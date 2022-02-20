Приватный Чит без бана для The Finals (Fecurity)

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию первый рабочий чит для The Finals. Данный продукт был разработан совместно с нашими коллегами из Fecurity, поэтому отличается высоким качеством и надёжностью. Чит только недавно прошёл все тесты и поступил в продажу, но уже включает в себя всё необходимое: аимбот с гибкой настройкой и ВХ на игроков. Настройка чита производится через красиво меню, у вас будет возможность настроить каждую функцию под себя. Не упускайте шанс начать нагибать в The Finals уже сегодня вместе с приватным читом от Wh-Satano!

Данный чит не работает для процессоров AMD!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel Only
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot(Аимбот)

  • Aim at shoot - автоматически активировать аим при стрельбе
  • Vectored Aimbot - аимбот симулирующий движения мыши человеком
  • Visible Only - наводка только на видимых врагов
  • Enemy Only - аим только на противников
  • Recoil Compensation(RCS) - система контроля отдачи
  • FOV - радиус работы аимбота
  • Draw FOV - рисовать FOV аимбота с помощью окружности вокруг прицела
  • Vertical Degree per Second - скорость наводки по вертикали
  • Horizontal Degree per Second - скорость наводки по горизонтали
  • Target Switch Delay - задержка перед сменой цели
  • Hitbox Priority - приоритетный хитбокс для аимбота
  • Hitscan Coefficient - % выстрелов который будет направлен в приоритетный хитбокс

Player ESP(ВХ на Игроков)

  • Player ESP - вх на игроков
  • Enemy only - показывать только врагов
  • Visible Check - по разному окрашивать цели за стеной и не за стеной
  • Box ESP - вх в виде коробок
  • Box Outline - обводка боксов для большей четкости
  • Health ESP - показывать ХП игроков при помощи полоски
  • Skeleton - wh в виде скелетов
  • Distance - расстояние до игроков
  • Name ESP - никнеймы
  • Max Distance - максимальная дистанция для ВХ
  • Custom Colors - позволяет выбрать свои цвета для ЕСП

Misc (Доп. Функции в Чите для Finals)

  • No Recoil - отключение отдачи у оружия при стрельбе
  • No Spread - отключает разброс пуль при стрельбе (все пули поражают одну точку)
  • Insta Hit - пули мгновенно достигают целей