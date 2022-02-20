ARK: Survival Evolved Хак
Информация о чите
После бесплатной раздачи игры в Steam арк стал популярен как никогда, поэтому мы представляем вам наш новый софт для ARK: Survival Evolved. Нашей целью было сделать хороший вх со всеми необходимыми визуальными функциями. Кажется, всё получилось. В чите есть есть есп на игроков, динозавров, лут и предметы. Всё самое необходимое для комфортной игры присутствует. Также программа будет регулярно обновляться и обрастать новыми фичами, поэтому список функций будет расширяться в дальнейшем.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
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ВХ на игроков
- Sleeping - показывать спящих игроков
- Dead - показывать мёртвых игроков
- Boxes - показывать игроков с помощью квадратов
- Skeleton - показывать игроков за стенами с помощью скелетов
- Head Dot - рисовать точку на голове у персонажей
- Name - показывать никнеймы других персонажей
- Health - показывать количество здоровья у других игроков
- Distance - расстояние до врагов
- Ammo - количество патронов у игроков с оружием
- Snaplines - линии до других персонажей
ВХ на динозавров
- Walking dino - показывать сухопутных динозавров
- Flying dino - отображать летающих динозавров
- Water dino - подсвечивать водных животных
- Health - показывать запас здоровья динозавров
- Distance - отображение дистанции до динозавров
- Snaplines - линии до животных
- Dino level - отображение уровня динозавров
- Tamed - показывать приручены динозавры или нет
- Dino filter - фильтр динозавров по различным параметрам
ВХ на лут и объекты
- Dropped Items - показывать лежащий на земле лут
- Death Loot - показывать лут у мёртвых игроков
- Supply Crate - показывать ящики с припасами
- Storage Box - видеть коробки для хранения за стенами
- Turret - отображение турелей за стенами и препятствиями
- BeeHive - показывать местонахождение ульев
- Sleeping bag - отображение спальных мешков
- Distance - видеть расстояние в метрах до отображаемых объектов
- Snaplines - линии до всех вещей отображаемых с помощью ЕСП
Дополнительно
- Render Distance - настройка дистанции на которой будут отображаться определенные виды объектов
- Customization - возможность выбрать любой цвет для любого из видов предметов которые отображает валлхак
- Auto-Flak Changer - автоматическая замена сломанной брони
- No Grass - отключения отображения травы