecurity для Delta Force Hawk Ops – это современное приватное решение, созданное для тех, кто хочет получать максимум преимуществ и при этом наслаждаться комфортным геймплеем. В арсенале продукта вас ждёт мощный аимбот с гибкой системой настроек, позволяющий точно подстроить прицеливание под ваш стиль игры – будь то аккуратная легит-стрельба или агрессивные перестрелки. Красивый и детализированный ESP на игроков предоставляет всю необходимую информацию: ники, дистанцию, уровень здоровья и положение противника, что помогает всегда контролировать ситуацию на поле боя. Дополнительные функции включают полезные эксплойты – отключение эффекта забрала, антиразброс для максимально точной стрельбы, а также слайды для динамичного перемещения. Особое внимание уделено кастомизации: почти для каждого элемента можно выбрать индивидуальный цвет, делая интерфейс максимально удобным и стильным. Если вы ищете мощный, безопасный и визуально привлекательный софт для Hawk Ops – Fecurity станет вашим идеальным выбором. Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel Only
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Epic Games (EGS), Delta Force Launcher (Global), Garena, WeGame (China)
Aimbot (Silent Aim)
- Enabled - включить/выключить аимбот
- Visible Only - аим только против видимых врагов
- Enemy Only - аим только на врагов
- FOV - размер области в которой работает Аим
- Draw FOV - показывать размер области аима в виде окружности
- Prediction - предугадывание траектории движения противника
- Target Switch Delay - задержка перед сменой цели (в MS)
- Hitbox Priority - возможность выбрать приоритетные части тела для аима
- Nearest Coefficient - процент выстрелов который будет сделан по ближайшей к прицелу части тела
- First / Second Aim Key - возможность привязать 2 клавиши для активации аимбота (удерживать)
- Aim Toggle Key - клавиша при нажатии которой аимбот будет полностью включен / выключен
Visuals (ВХ)
- Players ESP - ВХ для отображения игроков и инфы о них
- Enemy Only - показывать только врагов
- Box ESP - Wallhack в виде коробок (боксов)
- Box Outline - дополнительная обводка боксов
- Health - количество хп у игроков (в виде полоски)
- Armor – выводит инфу о шлеме и бронежилете игроков
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
- Hero Name - показывает имена героев
- Nickname – имена (ники) игроков
- Distance - расстояние до целей ЕСП
- Max Distance - дальность работы WH
- Corpses - показывать трупы с помощью ESP
Loot ESP (ВХ на Лут)
- Enabled – включить/выключить ВХ на Лут
- Items – ЕСП на отображение предметов
- Containers – ЕСП на отображение ящиков
- Name – показывать название предмета/ящика
- Distance – расстояние до объектов
- Count – показывает количество предметов в ящике
- Price – показывает стоимость предметов
- Min Price – минимальная стоимость айтема для отображения
- Rare Price – отдельный фильтр для обозначения дорогих предметов
- Max Distance – дальность работы ВХ
- Loot Key – клавиша для взаимодействия с ВХ на Лут (вкл/выкл)
- Container Key – клавиша для включения/выключения ВХ на ящики
Vehicle ESP (ВХ на Транспорт)
- Enabled – вкл/выкл ВХ на транспорт
- Enemy Only – показывать только вражеский транспорт
- Box – включить обводку боксами на технику
- Box Outline – дополнительная обводка боксов
- Health – количество ХП у транспорта
- Distance – расстояние до транспорта
- Max Distance – дальность работы ВХ на технику
- Vehicle Key – клавшиа при нажатии которой можно вкл/выкл ВХ на транспорт
Другие возможности Fecurity DF
- Invisible Opacity – настройка прозрачности ESP элементов
- Custom Colors - возможность настройки цветов для всех визуалов в чите
- Remove Visor – убрать эффекты забрала (надетого шлема)
- Edge Slide – длинные прыжки и восполнение стамины
- Distance Unit - выбор единицы измерения, метры или футы
- Menu Key - возможность забиндить свою клавишу для вызова меню софта
- StreamProof – меню Fecurity и ESP не будут видны на скринах, видео и стримах
