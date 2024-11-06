Luna Chams для Delta Force (Чамсы Дельта Форс)

Информация о чите

Вот и настало время представить вам наш первый продукт для Delta Force - Luna Chams. Данный софт представляет из себя WH в виде чамсов. Luna Chams Tool работает во всех режимах игры, в сражениях и операциях. В операциях все игроки показаны с помощью красных текстур, в сражениях с помощью желто-оранжевых. Здесь также есть Visible Check, поэтому игроков в прямой видимости можно отличить от игроков, которые находятся за стенами или другими препятствиями. Так как в Luna Chams для DF нет других функций, то и шанс обнаружения этого софта ниже. Во время своей работы софт не практически не взаимодействует с файлами и процессами игры, не оставляя никаких следов. Помимо безопасности другим важным преимуществом чамсов для Delta Force является производительность. Используя этот продукт, вы не заметите снижения ФПС и каких-либо других лагов. Мы надеемся, что вас заинтересует наше предложение. Chams чит для Delta Force отлично подойдёт любителям аккуратной и сдержанной игры.



Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!