Купить Читы на Insurgency Sandstorm

Приватные Читы для Insurgency

Немного об игре

Insurgency Sandstorm представляет из себя реалистичный шутер от первого лица. Здесь у вас нет статичного прицела посередине экрана, нет маркеров по которым видны попадания по врагам. Для достижения победы вам нужно выполнять различные тактические задания вроде захвата точек или уничтожения целей. Также в Insurgency игрокам нужно экономить ресурсы, т.к если вы перезарядите магазин с некоторым количеством патронов в нём, то старый магазин с патронами в нём будет уничтожен. Короче говоря, Insurgency - это достаточно сложная игра, поэтому возможности приватных читов в ней будут очень полезны. Далее мы расскажем о возможностях и преимуществах приватных читов для Insurgency Sandstorm.

Функции Читов для Insurgency Sandstorm:

ВХ (WH) - основной вид читов для любой стрелялки и не только. Позволяет видеть игроков и различную информацию о них через стены;

Аимбот (Aimbot) - помощь в наведении на врагов при стрельбе также незаменима в шутерах от первого лица. Позволяет точнее поражать цели;

No Recoil (Антиотдача) - стрельба в Insurgency достаточно реалистичная и контролировать отдачу не так уж и просто, поэтому отключение отдачи здесь будет очень полезно;

Радар (Radar) - на радаре можно видеть врагов и другую информацию, более безопасный вариант WH для любителей максимально незаметных читов.

Также возможны и другие виды взлома, всё зависит от конкретного чита. Мы рассказали лишь об основных функциях в читах для Insurgency Sandstorm.

Приватный или бесплатный чит на Insurgency Sandstorm?

Сейчас мы расскажем вам, чем же приватные читы отличаются от бесплатных читов. Insurgency, как и любая другая популярная онлайн игра, защищена античитом, который блокирует аккаунты игроков, пойманных на читерстве. Как правило, банят игроков с бесплатными читами, т.к такие программы находятся в открытом доступе и разработчики давно их проанализировали. Приватные же читы, в свою очередь, доступны только тем, кто заплатил за них. Поэтому шанс их обнаружения намного ниже. Кроме того, приватные читы регулярно обновляются и в них появляются новые функции, улучшается защита от бана, исправляются баги. Более того, самой главной проблемой бесплатных читов является даже не шанс получить бан, а небезопасность их использования для ваших личных данных. Разработчики бесплатного софта не получают денег за свои продукты, а поэтому нередко идут на кражу данных своих пользователей для получения денег. Подводя итоги, мы надеемся, что вы поняли опасность использования бесплатных читов и предпочтёте таким рискам наши приватные читы для Insurgency Sandstorm и других игр.

Как купить читы на Insurgency?