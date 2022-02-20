ARK: Survival Evolved Хак

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Информация о чите

После бесплатной раздачи игры в Steam арк стал популярен как никогда, поэтому мы представляем вам наш новый софт для ARK: Survival Evolved. Нашей целью было сделать хороший вх со всеми необходимыми визуальными функциями. Кажется, всё получилось. В чите есть есть есп на игроков, динозавров, лут и предметы. Всё самое необходимое для комфортной игры присутствует. Также программа будет регулярно обновляться и обрастать новыми фичами, поэтому список функций будет расширяться в дальнейшем.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games

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ВХ на игроков

  • Sleeping - показывать спящих игроков
  • Dead - показывать мёртвых игроков
  • Boxes - показывать игроков с помощью квадратов
  • Skeleton - показывать игроков за стенами с помощью скелетов
  • Head Dot - рисовать точку на голове у персонажей
  • Name - показывать никнеймы других персонажей
  • Health - показывать количество здоровья у других игроков
  • Distance - расстояние до врагов
  • Ammo - количество патронов у игроков с оружием
  • Snaplines - линии до других персонажей

ВХ на динозавров

  • Walking dino - показывать сухопутных динозавров
  • Flying dino - отображать летающих динозавров
  • Water dino - подсвечивать водных животных
  • Health - показывать запас здоровья динозавров
  • Distance - отображение дистанции до динозавров
  • Snaplines - линии до животных
  • Dino level - отображение уровня динозавров
  • Tamed - показывать приручены динозавры или нет
  • Dino filter - фильтр динозавров по различным параметрам

ВХ на лут и объекты

  • Dropped Items - показывать лежащий на земле лут
  • Death Loot - показывать лут у мёртвых игроков
  • Supply Crate - показывать ящики с припасами
  • Storage Box - видеть коробки для хранения за стенами
  • Turret - отображение турелей за стенами и препятствиями
  • BeeHive - показывать местонахождение ульев
  • Sleeping bag - отображение спальных мешков
  • Distance - видеть расстояние в метрах до отображаемых объектов
  • Snaplines - линии до всех вещей отображаемых с помощью ЕСП

Дополнительно

  • Render Distance - настройка дистанции на которой будут отображаться определенные виды объектов
  • Customization - возможность выбрать любой цвет для любого из видов предметов которые отображает валлхак
  • Auto-Flak Changer - автоматическая замена сломанной брони
  • No Grass - отключения отображения травы