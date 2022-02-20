Читы для ARK: Survival Evolved

Покоряй арк с нашим софтом

ARK: Survival Evolved уже далеко не новая игра, но благодаря регулярным обновлениям, распродажам и бесплатным раздачам игры в Steam и Epic Games количество игроков продолжает расти. В 2022 году игру после раздачи игры в стиме игра побила очередной свой рекорд и собрала более 200 тыс. игроков одновременно в одном только Steam! А мы в это время как раз закончили разработку нашего приватного чита для игры ARK. Данная игра является достаточно хардкорной, игрокам нужно много прокачиваться и фармить, а прокаченные игроки могут легко убивать новичков. Поэтому играть такую игру как арк с читами будет намного приятнее. Мы предлагаем нашим пользователям множество функций, который подойдут как для легитной, так и для рейджовой игры. В будущем мы вероятно добавим на эту страницу немалое количество продуктов в этом направлении.