Arcane для The Finals (Зе Файналс)

Информация о чите

Arcane для THE FINALS — одно из самых стабильных и проверенных решений на рынке, показавшее высокую надёжность с первых недель после релиза игры. Софт оснащён гибким векторным аимботом, ориентированным на естественное поведение при стрельбе: вы можете настраивать скорость наведения, зоны захвата, приоритет целей и получать аккуратный легит-результат без резких движений. Визуальный функционал выполнен информативно и аккуратно. ESP показывает игроков, ботов, тиммейтов и полезный лут, сохраняя чистоту экрана и не перегружая интерфейс. Дополнительно доступен радар для тех, кто предпочитает позиционный стиль игры и хочет заранее видеть перемещения противников. Arcane включает полноценную StreamProof-защиту: элементы интерфейса чита не отображаются на скриншотах, видеозаписях и стримах, что делает использование максимально безопасным. Меню выполнено в фирменном стиле разработчика, поддерживает русский, английский и китайский языки, а также отличается удобной структурой и продуманной настройкой всех параметров. Этот чит относится к средней премиум-категории: он сочетает высокую защиту, аккуратно реализованные функции и доступную стоимость, оставаясь надёжным вариантом для тех, кто ищет стабильность и комфортную игру без лишнего риска.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Аимбот (Aim)

  • Enable - вкл/выкл Аимбот
  • Aim mode - режим работы аима (всегда, по нажатию)
  • Aim Key 1/2 - клавиша активации аимбота (две на выбор)
  • Visible Check - работать только по видимым целям (вне преград)
  • Targets - выбор целей для работы аима (боты, тиммейты, игроки)
  • Bones - выбор костей для работы аима (голова, шея, тело, таз)
  • Bones Priority - приоритет выбора костей (ближняя к прицелу, рандомно, выбранная кость)
  • Draw FOV - показывать круг работы аимбота
  • FOV - область действия аимбота по размеру окружности
  • FOV Style - визуальные настройки окружности аима
  • Smooth - сглаживание аимбота
  • Max Distance - дальность работы аимбота

Visuals (ВХ)

  • Box - ВХ в виде боксов
  • Box Style - настройка типа, цвета и других параметров боксов
  • Visible Check - видимые/невидимые игроки отмечены разными цветами боксов
  • Name - показывать ники игроков
  • Distance - расстояние до целей в метрах
  • Health - показывать уровень ХП в виде полоски
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • View Line - показывать направление взгляда
  • Snaplines - ВХ в виде линий до врагов
  • Bots - показывать ботов
  • Teammates - показывать союзников
  • Max Distance - дальность работы ВХ

Items ESP (Лут)

  • Канистры с бензином
  • Медицина
  • Глитч-бочки
  • Бочки со слизью
  • Токсичные бочки
  • Огнетушители
  • Бочки с нефтью

Другие Фичи Arcane The FINALS

  • Menu Key - клавиша для открытия меню
  • Unload Key - кнопка для полного отключения чита
  • Radar - радар показывает всех игроков в отдельном окне (гибкие настройки)
  • Configs - система настроек (сохранить, загрузить, сбросить, поделиться)
  • StreamProof - меню чита и ВХ не видно если захватывать окно игры
  • Languages - поддержка 3 языков (русский, китайский, английский)

Оставить отзыв


Похожие Товары

Fecurity The Finals Hack
  • Первый Рабочий Чит для The Finals
  • Мощный Аимбот с гибкой настройкой
  • Качественный ESP на Игроков(Wallhack)
THE FINALS
от 409