Гайд по установке чита на The Finals. Скачать Читы для The Finals.

На данной странице расположена инструкция для этого чита для The Finals.

Как скачать и запустить чит для The Finals?

  1. После оплаты товара вы получите ключ активации продукта(чита).
  2. Скачайте лоадер софта по данной ссылке .
  3. Теперь нужно отключить антивирус и запустить скачанный лоадер от имени администратора.
  4. Вставьте полученный при покупке ключ в лоадер. (После первой активации ключа лоадер может закрыться, его придется запустить заново.)
  5. Лоадер начнет подготовку к запуску, признаком того ,что можно переходить к инжекту, будет служить сообщение "Press any key to continue".
  6. После появления "If Game Initialized - Press any key to continue" - запускайте игру и ждите пока она запустится до конца.
  7. Далее разворачиваем окошко лоадера и жмём Enter. Вы увидите сообщение Succsess и окно лоадера закроется.
  8. Чит успешно запущен. Меню вызывается клавишей Home.

Вот так выглядит меню чита для The Finals:

вилл ту лив онлайн меню чита дуллвейв

Видео-демонстрация чита для The Finals:

Что делать, если чит для Финалс не работает?:

  • Обязательно отключите все антивирусы на вашем ПК.
  • Необходимо отключить Защитник WIndows(Защиту в реальном времени).
  • Отключите Secure Boot(режим безопасной загрузки) в BIOS.
  • Удалите FaceIT античит и Riot Vanguard(античит игры Valorant) используя "Установка и удаление программ".
  • Убедитесь, что у вас установлена подходящая версия Windows. Данный софт работает только на Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2].
  • Если вы собираетесь использовать наш хак вместе с каким-либо спуфером, то всегда сначала запускайте чит, а только потом спуфер. Т.к наш чит привязывается к данным вашего ПК, а спуфер их меняет, то после запуска спуфера вы не сможете запустить софт.

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