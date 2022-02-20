Купить Рабочий Чит на The Finals(Финалс)
Информация о чите
Игра The Finals ещё в Playtest, а мы уже готовы вас порадовать вторым читом для неё! Новый приватный чит для финалс включает в себя аимбот. вх и отключение отдачи. Одно из главных преимуществ этого чита: максимально низкая цена. Да, дешевле софтов для этой игры просто не найти. Но цена не оказывает влияния на качество продукта, чит сделан достойно. Аимбот имеет гибкую настройку и прекрасно подойдёт для игры по легиту. ESP(ВХ) также достаточно красив и удобен для использования. No Recoil полностью отключает отдачу и не банится. Советуем рассмотреть к покупке этот чит для Финалс, ведь это самое щедрое и выгодное предложение на рынке.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2]
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Аимбот(Aimbot)
- Enabled - возможность включать/выключать аимбот
- Aim Key(Bind) - выбор клавиши для аима
- Bone - выбор хитбокса для аимбота
- FOV - размер рабочей области аимбота
- Smooth - плавность движения во время наведения, больше значение - медленнее и плавнее аим
- Aim Lock - аим прилипает к цели до её уничтожения или остановки огня
- Invisibles - если параметр активен, то аим будет также работать на цели вне видимости
- Draw Snapline - линия до цели к которой данный момент приклеился аимбот
- Draw FOV - показывать область работы аимбота в виде круга вокруг прицела
- Visible Check - работает только на видимые цели, если не активировать Invisibles
Wallhack(ВХ, ESP)
- Player ESP - вх на игроков
- 2D Boxes - вх в виде коробок
- Corner Boxes - боксы в виде уголков
- Health ESP - полоска показывающая ХП игроков
- Nickname - имена игроков
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Skeleton - вх в виде скелетов
- Snapline - ЕСП в виде линий до противников
- Filled - закраска фона боксов прозрачным тёмным цветом
- Head ESP - дополнительная обводка головы врагов
- Visible Check - окраска видимых и невидимых врагов по разному
Misc(Другие Функции)
- No Recoil - отключение отдачи оружия при стрельбе