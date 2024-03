WH-SATANO является популярной и по меркам своей стези очень крупной организацией занимающейся разработкой приватных читов для популярных многомпользовательских онлайн игр. Мы предлагаем продукты собственного производства для таких игр как: CS:GO, Rust, PUBG, Apex Legends, R6S, LOL, Valorant, Hunt Showdown и ARK. А также мы разрабатываем спуфер для обход блокировок по железу от различных античитов. Более того, совместно с нашими партнерами мы также предоставляем услуги в таких играх как: DayZ, Warzone, Battlefield 5, Dead by Daylight, World War 3, Fortnite, Dota 2, PUBG Mobile, Super People, Veiled Experts, Rogue Company, The Cycle Frontier, Squad, Paladins, Escape from Tarkov и Bloodhunt.

За долгие годы работы в данной сфере мы заслужили признание множества постоянных покупателей, так что если вы находитесь в поиске приватного чита для какой-либо игры, то вам обязательно стоит ознакомиться с нашим предложением. Серьёзный подход к работе и высокий уровень дисциплины наших сотрудников послужат гарантией того, что в нашем магазине вы приобритёте только продукты максимального качества

Наш проект начал свою деятельность в относительно далёком 2015 году. Тогда занялись разработкой и продажей приватных хаков для игры ксго. Нашей целью было сделать хорошие и качественные читы доступными для всех игроков. В то время открывалось много проектов связанных с этой игрой, но тех, кто работает до сих пор, можно посчитать по пальцам одной руки. Со временем мы начали осваивать и разработку приложений для других игр тоже. Но нашей ключевой особенностью всегда было то, что мы никогда не гонимся за одним только хайпом и количеством функций в хаках. Мы заинтересованы в создании сбалансированных решений, которые будут стабильно работать и которые можно будет продавать по умеренной цене. Мы фокусируемся на защите от бана и доступности наших продуктов на максимальном количестве устройств. Для нас важно максимально широко и качественно охватить нашу аудиторию.



Ключевой группой продуктов в составе нашего проекта являются товары от разработчиков Phoenix Hack. Именно под этим брендом прогремели все наши лучшие бестселлеры мира читов. Именно феникс неоднократного завоёвывал мировой рынок в таких играх как апекс, пабг, радуга, раст и лига легенд. Софты выходящие под этим брендом держали рекордно долгие периоды андетекта при многотысячном количестве активных пользователей. Всё благодаря тому, что мы сфокусировали наши усилия именно на обходе античитов и стабильности работы программы, а не на количестве и мощности функций. Из под нашего пера как правило выходят максимально простые, удобные и минималистичные приложения. Многие люди играли с фениксом без бана настолько долго, что совсем отвыкли от игры без читов.



Помимо феникс, в составе нашего проекта есть также и другие группы разработчиков. Когда-то давно мы выпускали чит под названием Onyx для ксго, но оникс был слишком нестабилен, а его разработчики слишком несерьёзны, поэтому после детекта нам пришлось закрыть продукт. Ещё одной маркой читов, которая сейчас закрыта, является BlastHack. Читы бластхак для апекса и ксго не оправдали наших ожиданий. Мы оставновили их разработку и продажи, поставив безопасность и комфорт наших пользователей выше желания получить больше прибыли. Сейчас у нас есть продукты выпускаемые под нашим брэндом: читы для пабга, ханта и арка. Этот список будет расширяться, т.к мы стремимся охватить как можно больше крутых игр. Более того, мы совместно с нашими партнерами из других проектов разрабатываем ещё много приватных хаков для различных игр. Одним из основных наших партнеров является Softhub, совместно с ними мы разрабатываем большое количество External читов для игр средней популярности. Другим нашим важнным партнером является проект Dullwave, а мы в свою очередь являемся главным продавцом их продукции. Чит дуллвейв для дэйз является одним из наших лучше всего продаваемых товаров.



Наша команда фокусируется не только на самих читах, но и на многих сопутствующих их эксплуатации вещах. У нас большая команда агентов технической поддержки, которая почти в любое время суток готова ответить на вопросы клиентов и помочь им решить проблемы, которые иногда возникают. Мы используем различные каналы для осуществления тех. поддержки для удобства пользователей. Русскоязычные пользователи как правило получают консультации через диалог с нашими группами в соц. сети ВК, а иностранные юзеры используют для этого лс в дискорде и наш форум. Наш форум также имеет высокую посещаемость и там можно найти большое количество полезной информации на тему читов.

Подводя итоги, можно сказать, что мы весьма ответственная и многопрофильная организация для данного поля деятельности. Мы всё ещё развиваемся, поэтому в будущем можно будет рассказать о нас намного больше различной информации, всё ещё впереди.