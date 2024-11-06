Luna Chams для Delta Force (Чамсы Дельта Форс)
Информация о чите
Вот и настало время представить вам наш первый продукт для Delta Force - Luna Chams. Данный софт представляет из себя WH в виде чамсов. Luna Chams Tool работает во всех режимах игры, в сражениях и операциях. В операциях все игроки показаны с помощью красных текстур, в сражениях с помощью желто-оранжевых. Здесь также есть Visible Check, поэтому игроков в прямой видимости можно отличить от игроков, которые находятся за стенами или другими препятствиями. Так как в Luna Chams для DF нет других функций, то и шанс обнаружения этого софта ниже. Во время своей работы софт не практически не взаимодействует с файлами и процессами игры, не оставляя никаких следов. Помимо безопасности другим важным преимуществом чамсов для Delta Force является производительность. Используя этот продукт, вы не заметите снижения ФПС и каких-либо других лагов. Мы надеемся, что вас заинтересует наше предложение. Chams чит для Delta Force отлично подойдёт любителям аккуратной и сдержанной игры.
Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel Only
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, WeGame
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Функции Luna Chams Tool для DF
- WH (ВХ) - валлхак в виде чамсов показывает противников за стенами и другими препятствиями
- Player Chams - чамсы подсвечивают всех игроков на сервере
- Vehicle Chams - чамсы подсвечивают всю технику на карте
- Visible Check - игроки за стеной и в прямой видимости показываются по разному
- Havoc Warfare - поддержка игрового режима сражений
- Hazard Operations - поддержка игрового режима с эвакуацией