Arcane для The Finals (Зе Файналс)
Информация о чите
Arcane для THE FINALS — одно из самых стабильных и проверенных решений на рынке, показавшее высокую надёжность с первых недель после релиза игры. Софт оснащён гибким векторным аимботом, ориентированным на естественное поведение при стрельбе: вы можете настраивать скорость наведения, зоны захвата, приоритет целей и получать аккуратный легит-результат без резких движений. Визуальный функционал выполнен информативно и аккуратно. ESP показывает игроков, ботов, тиммейтов и полезный лут, сохраняя чистоту экрана и не перегружая интерфейс. Дополнительно доступен радар для тех, кто предпочитает позиционный стиль игры и хочет заранее видеть перемещения противников. Arcane включает полноценную StreamProof-защиту: элементы интерфейса чита не отображаются на скриншотах, видеозаписях и стримах, что делает использование максимально безопасным. Меню выполнено в фирменном стиле разработчика, поддерживает русский, английский и китайский языки, а также отличается удобной структурой и продуманной настройкой всех параметров. Этот чит относится к средней премиум-категории: он сочетает высокую защиту, аккуратно реализованные функции и доступную стоимость, оставаясь надёжным вариантом для тех, кто ищет стабильность и комфортную игру без лишнего риска.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim)
- Enable - вкл/выкл Аимбот
- Aim mode - режим работы аима (всегда, по нажатию)
- Aim Key 1/2 - клавиша активации аимбота (две на выбор)
- Visible Check - работать только по видимым целям (вне преград)
- Targets - выбор целей для работы аима (боты, тиммейты, игроки)
- Bones - выбор костей для работы аима (голова, шея, тело, таз)
- Bones Priority - приоритет выбора костей (ближняя к прицелу, рандомно, выбранная кость)
- Draw FOV - показывать круг работы аимбота
- FOV - область действия аимбота по размеру окружности
- FOV Style - визуальные настройки окружности аима
- Smooth - сглаживание аимбота
- Max Distance - дальность работы аимбота
Visuals (ВХ)
- Box - ВХ в виде боксов
- Box Style - настройка типа, цвета и других параметров боксов
- Visible Check - видимые/невидимые игроки отмечены разными цветами боксов
- Name - показывать ники игроков
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Health - показывать уровень ХП в виде полоски
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- View Line - показывать направление взгляда
- Snaplines - ВХ в виде линий до врагов
- Bots - показывать ботов
- Teammates - показывать союзников
- Max Distance - дальность работы ВХ
Items ESP (Лут)
- Канистры с бензином
- Медицина
- Глитч-бочки
- Бочки со слизью
- Токсичные бочки
- Огнетушители
- Бочки с нефтью
Другие Фичи Arcane The FINALS
- Menu Key - клавиша для открытия меню
- Unload Key - кнопка для полного отключения чита
- Radar - радар показывает всех игроков в отдельном окне (гибкие настройки)
- Configs - система настроек (сохранить, загрузить, сбросить, поделиться)
- StreamProof - меню чита и ВХ не видно если захватывать окно игры
- Languages - поддержка 3 языков (русский, китайский, английский)
