Купить Рабочий Чит на The Finals(Финалс)

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Информация о чите

Игра The Finals ещё в Playtest, а мы уже готовы вас порадовать вторым читом для неё! Новый приватный чит для финалс включает в себя аимбот. вх и отключение отдачи. Одно из главных преимуществ этого чита: максимально низкая цена. Да, дешевле софтов для этой игры просто не найти. Но цена не оказывает влияния на качество продукта, чит сделан достойно. Аимбот имеет гибкую настройку и прекрасно подойдёт для игры по легиту. ESP(ВХ) также достаточно красив и удобен для использования. No Recoil полностью отключает отдачу и не банится. Советуем рассмотреть к покупке этот чит для Финалс, ведь это самое щедрое и выгодное предложение на рынке.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2]
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Аимбот(Aimbot)

  • Enabled - возможность включать/выключать аимбот
  • Aim Key(Bind) - выбор клавиши для аима
  • Bone - выбор хитбокса для аимбота
  • FOV - размер рабочей области аимбота
  • Smooth - плавность движения во время наведения, больше значение - медленнее и плавнее аим
  • Aim Lock - аим прилипает к цели до её уничтожения или остановки огня
  • Invisibles - если параметр активен, то аим будет также работать на цели вне видимости
  • Draw Snapline - линия до цели к которой данный момент приклеился аимбот
  • Draw FOV - показывать область работы аимбота в виде круга вокруг прицела
  • Visible Check - работает только на видимые цели, если не активировать Invisibles

Wallhack(ВХ, ESP)

  • Player ESP - вх на игроков
  • 2D Boxes - вх в виде коробок
  • Corner Boxes - боксы в виде уголков
  • Health ESP - полоска показывающая ХП игроков
  • Nickname - имена игроков
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Skeleton - вх в виде скелетов
  • Snapline - ЕСП в виде линий до противников
  • Filled - закраска фона боксов прозрачным тёмным цветом
  • Head ESP - дополнительная обводка головы врагов
  • Visible Check - окраска видимых и невидимых врагов по разному

Misc(Другие Функции)

  • No Recoil - отключение отдачи оружия при стрельбе