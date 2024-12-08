Как пользоваться ПО для Delta Force? (Guide)

На данной странице находится инструкция к Luna Chams для Delta Force.

Как скачать и запустить софт?

Пошаговая инструкция:

После успешной оплаты заказа вы получаете ключ для активации доступа к читам. Скачайте лоадер софта по следующим ссылкам:

Luna Chams: ссылка. Запускайте лоадер от имени администратора. Вставьте свой ключ после "Enter your key" и нажмите "Enter". Вы увидите информацию об оставшемся у вас времени и дальнейшие указания. Если появилась надпись "After Restarting Computer, launch the game", значит всё прошло успешно. Через несколько секунд ваш компьютер перезагрузится. После перезагрузки ПК просто открывайте игру. Если запуск прошёл успешно, то чит будет активен в матче. Меню для настройки у чамсов отсутствует.

После того, как вы закончили играть с читом, рекомендуется перезагрузить ПК, т.к чит может вызвать помехи в работе других приложений.

Что делать, если ПО не запускается?

Распространённые ошибки и способы их решения:

Самой распространённой проблемой является включенный антивирус. Отключите(а лучше удалите) все антивирусы на вашем ПК. Также нужно полностью отключить Защитник Windows(Защиту в реальном времени).

Кроме того, нужно удалить античиты Faceit(Faceit AC) и Riot Vanguard (античит игры валорант). Удалите их используя "Установка и удаление программ". Простое удаление ярлыков и папок не поможет.

Для работы читов Fecurity необходимо выставить режим загрузки(Boot Mode) UEFI в BIOS. Если у вас установлен режим Legacy, то читы работать не будут.

Для того, чтобы узнать, какой режим загрузки включен у вас, нажмите Пуск+R и введите msinfo32. В строке режим BIOS должно быть написано "UEFI".

Для того, чтобы узнать, какой режим загрузки включен у вас, нажмите Пуск+R и введите msinfo32. В строке режим BIOS должно быть написано "UEFI". Secure Boot тоже должен быть отключен. Чтобы узнать, отключен у вас Secure Boot или нет, нажмите Пуск+R и введите msinfo32. В строке состояние безопасной загрузки должно быть написано "Откл.". Если Secure Boot включен, то необходимо будет зайти в BIOS и отключить его.

Для работы софта изоляция ядра должна быть отключена. Вы можете отключить её, используя этот фикс . Просто скачайте и запустите.

. Просто скачайте и запустите. Кроме того, должен быть включен Hyper-V. Если не получается включить его в ручную, то можно использовать этот фикс . Просто скачайте и запустите.

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