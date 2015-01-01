Информация о чите

Arcane для THE FINALS — одно из самых стабильных и проверенных решений на рынке, показавшее высокую надёжность с первых недель после релиза игры. Софт оснащён гибким векторным аимботом, ориентированным на естественное поведение при стрельбе: вы можете настраивать скорость наведения, зоны захвата, приоритет целей и получать аккуратный легит-результат без резких движений. Визуальный функционал выполнен информативно и аккуратно. ESP показывает игроков, ботов, тиммейтов и полезный лут, сохраняя чистоту экрана и не перегружая интерфейс. Дополнительно доступен радар для тех, кто предпочитает позиционный стиль игры и хочет заранее видеть перемещения противников. Arcane включает полноценную StreamProof-защиту: элементы интерфейса чита не отображаются на скриншотах, видеозаписях и стримах, что делает использование максимально безопасным. Меню выполнено в фирменном стиле разработчика, поддерживает русский, английский и китайский языки, а также отличается удобной структурой и продуманной настройкой всех параметров. Этот чит относится к средней премиум-категории: он сочетает высокую защиту, аккуратно реализованные функции и доступную стоимость, оставаясь надёжным вариантом для тех, кто ищет стабильность и комфортную игру без лишнего риска.