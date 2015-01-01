Fecurity для Delta Force Hawk Ops (Фекурити Дельта Форс)

Информация о чите

Fecurity для Delta Force Hawk Ops – это современное приватное решение, созданное для тех, кто хочет получать максимум преимуществ и при этом наслаждаться комфортным геймплеем. В арсенале продукта вас ждёт мощный аимбот с гибкой системой настроек, позволяющий точно подстроить прицеливание под ваш стиль игры – будь то аккуратная легит-стрельба или агрессивные перестрелки. Красивый и детализированный ESP на игроков предоставляет всю необходимую информацию: ники, дистанцию, уровень здоровья и положение противника, что помогает всегда контролировать ситуацию на поле боя. Дополнительные функции включают полезные эксплойты – отключение эффекта забрала, антиразброс для максимально точной стрельбы, а также слайды для динамичного перемещения. Особое внимание уделено кастомизации: почти для каждого элемента можно выбрать индивидуальный цвет, делая интерфейс максимально удобным и стильным. Если вы ищете мощный, безопасный и визуально привлекательный софт для Hawk Ops – Fecurity станет вашим идеальным выбором. Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel Only
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Epic Games (EGS), Delta Force Launcher (Global), Garena, WeGame (China)
Aimbot (Silent Aim)

  • Enabled - включить/выключить аимбот
  • Visible Only - аим только против видимых врагов
  • Enemy Only - аим только на врагов
  • FOV - размер области в которой работает Аим
  • Draw FOV - показывать размер области аима в виде окружности
  • Prediction - предугадывание траектории движения противника
  • Target Switch Delay - задержка перед сменой цели (в MS)
  • Hitbox Priority - возможность выбрать приоритетные части тела для аима
  • Nearest Coefficient - процент выстрелов который будет сделан по ближайшей к прицелу части тела
  • First / Second Aim Key - возможность привязать 2 клавиши для активации аимбота (удерживать)
  • Aim Toggle Key - клавиша при нажатии которой аимбот будет полностью включен / выключен

Visuals (ВХ)

  • Players ESP - ВХ для отображения игроков и инфы о них
  • Enemy Only - показывать только врагов
  • Box ESP - Wallhack в виде коробок (боксов)
  • Box Outline - дополнительная обводка боксов
  • Health - количество хп у игроков (в виде полоски)
  • Armor – выводит инфу о шлеме и бронежилете игроков
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
  • Hero Name - показывает имена героев
  • Nickname – имена (ники) игроков
  • Distance - расстояние до целей ЕСП
  • Max Distance - дальность работы WH
  • Corpses - показывать трупы с помощью ESP

Loot ESP (ВХ на Лут)

  • Enabled – включить/выключить ВХ на Лут
  • Items – ЕСП на отображение предметов
  • Containers – ЕСП на отображение ящиков
  • Name – показывать название предмета/ящика
  • Distance – расстояние до объектов
  • Count – показывает количество предметов в ящике
  • Price – показывает стоимость предметов
  • Min Price – минимальная стоимость айтема для отображения
  • Rare Price – отдельный фильтр для обозначения дорогих предметов
  • Max Distance – дальность работы ВХ
  • Loot Key – клавиша для взаимодействия с ВХ на Лут (вкл/выкл)
  • Container Key – клавиша для включения/выключения ВХ на ящики

Vehicle ESP (ВХ на Транспорт)

  • Enabled – вкл/выкл ВХ на транспорт
  • Enemy Only – показывать только вражеский транспорт
  • Box – включить обводку боксами на технику
  • Box Outline – дополнительная обводка боксов
  • Health – количество ХП у транспорта
  • Distance – расстояние до транспорта
  • Max Distance – дальность работы ВХ на технику
  • Vehicle Key – клавшиа при нажатии которой можно вкл/выкл ВХ на транспорт

Другие возможности Fecurity DF

  • Invisible Opacity – настройка прозрачности ESP элементов
  • Custom Colors - возможность настройки цветов для всех визуалов в чите
  • Remove Visor – убрать эффекты забрала (надетого шлема)
  • Edge Slide – длинные прыжки и восполнение стамины
  • Distance Unit - выбор единицы измерения, метры или футы
  • Menu Key - возможность забиндить свою клавишу для вызова меню софта
  • StreamProof – меню Fecurity и ESP не будут видны на скринах, видео и стримах

