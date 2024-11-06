Luna Chams для Delta Force (Чамсы Дельта Форс)

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Информация о чите

Вот и настало время представить вам наш первый продукт для Delta Force - Luna Chams. Данный софт представляет из себя WH в виде чамсов. Luna Chams Tool работает во всех режимах игры, в сражениях и операциях. В операциях все игроки показаны с помощью красных текстур, в сражениях с помощью желто-оранжевых. Здесь также есть Visible Check, поэтому игроков в прямой видимости можно отличить от игроков, которые находятся за стенами или другими препятствиями. Так как в Luna Chams для DF нет других функций, то и шанс обнаружения этого софта ниже. Во время своей работы софт не практически не взаимодействует с файлами и процессами игры, не оставляя никаких следов. Помимо безопасности другим важным преимуществом чамсов для Delta Force является производительность. Используя этот продукт, вы не заметите снижения ФПС и каких-либо других лагов. Мы надеемся, что вас заинтересует наше предложение. Chams чит для Delta Force отлично подойдёт любителям аккуратной и сдержанной игры.

Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel Only
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, WeGame

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Функции Luna Chams Tool для DF

  • WH (ВХ) - валлхак в виде чамсов показывает противников за стенами и другими препятствиями
  • Player Chams - чамсы подсвечивают всех игроков на сервере
  • Vehicle Chams - чамсы подсвечивают всю технику на карте
  • Visible Check - игроки за стеной и в прямой видимости показываются по разному
  • Havoc Warfare - поддержка игрового режима сражений
  • Hazard Operations - поддержка игрового режима с эвакуацией