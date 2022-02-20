Приватный Чит без бана для The Finals (Fecurity)
Информация о чите
Представляем вашему вниманию первый рабочий чит для The Finals. Данный продукт был разработан совместно с нашими коллегами из Fecurity, поэтому отличается высоким качеством и надёжностью. Чит только недавно прошёл все тесты и поступил в продажу, но уже включает в себя всё необходимое: аимбот с гибкой настройкой и ВХ на игроков. Настройка чита производится через красиво меню, у вас будет возможность настроить каждую функцию под себя. Не упускайте шанс начать нагибать в The Finals уже сегодня вместе с приватным читом от Wh-Satano!
Данный чит не работает для процессоров AMD!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel Only
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot(Аимбот)
- Aim at shoot - автоматически активировать аим при стрельбе
- Vectored Aimbot - аимбот симулирующий движения мыши человеком
- Visible Only - наводка только на видимых врагов
- Enemy Only - аим только на противников
- Recoil Compensation(RCS) - система контроля отдачи
- FOV - радиус работы аимбота
- Draw FOV - рисовать FOV аимбота с помощью окружности вокруг прицела
- Vertical Degree per Second - скорость наводки по вертикали
- Horizontal Degree per Second - скорость наводки по горизонтали
- Target Switch Delay - задержка перед сменой цели
- Hitbox Priority - приоритетный хитбокс для аимбота
- Hitscan Coefficient - % выстрелов который будет направлен в приоритетный хитбокс
Player ESP(ВХ на Игроков)
- Player ESP - вх на игроков
- Enemy only - показывать только врагов
- Visible Check - по разному окрашивать цели за стеной и не за стеной
- Box ESP - вх в виде коробок
- Box Outline - обводка боксов для большей четкости
- Health ESP - показывать ХП игроков при помощи полоски
- Skeleton - wh в виде скелетов
- Distance - расстояние до игроков
- Name ESP - никнеймы
- Max Distance - максимальная дистанция для ВХ
- Custom Colors - позволяет выбрать свои цвета для ЕСП
Misc (Доп. Функции в Чите для Finals)
- No Recoil - отключение отдачи у оружия при стрельбе
- No Spread - отключает разброс пуль при стрельбе (все пули поражают одну точку)
- Insta Hit - пули мгновенно достигают целей